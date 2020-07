”Maailman parhaat löylyt” – näin ihania mökkisaunoja suomalaisilla on

Suomalaiset esittelevät mökkisaunat, joissa silmä ja mieli lepää.

Pelkkä ajatus oman mökkisaunan lämmöstä lämmittää, vaikka kesäisin keli tuntuukin olevan tauolla.

Kysyimme suomalaisilta mökkeilijöiltä, minkälaisia mökkisaunoja heiltä löytyy.

Savusaunan lempeät löylyt

Savusaunan lämpöön pääsee harva.

Kaisu ja Antero Aulakosken mökin pihalta tällainen ylellisyys kuitenkin löytyy. Savusauna lämmitetään kerran kuussa.

Kaisu ja Antero Aulakosken savusauna oli Anteron 50-vuotislahja.

Parasta savusaunassamme on lempeä, ihoa hivelevä löyly, kertoo Kaisu Aulakoski.

Aulakoskien savusauna on tehty haapahirrestä omin käsin seitsemän vuotta sitten.

– Se oli mieheni 50-vuotislahja. Puut on kaadettu, karsittu, kuljetettu pari sataa kilometriä paikan päälle ja paikallinen ammattilainen on tehnyt kehikon, josta mieheni ja poikamme ovat sen sitten rakentaneet antaumuksella, Kaisu Aulakoski kertoo.

– Kiukaassa on 540 kiloa kiviä. Sauna lämmitetään leppäpuilla ja lämmittäminen kestää viitisen tuntia. Lauteille mahtuu 10–12 henkeä ja välillä voi vilvoitella paljussa.

Lopputulos on miehen unelmien täyttymys ja koko perheen ilo.

– Parasta savusaunassamme on lempeä, ihoa hivelevä löyly ja kylpemiseen liittyvä yhdessäolo ja kiireettömyys, Kaisu Aulakoski kertoo.

Saunasta suoraan järveen

Anne-Mari Aalto-Samatehin mökkisauna on palvellut sukua jo lähes neljäkymmentä vuotta. Saunan löylyistä on saanut siis nauttia jo monta sukupolvea.

Saunasta aukeaa ihana järvimaisema.

Mökkisauna on palvellut sukua jo lähes neljäkymmentä vuotta.

– Saunassa on maailman parhaat löylyt. Ikkunasta aukeaa ihana järvimaisema. Parasta on, että sauna on rakennettu ihan rantaan ja sieltä pääsee suoraan pulahtamaan järveen. Sauna lämpiää kesäisin lähes joka ilta, aina kun mökillä ollaan, Aalto-Samateh kertoo.

Petrin itse tehty sauna

Petrin Tattisen sauna on itse rakennettu. Mökille on lyhyt matka saunomaan, minkä takia ulkosauna lämpiää läpi vuoden 2–3 kertaa viikossa.

Poreallas on kovassa käytössä.

Petri Tattisen mökkisauna on omin käsin tehty.

– Saunassa on tietenkin puulämmitteinen kiuas ja saunan vieressä on pukuhuone- ja vilvoittelutila. Myös poreallas on kovassa käytössä.

Vanhan saunan tunnelmaa

Carola Björklundin hirsirunkoisen mökkisaunan tarkkaa ikää ei tiedetä, mutta se saattaa olla 1900-luvun alusta.

– Pukuhuone on rakennettu huomattavasti myöhemmin, kenties 50-luvun lopussa. Aikoinaan lämmin vesi on keitetty kesät talvet padassa heti saunan oven ulkopuolella.

Carola Björklundin saunan edessä on amme, jossa voi nauttia kauniista kesäilloista.

Mökkisauna on sisustettu omilla vanhoilla tavaroilla. Oleellista tunnelman luomisessa ovat kynttilät ja lyhdyt.

Sauna on edelleen puulämmitteinen, ja nykyään vesi lämpiää padassa kiukaan vieressä.

– Saunassa parasta on hyvät löylyt ja tunnelma. Terassille on ihana tulla vilvoittelemaan ja ihailemaan peltomaisemaa, joka päättyy järveen. Lämpimän kesäillan tähtihetkiä on kylpeminen saunan terassin viereen sijoitetussa ammeessa.

Persoonallinen pukuhuone

Mökkisaunan pukuhuone voi olla kaunis kuin koru.

Harri Mikkosen ja Niina Toiviaisen mökkisaunassa näytetään esimerkkiä siitä, että pelkkä saunan pukuhuone voi olla kuin taideteos.

Kuhmoisissa sijaitsevan mökkisaunan tiiliseinään on lisätty persoonalliset S-koukut ja pyöreä trendipeili.

Erähenkinen taidonnäyte

Jutta Taavitsaisen mökkisaunassa näkyy puusepän kädenjälki. Sauna on haapaa.

– Halusimme erähenkisen ja luonnonmukaisen saunan. Haminan sahalta löytyi tarvikkeet, ja tuttavamme viimeisteli lauteet, teki jalkapuun ja kasasi saunan, Taavitsainen kertoo.

Tässä saunassa on erähenkisyyttä.

– Sauna tuli maksamaan satasen verran. Hiomiseen meni sukulaispojalla noin kuusi tuntia.

”Tuttavamme viimeisteli lauteet, teki jalkapuun ja kasasi saunan”, Taavitsainen kertoo.

Valoisa mökkisauna

Jarmo Heleniuksen Lääminkijärven rannalla sijaitseva mökkisauna lämmitetään vähintään kerran päivässä.

Saunan lauteet ovat seitsemän senttiä paksua haapalankkua.

Jarmo Heleniuksen sauna on valoisa. Viisto sisäkatto tuo tilaan avaruutta.

– Saunan lauteet ovat seitsemän senttiä paksua haapalankkua. Takaseinä on sikopaneelia. Sauna on valoisa ja isosta ikkunasta aukeaa näkymä järvelle. Viisto sisäkatto tuo avaruutta.

Helenius kehuu saunansa ilmanvaihtoa. Saunasta ei siis ole kiire pois, vaikka toisinaan lauteilla on yhtä aikaa peräti 13 ihmistä.