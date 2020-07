Suomalaiset esittelevät upeat mökkikeittiönsä: 8 paikkaa, joissa silmä lepää

Suomalaiset esittelevät upeat mökkikeittiönsä.

Estetiikka lisää viihtyvyyttä myös keittiössä.

Kysyimme suomalaisilta mökkeilijöiltä, mistä kauniit mökkikeittiöt ovat saaneet inspiraationsa.

Moderniin tyyliin

Päivi Koivuranta mökkeilee Rovaniemellä modernisti. Mökkikeittiö on ahkerassa käytössä.

– Kokkaamme siellä melkein viikoittain ja ihastelemme samalla luontoa.

Luonto on ollut inspiraationa myös mökkikeittiön metsänvihreälle värille. Sen sävy valittiin ympäröivästä luonnosta.

Mökkikeittiö on kompakti, mutta sieltä löytyy kaikki tarvittava.

– Parasta keittiössä on liikuteltava saareke. Se sisältää paljon säilytystilaa astioille, ja sen ympärillä voi myös syödä.

Omin käsin rakennettu

Tarja Parkkisen mökkeilee Lappajärvellä, jossa sijaitsee perheen omin käsin rakentama kesämökki. Mökkikeittiön käyttöönotto oli erityisen juhlallinen hetki.

– Mökillä oleminen muuttui kovin helpoksi, kun ruoan sai valmistaa itse omassa keittiössä, Parkkinen muistelee.

Mökkikeittiö on sävyltään vaalea, työtaso on tammea ja laatat niin sanottuja metrolaattoja. Seinällä on herkkä juhannusruusutapetti.

– Sen ansiosta keittiössämme on ikuinen kesä, Parkkinen iloitsee.

Tyylikäs vuokramökki

Hanna Erkamaa ja perhe vuokraa mökkiä Naantalista.

– Olemme mökissämme pitkäaikaisina vuokralaisina, joten keittiöön tehdyt muutokset on tehty matalalla budjetilla. Periaatteessa kaikki mökillämme on enemmän tai vähemmän kierrätettyä.

Erkamaa on uudistanut mökin vanhat ovet pinnoittamalla ja vaihtamalla vetimet.

– Ilmettä saatiin myös poistamalla kaapinovia. Näin saimme keittiöön avohyllyjä. Lisätilaa astioiden säilytykseen tuo nettikirpputorilta löytynyt astiakaappi.

Erkamaa kehuu keittiötä toimivaksi.

– Säilytystilaa on riittävästi ja keittiönpöytä on levitettävä. Huonollakin ilmalla sisällä mahtuu syömään saman pöydän ääreen jopa 12 henkilöä.

Remontti 70-luvun henkeen

Henna ja Janne Niirasen Ikaalisissa sijaitseva mökkikeittiö remontointiin viime keväänä. Keittiön tyylistä haluttiin moderni mutta mukava. Omistajille oli tärkeää, että keittiössä säilyisi mökin 1970-luvun henki.

Siksi muun muassa mökin kaunis hirsiseinä jätettiin esille. Seinä saa ryhtiä mustasta kaapistosta ja mustalla saumatusta peruslaatasta.

– Meille on tärkeää, että keittiössä on riittävästi, mutta ei liikaa mukavuuksia. Siksi siellä on esimerkiksi induktioliesi, mutta ei astianpesukonetta. Keittiöön tuodaan vielä sisälle vesi ja altaaseen asennetaan hana, kunhan ehdimme siihen asti, Henna Niiranen kertoo.

Vastapainoa koneistetulle arjelle

Kivijärvellä mökkeilevän Johannan vapaa-ajanasunnon keittiö on sekoitus uutta ja vanhaa, valkoista ja puunväriä. Astiat Johanna on kerännyt keittiöön kirpputoreilta.´

– Ne ovatkin tunnelman lisäksi keittiössä parasta. Mökillemme ei tule vettä, joten kokkailu on melko askeettista, mutta se tuo sopivaa vastapainoa kaupunkikodin koneistetulle arjelle.

Selkeä ja raikas mökkikeittiö

Jutta Taavitsaisen mökillä sijaitsee selkeän raikas ja skandinaavinen mökkikeittiö. Tila remontoitiin vastikään lattiaa ja kattoa myöten.

– Entinen keittiö oli pieni ja ahdas, joten selkeys ja tilan tuntu oli ykkösjuttu. Halusimme avohyllyt, jotta vanhat purnukat pääsevät vihdoinkin esille. Laatikoihin mahtuu nyt kaikki tarpeellinen, Heinolassa mökkeilevä Taavitsainen kertoo.

Vanhan tuvan tunnelmaa

Tia ja Janne Ylijoen kesäkoti sijaitsee Tuusniemellä. Pariskunta hankki tilan kakkoskodiksi vastikään.

– Tilan tupa on jo yli 200-vuotias ikärouva. Sen sisustus on rakentunut tilalla jo olemassa olevista kalusteista sekä erilaisista kirppislöydöistä. Joitakin uusia esineitä olemme hankkineet, mutta teemme hankinnat harkitusti, aina vanhaa tilaa kunnioittaen.

Ajan patinaa ja perinteitä huokuvan tupakeittiön aarre on leivinuuni.

– Se on lähes majesteettisen kokoinen ja huolehtii tuvan lämmittämisestä. Samalla siinä valmistuvat helposti myös pataruoat ja leipomukset.

Keittiö jatkuu ulos

Rilla Tervosen mökin keittiö jatkuu ulos, mökin nurkalle asti. Siellä sijaitsee vapaa-ajanasunnon tiskauspiste.

– Erotimme keittiön terassista puoliseinällä, joka tekee kesäkeittiöstä oman tilansa ja piilottaa samalla likatiskit seinän taakse. Kiinteä tiskipaikka helpottaa arkea ja tiskaaminen tuntuu mukavalta.

Tiskauspiste on rakennettu pääosin kierrätysmateriaalista.

– Muun muassa tiskipöytä on hankittu käytettynä, ja kaikki lautatavara on ylijäämätavaraa. Kaapinovien kahvat löytyivät varastosta, Keski-Suomessa mökkeilevä Tervonen kertoo.