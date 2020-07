Näin upeita ovat suomalaisten kesäkeittiöt – kyllä kelpaa kokata!

Kesäkeittiön voi rakentaa vaikka vanhaan aittaan. Suomalaiset esittelevät kesäkeittiönsä.

Ruoka maistuu tunnetusti paremmalta ulkona.

Kesäkeittiössä mahtavat sisustusideat ja kulinaristiset haaveet kohtaavat.

Suomalaiset esittelevät mökkiensä ja takapihojensa upeat kesäkeittiöt!

Kesäkeittiö täynnä perhehistoriaa

Kirsi ja Mikko Kallionpään kesäkeittiö sijaitsee perheen mökillä Seinäjoella. Kesäkeittiö on tuunattu mökin oston jälkeen omaan tyyliin sopivaksi.

– Sisustusesineet ja tavarat ovat vuosien varrella kertyneitä. Ne ovat lähinnä sinisiä ja vaaleanpunaisia siitä syystä, että perheeseen kuuluu kaksi tyttöä ja kaksi poikaa. Kesäkeittiö muistuttaa siis ajasta, jolloin lapset olivat pieniä, Kirsi Kallionpää kertoo.

Kesäkeittiössä viehättää kesäisen tunnelman lisäksi sen käytännöllisyys.

– Kesäkeittiössämme voi keittää ruokaa, paistaa lättyjä ja tiskata astiat, eikä sekään tunnu ikävältä vaan pelkästään mukavalta. Iltamyöhäiselläkin tiskaus onnistuu kynttilänvalossa, Kirsi Kallionpää tunnelmoi.

Monipuolinen kesäkeittiö

Lääminkijärven rannalla, Hankasalmen ja Kangasniemen rajalla sijaitsee Jarmo ja Sari Heleniuksen kesäkeittiö, jonka pariskunta on suunnitellut itse omia tarpeitaan vastaavaksi.

– Halusimme saman katon alle kaasugrillin, lieden, tiskipöydän, ruokailutilan ja tulisijan. Tulisija on kotatyyppinen, ja siinä voi savustaa, loimuttaa, käyttää muurikkaa, ritilää ja varrastelinettä. Kesäkeittiössä on hellepäiviä ajatellen myös aukeavat parvekelasit, kertoo Jarmo Helenius.

Kesäkeittiön rakennustyyli on tarkoituksella rouhea, ja rakentamisessa on käytetty apuna paljon kierrätysmateriaaleja.

– Kesäkeittiöön tulee kesällä vesi järvestä suodatettuna. Lisäksi meillä on aurinkosähkö kaikissa rakennuksissa.

Rento beach house -kesäkeittiö

Kristiina Lehtolan kaunis kesäkeittiö sijaitsee rivitalon takapihalla Vaasassa. Kesäkeittiössä on rennon rouheaa beach house -tunnelmaa.

– Inspiraationsa meidän kesäkeittiö on saanut rennosta ja mutkattomasta elämästä. Parasta kesäkeittiössä on valon määrä, jota tulvii ruutuikkunoista ja lasikatosta. Tarpeen tullen tilaa voi viilentää vetämällä kaihtimet kiinni.

Lehtolan kesäkeittiö on perheelle kuin pieni kesämökki.

– Olemme nimenneet sen Villa Haaganportiksi, Lehtola iloitsee.

Kesäkeittiö Leppävirralla

Mervi Piipposen kesäkeittiö sijaitsee Leppävirralla, ja se rakentui vanhaan aittaan.

– Kesäkeittiölle oli tarvetta, koska mökkikeittiö on pieni ja väkeä riittää, kun koko perhe on koossa, Piipponen kertoo.

Työ on vielä kesken, sillä aitan toinen puoli on vanha liiteri, joka on tarkoitus rakentaa kesäkeittiön jatkoksi.

– Kesäkeittiö on kuitenkin jo jatkuvassa käytössä, Mervi Piipponen kertoo.