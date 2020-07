Mökille ilmestyi aamuyöstä mustiin pukeutunut mies, joka ei sanonut mitään: ”Alkoi olla epämiellyttävä olo”

Suomalainen mökkikesä on täynnä mitä moninaisimpia kommelluksia, Ilta-Sanomien lukijat paljastavat. Osa naurattaa, osa hirvittää.

Kerroimme viime viikolla mökeillä sattuneista tapahtumista, joista moni oli päättynyt epäonnisesti tai huvittavasti.

Juttu inspiroi Ilta-Sanomien lukijoita muistelemaan ikimuistoisimpia hetkiä omalla mökillään.

Näin lukijat kertoivat mökkikokemuksistaan:

”Arvasin, että heitä on huijattu”

– Naapuri soitteli lauantaina, että heillä on juuri lomansa aloittanut perhe pihassa. He eivät pääse vuokramökkiinsä sisään. Avaimien tuojaa ei ilmestynytkään, eikä hän vastaa puhelimeen. Jo miltei arvasin, että heitä on huijattu.

Mökki oli ollut netissä tarjolla kuvineen ja myynnissä kaksi kesää sitten. Omistaja vahvisti, ettei ole vuokrannut mökkiään.

Vuokraajilla oli itku tulla. Toivottavasti ei ole montaa vastaavaa, sillä tuo oli kuin opaskirjasta.

Mökin ovet olivat lukossa, eikä vuokraaja vastannut puhelimeen.

Mökille ilmestyi mustiin pukeutunut mies

– Vanhemmillani oli kesämökki saaressa. 2–4 kertaa kesässä aamuyöstä rantaamme ilmestyi täysin mustiin pukeutunut mies. Erikoinen vaatetus keskellä kesää. Hän ei yrittänyt tulla mökkiimme, mutta ilmestyi vain silloin, kun olimme kahden äidin kanssa. Hän ei sanonut mitään, katseli aikansa ja häipyi. Mökillä alkoi olla epämiellyttävä olo. Mökki myytiin pois.

Nauru kuului 20 metrin päästä

– Nolottaa myöntää, mutta kusin laiturilta ja verkkarit olivat persausta myöten alhaalla. Sitten katsoin edemmäs, kun alkoi naurua kuulumaan. Eukot olivat siinä 20 metrin päässä, muut melojat vähän kauempana. Eihän sitä kusemista voinut kesken lopettaa. Jostain syystä ne vaan ajautuivat lähemmäs sitä laituria, kun ne pasmat menivät sekaisin.

Naapuri etsi juomakaveria

– Mökkinaapuri huusi laiturilta toiselle puolelle lampea yrittäen saada naapurit mukaan juomaan. Lähti sitten uimaan vastarantaan, kun eivät tulleet.

Menneisyys säikäytti ja mölyäminen loppui kuin seinään

– Lapsuudenystäväni hairahtui huonoille poluille nuorena aikuisena ja sai monta linnatuomiota. Hän pääsi kuitenkin ikämiehenä kuiville ja sai aikanaan vanhempiensa perinnöt, joiden mukana tuli myös kesämökki.

Kesämökkinsä naapuriin tuli vakiovieraiksi mölyämään ja älämölöilemään parikymppisten nuorten porukka viikonloppu toisensa jälkeen. He eivät vaienneet, vaikka monet naapurit pyysivät. Yksi naapureista sai jopa turpiinsa älämölösakilta pyydettyään eräänä iltana hiljaisuutta alueella.

Sitten sikailu ja mölyäminen ystäväni naapurimökissä loppui yllättäen kuin seinään. Nuorisojoukko katosi, eikä enää palannut sikailemaan mökille.

Ystäväni oli vienyt valokopion Suomen ehkä pisimpiin kuuluvasta rikosrekisteristään naapurimökille ja laittanut sen nastoilla kiinni naapurimökin oveen. Allekirjoituksena ”Terveisiä naapurista. Mökkinaapurinne, entinen muukalaislegioonalainen ja taparikollinen.”

Sikailu mökkinaapurissa loppui omintakeisella keinolla, kertoo eräs lukijoista.

Saksalainen viihtyi alasti

– Saksalainen mökkinaapuri viihtyi alasti pihalla. Hakkasi lipputankoa aina, kun olimme ulkona. Välimatkaa pihoilla oli vain pari metriä.

Surffilaudan testaus päättyi kaatumiseen

– Olin kaveriperheen mökillä ja testasin surffilautaa. Naapurin rannasta laiturille juoksi saunasta neljä alastonta nuorehkoa naista uimaan. Surffausaloittelijana kaaduin saman tien veteen ja palasin nöyränä mökille. Oli se vaan unohtumaton surffauskokemus.

”Heikompi uimari olisi hukkunut”

– Kerran kun menin uimaan, naapurimökiltä ryntäsi perääni valtaisan pelastusvietin omaava labradorinnoutaja. Siinä oli kyllä vitsit vähissä, kun se yritti ottaa kiinni niskasta ja pelastaa minut. Selkä oli täynnä valtavia verisiä naarmuja, kun yritin työntää koiraa kimpustani ja uida samalla. Heikompi uimari olisi hukkunut.

Radio soi taukoamatta

Radio soi taukoamatta, mutta rohkeus loppuu siinä kun naapurin ukko uhkaa antaa kuonoon ja naapurin akka huutaa ”alapäätään” joka väliin. Ei riitä rohkeus sanoa muuta kuin ”turpa kii ja pysy omalla tontilla”. Sinänsä minulle se ja sama. Kun radio on liian isolla, panen omani soimaan jotain todella korvia hivelevää ja naapurin suomipopit sekoittavaa.

Naapuri hiippaili vieraisille

– Meidän mökkinaapuri hiippaili kerran rantasaunan takaa terassille, kun itse olimme saunassa. Häntä ei meinannut saada millään pois. Oma pullo oli mukana sentään.

Naapuri sammui pitkin pihamaata

– Eräällä vuokramökillä ollessani naapuri seikkaili koko viikonlopun kelteisillään. Sammuili pitkin pihamaataan, josta sitten aamulla könysi viluissaan ylös. Ei tuo muutoin häirinnyt.

Naapureita sai hätistellä pois

– Eräät lähistön kuivanmaan mökin omistajat käyttivät pitkään perheemme mökkirantaa omanaan, ilman mitään lupaa tai aikeita kysyä sellaista. Tulivat rantaamme vähintään kahdella autolla, tukkien tien. Käyttivät rantaamme uimarantanaan, surffilautailuun ja veneen laskemiseen ja nostamiseen, olimme itse mökillä tai emme. En edes muista kuinka usein saimme käydä hätistelemässä heidät pois, mutta aina he vaan palasivat.

Vastarannalle ilmestyi kiikaroitsija

– Kun ystäväni meni rannalle saunomaan, ilmestyi lähisaarelle heti kiikaroitsijoita. Hän otti neuvoistani vaarin: Oli pyllistellyt rehevällä takapuolellaan kiikaroitsijoille ja kas vain uteliaat olivat hävinneet.