Johanna, 28, oppi työpaikallaan siivousniksin, jonka ansiosta hän ei imuroi koskaan – kotona on sen sijaan 30 mikrokuituliinaa

Hiljattain hoitoalalle siirtynyt Johanna Haapala oppi uudella työpaikallaan nerokkaan puhdistuskikan, jossa siivousliina taitellaan neliöksi.

Reilu puoli vuotta sitten Johanna Haapalan elämässä alkoi kokonaan uusi vaihe: hän vaihtoi alaa – ja imurin käyttö kotona loppui.

Autoasentajaksi aiemmin kouluttautunut Johanna siirtyi tuolloin hoitoalalle. Hän sai hoitoapulaisen työpaikan mielenterveyskuntoutujien palvelukodista Haapavedellä.

Alkuun hän ajatteli selviävänsä päivittäisistä siivousrutiineista työssään perinteisin keinoin. Hän siivosi asukkaiden huoneet muun muassa imuroimalla.

– Pian työkaverini kysyi, että saako hän neuvoa siivouksessa. Hän on hoitaja, joka on ennen tehnyt töitä myös siivoojana. Hän kertoi hygieenisestä siivoustavasta, jossa mikrokuituliina taitellaan neliöksi, Johanna kertoo.

– Yksi liinan pinta käytetään aina yhdelle pinnalle, ja se käännetään sitten nurjalle puolelle käytön jälkeen. Näin liinalla voi pyyhkiä kahdeksan eri pintaa.

Kun liina on kokonaan käytetty, se kerätään toiseen ämpäriin tai pussiin. Johannan mukaan näin estetään se, ettei lika kulkeudu paikasta toiseen. Myös pesuvesi ja muut liinat pysyvät puhtaina, kun käytettyä liinaa ei laiteta puhdistusveden sekaan.

Näin Johanna taittelee siivousliinansa neliöksi:

Laitosmainen siivousmalli rantautui heti myös kotiin, Johanna kertoo.

Johannan taloudessa oli aiemmin muutama mikrokuituliina. Nyt niitä on 30 kappaletta.

Hän on varannut jokaisen liinan yhden huoneen lattiaa varten sekä viitisen liinaa pölyjen pyyhkimiseen. Neliömalli toimii hänen mukaansa myös erittäin likaisten pintojen puhdistamiseen.

Kun hän pölyjen pyyhkimisen jälkeen siivoaa lattiat, vetelee hän aina ensin roskat ja pölyt pois lastalla. Lopuksi hän pyöräyttää lastan ympärille nihkeän liinan ja pyyhkii sillä lattian.

Hän hehkuttaa lastasiivouksen vaivattomuutta. Siitä ei hänen mielestään nouse pölyä eikä likaa ilmaan, ja lemmikkiperheen kotikin pysyy siistinä yhden kahden viikkosiivouskerran ansiosta. Johanna asuu kodissaan aviomiehensä, kolmen lapsen, neljän kissan, kanin ja koiran kanssa.

– Meillä on kaksikerroksinen talo ja käytän jokaiseen seitsemään huoneeseen omaa lattialiinaa. Silloinkaan lika ei liiku paikasta toiseen, sillä laitan käytetyn liinan suoraan pesukoriin.

– Miehelläni on astma ja hän on ollut paljon paremmassa kunnossa eikä ole tarvinnut avaavia suihkeita, koska emme ole pöllyyttäneet enää imurilla yli puoleen vuoteen. Tämä on myös helppo tapa siivota ahtaat paikat ja säästää aikaa sekä selkää, kun ei tarvitse liikutella imuria paikasta toiseen.

Kolme siivousvälinettä riittää

Ainoana haittapuolena Johanna pitää siivousliinapyykin kertymistä. Jokaisen siivouskerran jälkeen hän pesee siivousliinat 60 asteessa. Jos ne ovat superlikaisia, hän käyttää 90-asteista ohjelmaa. Huuhteluainetta hän ei käytä, sillä se imeytyy helposti mikrokuituliinaan ja heikentää imutehoa.

Johanna pitää nykyisin kotinsa puhtaana kolmella siivousvälineellä: ruokakaupasta ostetuilla mikrokuituliinoilla, ämpärillä ja siivouslastalla. Lisäksi hän käyttää Joutsen-merkittyä siivousainetta, jolla lähtee pinttyneinkin lika lapsiperheessä.

Imuri on Johannan mukaan jäänyt kaappiin lopullisesti. Hän kertoo olleensa aiemmin melko suurpiirteinen kodinsiivooja.

– Imuroiminen on ollut synkein kotityö molemmille. Olemme saaneet uutta mielenkiintoa siivoukseen ja mieskin siivoaa nyt mielellään. Lastaa käyttämällä saa perusteellisen siivouksen ja näkee samalla, kuinka järkyttävän paljon likaa kertyy lattialle.

Alkuperäinen artikkeli on julkaistu Me Naisissa. Voit lukea sen täältä.

