Mira lähti Suomesta 20 vuotta sitten – näistä syistä hän ei ole vieläkään palannut

Joidenkin on mahdotonta ymmärtää, että mitään vikaa ei ole, kirjoittaa ulkomailla asuva toimittaja Mira Jalomies.

Olen törmännyt useasti ajatukseen siitä, että Suomesta pois muuttaneena olen jonkin sortin epäkiitollinen isänmaan petturi, jolle maailman paras maa ei kelpaa. Toiset taas sanovat ymmärtävänsä oikein hyvin, miksi halusin Suomea pakoon.

Mutta kun ei, kyse ei ole kummastakaan.

Kun muutin opiskelujen jälkeen Barcelonaan, en lähtenyt sinne paetakseni talvea, tylsyyttä, ankeutta enkä mitään muutakaan. En lähtenyt siksi, että en pitäisi Suomesta tai osaisi arvostaa sitä, tai siksi että maassa olisi jotain vialla.

Lähdin vaihtelun ja toisella tavalla elämisen halusta.

Kun anoppi huomautti, että kannattaisi myydä omaisuus, eikä sulloa sitä vuokrattuun varastoon, koska ”takaisin ette varmasti tule”, en uskonut häntä puolta sekuntiakaan.

Totta kai palaamme, vuoden päästä, ihan niin kuin on sovittu.

Noin kaksikymmentä vuotta myöhemmin on todettava, että anoppi oli oikeassa; vieläkään emme ole palanneet.

Edelleenkään kyse ei ole siitä, että Suomessa olisi jotain pielessä – vaan siitä, että konkreettista syytä palaamiseen ei vielä ole tullut.

Sekä siitä, että muualla on ollut mukavaa.

Brasiliassa asuessa sai nauttia maan mahtavasta, monipuolisesta luonnosta.

Seuraavan viikonlopun, loman ja kesän jatkuva odottaminen, sekä ylipäätään tulevaisuuden kaipuussa eläminen, loppui sillä hetkellä, kun asetuin Espanjaan. Yhtäkkiä arki-ilta saattoi tuntua viikonlopulta ja viikonloppu lomalta. Toivoin ajan kuluvan oikein hitaasti, jotta hauskuus jatkuisi mahdollisimman pitkään.

Enemmän kuin paikasta, kyse oli omasta asenteesta: tilapäisestä mahdollisuudesta piti nauttia sillä hetkellä, koska myöhemmin ei enää voisi.

Asuinpaikka on sittemmin vaihtunut useamman kerran, maakin pariin otteeseen, ja tilapäisyyden tunne on säilynyt. Se on koukuttavan virkistävä tunne.

Pidän siitäkin, että jokainen vuosi tuntuu valtavan pitkältä ajalta; niin paljon uutta ja erilaista siihen aina mahtuu.

Ei ole tarvetta päivitellä eikä surra, miten nopeasti aika kuluu – tai ihmetellä, mihin kummaan viisi tai kymmenen vuotta on hujahtanut, kun siitä ei oikein muista mitään. Pikemminkin hämmästelen, että onko tuostakin vasta noin vähän aikaa. Pää on täynnä muistoja, eri tavalla tehtyjä asioita, perinteiden rikkomisia, tavattuja ihmisiä, tuhansia mieleen painuneita hetkiä siellä ja täällä.

Malesiassa elämisen plussia ovat muun muassa ainainen kesäsää ja ikilämmin merivesi.

”Koskas muutat takaisin Suomeen?” on kyselty monta kertaan, ei tosin enää ihan viime aikoina. Siihen liittyen olen saanut kuulla ylenpalttista hehkutusta Suomen vahvuuksista, tai sitten yhtä vahvaa tilitystä sen nurjapuolista.

Mitä turhaan, tiedänhän minä. Ei ole tarvetta mollata Suomea, ei liioin asettaa jalustalle.

Suomi on hyvä maa, mutta niin on moni muukin, ja kahdessa paikassa on hankala asua yhtä aikaa.

Tiedän, millaista elämä Suomessa on. Sen sijaan en tiedä, millaista se olisi vaikka Japanissa tai Italiassa – ja uutuudenviehätys kiehtoo edelleen.

En väitä, että olen nauttinut ulkomailla asuessa joka hetkestä, sehän on aivan utopistinen ajatus, mutta monesta asiasta kuitenkin.

Olen nauttinut Espanjan elämäntyylistä, rentoudesta ja rannoista, Brasilian luonnosta ja paikallisten myönteisyydestä sekä Malesian ikuisesta kesästä, muun muassa. On hienoa matkustella eksoottisilta tuntuvilla seuduilla ilman, että on lähdettävä kauas.

Olen tykästynyt siihen, että palvelujen ostaminen on kohtuuhintaista ja täysin ok, ja siihen, että vaikka lapsia onkin, en koe tietäväni lapsiperheen rankoista ruuhkavuosista juurikaan mitään.

Ydinperheenä on tullut vietettyä valtavasti aikaa, sen sijaan monen muun läheisen tai nuoruuden ystävän kanssa sitäkin vähemmän. Mutta kaikkeahan ei voi saada.

Ja ellei tämä jo tullut moneen kertaan selväksi, niin sanottakoon vielä: se, että jossain on mukava ja hyvä elää, ei tarkoita sitä, että jossain toisessa paikassa eläminen olisi huonoa ja kurjaa.

Espanjassa, Brasiliassa ja nyt Malesiassa asuva, liki sadassa maassa käynyt Mira on matkatoimittaja ja copywriter. Lisää inspiraatiota reissuillesi löydät Miran Facebook-sivuilta.