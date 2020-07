Henna ja Janne remontoivat mökkikeittiönsä aivan uuteen uskoon 2 700 eurolla – lopputulos on upea

Mökkikeittiö ennen ja jälkeen remontin. Mökkiin on tarkoitus vetää vielä vedet, joten pieniä yksityiskohtia, kuten hana, keittiöstä vielä puuttuu.

Ensikertalaiset remontoivat mökkikeittiönsä pikkubudjetilla. Apua löytyi Youtubesta ja puhelimitse neuvoja antaneelta keittiösuunnittelijalta.

Mökillä ei ole kiire minnekään.

Tästä oivalluksesta sai alkunsa Henna ja Janne Niirasen keittiöremontti. Mökki sijaitsee Ikaalisissa.

1970-luvulta peräisin oleva mökki kaipasi remonttia, jotta arki olisi helpompaa. Silti siellä haluttiin säilyttää mökin alkuvuosikymmenien henki.

Toinenkin periaate Niirasilla oli.

– Mökkiremontti tehtiin pitkälti alelaarien löydöistä. Näin ei haitannut, vaikka jokin remontissa menisi pieleen, Henna Niiranen kertoo.

Aivan ensimmäisenä vanha keittiö purettiin.

Remontti alkoi huhtikuussa, ja aivan ensimmäisenä keittiö mitattiin tarkasti. Sitten Niiraset purkivat pois vanhat materiaalit uusien tieltä.

– Laatoitusten irrottaminen oli työlästä hommaa, sillä laatat lähtivät irti pieninä paloina. Tämän jälkeen seinä piti vielä tasoittaa.

Laatoitukset saumat olivat haasteellisen tehdä, mutta lopputulos on onnistunut.

Uusi keittiö löytyi tutusta sisustustavaratalosta, josta pariskunta tilasi myös puhelinneuvottelun keittiösuunnittelijan kanssa.

– Se oli koko projektin parhaiten käytetty tunti. Vaikka olimme suunnitelleet keittiön tarkasti, suunnittelija huomautti meitä asioista, jotka olimme unohtaneet. Tällainen oli esimerkiksi aterinlaatikko, Henna Niiranen kertoo.

Keittiössä oli aiemmin puuhella. Sen ulkonäkö kyllä viehätti, mutta kovinkaan käytännöllinen se ei ollut.

Keittiö itsessään saapui mökille pieninä paloina, joten kokonaisuuden kokoamisessa meni aikaa.

– Se oli kuin Lego-palikoiden rakentamista, mutta kun ohjeet luki tarkasti, kyllä siinä onnistuttiin.

– Kaappien kasaamisen jälkeen asensimme seinään vielä kiskot runkojen kiinnitystä varten. Mieheni on sähköalan ammattilainen, joten hän teki myös sähkövedot keittiöön.

Remontin haasteellisin osuus oli seinän laatoituksen tekeminen. Niiraset päättivät tehdä laattoihin perusladonnan, joka sujuikin kuin lasten leikki.

Laatoiksi valittiin kohtuullisen iso ja edullinen laatta, jota oli helppo leikata. Edullisuus takasi, että virheitäkin sai tehdä.

Ongelmia ilmeni, kun oli aika saumoittaa laatat.

– Saumoituksen tekeminen oli aivan järkyttävää. Olimme valinneet laattojen pariksi mustan sauman, josta tuli hirveä sotku. Emme olleet tajunneet tätä, vaikka olimme katsoneet etukäteen ohjevideoita YouTubesta.

Haasteita riitti myös kahden OSB-levyn kiinnittämisessä kattoon ja keittiötasojen aukkojen sahaamisessa, joka vaati pikkutarkkuutta.

Kattoon valittiin OSB-levyt, joiden asentaminen ei ollut aivan yksinkertaista.

Vaikka remontointi ei ollut aina vaivatonta, oli projekti lopulta pariskuntaa yhteen hitsaava kokemus. Niiraset ovat tyytyväisiä myös työnsä jälkeen.

Mökkikeittiöstä haluttiin moderni mutta mukava, ja sellaisen pariskunta myös sai.

– Meille on tärkeää, että keittiössä on riittävästi, mutta ei liikaa mukavuuksia. Siksi keittiössä on esimerkiksi induktioliesi, mutta ei astianpesukonetta. Keittiöön tuodaan vielä vesi sisälle ja altaaseen asennetaan hana, kunhan ehdimme siihen asti, kertoo Henna Niiranen.

Keittiö on moderni, mutta se sopii 70-luvulta olevaan mökkiin.

Remontti mökillä siis jatkuu.

Seuraavaksi työn alla on makuuhuone, ja jossakin vaiheessa kesäkeittiö.

Sinne tuodaan jotakin myös vanhasta keittiöstä.

– Vanhassa keittiössä olleesta rosterisesta keittiötasosta teemme kesäkeittiöön tiskipisteen.

Oletko sinä toteuttanut mökillä ison tai pienen remontin? Lähetä kuvat ja tarinasi: maarit.rasi@iltasanomat.fi.

Janne Niiranen teki mökkiin sähkövedot.