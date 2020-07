Näillä karkotat hyttyset – asiantuntijat kertovat

Kokosimme yhteen hyväksi todetut hyttysenkarkotusniksit.

Inisee, inisee, inisee.

Seuraavina päivinä iho kutisee ja on täynnä paukamia. Seuraavalle mökkireissulle on pakko varustautua paremmin!

Mikä avuksi? Asiantuntijat kertovat, mitkä hyttysenkarkotusniksit toimivat.

Hyttyskarkote

Kauppojen hyllyillä näkee nykyään teknisen näköisiä vempaimia, joita kutsutaan hyttyskarkottimiksi. Laitteita on sekä ulko- että sisäkäyttöön.

Laite voi toimia esimerkiksi kaasupatruunoilla ja karkotetyynyillä tai vastaavasti verkkovirralla ja tehoaineella, kuten pralletriinilla. Molemmissa lämpö vapauttaa tehoainetta.

Piha ja puutarha -tuoteryhmäpäällikkö Outi Lehto K-raudasta kertoo, että heillä suosikiksi on kohonnut tänä kesänä Raidin karkote, joka on tarkoitettu sisätiloihin.

– Myös erilaiset houkutinvalolla toimivat hyönteisansat ovat löytäneet koti- ja mökkipihoille, Lehto sanoo.

Sopivaa karkotinta etsiessä kannattaa aina miettiä paikkaa ja omaa tarvetta. Thermacellin hyttysiä karkottava laite on suosittu.

– Myös käyttöohjeet tulee lukea huolellisesti, Lehto muistuttaa.

Hyttysimuri

Ilta-Sanomien viime kesänä jututtama asiantuntija, luonnontieteen amanuenssi Jukka Salmela Lapin maakuntamuseosta pitää hyttysimuria varmasti tehokkaana laitteena.

Tässä Nediksen 6 W-hyönteisansassa V-A-lamppujen houkuttelemat hyönteiset kuolevat välittömästi osuessaan laitteen sisällä oleviin korkeajänniteritilöihin.

Hyttysimurin tai -ansan toimintaperiaate on seuraavanlainen: ansa toimii jäljittelemällä ihmistä ja vapauttamalla tasaisena virtana hiilidioksidia, lämpöä ja kosteutta. Ansa aloittaa hyttysten pyynnin välittömästi ja lupaa havaittavia tuloksia muutamassa päivässä.

– Hyttysimuriin ei mene haitallista sivusaalista, vaan ainoastaan verenimijöitä, eli hyttysnaaraita, Salmela kertoo.

Peittävä vaatetus

Takuuvarma kikka on myös tarpeeksi peittävä vaatetus. Siihen turvautuu myös Salmela.

– Minulla on hengittävät retkeilyhousut, pitkähihainen retkeilypaita, lippalakki, huppu ja hyttysharso. Käsissäni on armeijatyyliset taisteluhansikkaat. Käytännössä koko kehoni on suojattu, pärjään loistavasti, Salmela kommentoi.

Hyttyshattu ja -asu

Jos tavallinen vaatetus ei riitä, ja esimerkiksi kasvot jäävät paljaiksi, kaupasta saa muutamalla eurolla hyttyshatun, jonka pienten reikien välistä eivät inisijät pääse sisälle.

Toimittaja testasi hattua Pohjois-Pohjanmaan hyttysiä vilisevissä metsissä, ja hyvin toimi.

Kesäkuumalla ongelmaksi muodostuvat paljaat nilkat. Onneksi tätäkin kiusaa varten on oma asusteensa: kokonainen hyttysasu. Siis verkkohousut ja -paita päälle ja metsälle!

Hyttyssuihkeet

Jos päässä on hyttyshattu, mutta nilkat jäävät paljaaksi, voi turvautua myös iholle laitettavaan aerosolisuihkeeseen.

Sitä sumutetaan iholle tai vaatteeseen ennen ulos lähtöä.

– Pääsääntöisesti aerosolit ovat erittäin hyvin siedettyjä, mutta totta kai kannattaa tarkistaa tuoteselosteesta, onko tuotteessa haju- tai väriaineita, jotka voivat aiheuttaa herkemmälle iholle tai astmaatikolle ylimääräistä huolta, Inka Puumalainen Yliopiston apteekista muistuttaa.

Jos sumute tuntuu tylsältä käyttää, valikoimissa on myös iholle levitettäviä lotion-tyylisiä karkottimia.

Hyttyssavu

Monelle suomalaisille varsin tuttu tuote on myös hyttyssavu. Se on luonnontuote, jonka tehoaine on uutettu päivänkakkaransukuisesta kukasta.

Luonnon karkottimet

Jos kaupan hyttyssavut ja -suihkeet inhottavat, voi hyttysten karkottamiseksi kokeilla myös luonnosta löytyviä kasveja.

– Sitruunaruoho ja tuoksupelargoni voivat mahdollisesti karkottaa hyttysiä. Jos niitä kasvaa vaikka portinpielessä, on sanottu, että haju voisi toimia karkottimena. Välttämättä tämä ei aina toimi kauhean hyvin, Hyötykasviyhdistyksen puutarhuri Elina Sauvola veikkaa.

Sitruunaruohoa voi käyttää myös eteerisenä öljynä.

– Sitä voi siis sekoittaa vaikkapa kosteusvoiteen sekaan ja sivellä iholle.

Niksi-Pirkka

Niksi-Pirkka auttaa arjen kaikissa pulmissa, miksei siis myös hyttysten karkottamisessa.

Niksi-Pirkan hyttysansa syntyy niin, että halkaistaan muovipullo, pullon alaosaan kaadetaan sitruunamehua ja hunajaa ja laitetaan pullon yläosa alassuin pohjan päälle. Ainesosat sekoittuvat ja muodostavat hiilidioksidia, joka muistuttaa ihmisten hengitystä. Hyttyset menevät sisään, mutta eivät pääse ulos.

Marttojen mukaan aivan ensimmäisenä on muistettava, että ikkunoita ja ovia ei kannata jättää auki kesäisin. Myös takan pelti kannattaa muistaa laittaa kiinni.

Ja mikäli kotoa ei löydy hyttysmyrkkyä, voi kokeilla mäkäräismyrkkyä.

Lisäksi Martat vinkkaavat ostamaan hyttysverkkoa ja askartelemaan siitä suojan niin terassipöydän alle kuin sängyn yläpuolelle.

Martat muistuttavat, että myös nuotion polttaminen voi auttaa taistelussa hyttysiä vastaan.

Miten sinä torjut hyttysiä? Oletko keksinyt oman ansan, joka toimii? Lähetä kuva ja kerro keinostasi lyhyesti: maarit.rasi@is.fi