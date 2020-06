Suomalaiset avautuvat mökkinaapureistaan – yhdellä ongelmana innokkaat veneilijät: ”Vaimon ei tarvitse kuin vapauttaa rintansa”

Yli-innokas anoppi, meluava nuoriso ja alastomia naisia kiikaroiva mökkinaapuri. Suomalaiset kertovat, minkälaisia ongelmia he ovat vapaa-ajankodeissaan kohdanneet.

Mökkeily on rauhan tyyssija – ainakin siihen saakka, kunnes naapurit pamahtavat paikalle.

Yhteiselo ei aina ole sopuisaa. Ilta-Sanomien lukijat kertovat isommista ja pienemmistä kahnauksista mökkinaapuriensa kanssa.

Naapurin vastaus diskojumputukseen

– Naapurimökillä nuoriso aloitti eilen illalla diskojumputuksen. Olin varautunut asiaan ja tuonut pienen pa-kaapin mukanani. Pistin toisenlaista musaa noin 10 sekunnin ajaksi huomattavalla volyymillä, ei läheskään täysillä, ja ymmärsivät yskän. Loppuillan saimme olla rauhassa.

Anoppi pelmahtaa paikalle

– Meidän mökillä on anoppiongelma. Anopin mökki on ihan lähellä, joten hän saattaa pelmahtaa paikalle ihan milloin vaan. Ei siellä voi yhtään rentoutua tai vähentää vaatteita, kun ei tiedä milloin anoppi hyökkää nurkan takaa, eikä ymmärrä ettei moinen sovi. Siksi emme ole mökillä paljon.

Kun vaimo riisuu, veneilijät tulevat

– Meillä ongelmana on innokkaat veneilijät. Vaimon ei tarvitse kuin vapauttaa rintansa, ja saman tien on veneitä ”uistelemassa”. Muuten hyvä, mutta kun se syvyys ei oikein siinä mökin edustalla taitaisi riittää.

”Meidän mökillä on anoppiongelma”, Ilta-Sanomien lukija kertoo.

”Kärsimme 5–6 vuotta”

– Metelöivät naapurit voivat olla todellisia painajaisia. Itse kärsimme 5–6 vuotta. Tilanne kärjistyi todella pahaksi, meinasi tulla ruumiita. Poliisit kävivät pari kertaa, mutta levittelivät käsiään, kun mitään todistettavaa ei ollut tapahtunut. Muuttivat pari vuotta sitten pois. Voi sitä hiljaisuutta ja rauhaa sen jälkeen.

Kun helteet koittavat, alkaa pesuoperaatio

– Heti kun helteet koittavat, alkaa loputon pesuoperaatio laiturilla. Kaikki pestään mitä vain nurkista löytyy, ja kaikki pestään suoraan järvessä. Ei väliä sinileväriskeistä ja kaikkein vähiten naapurien rannan pilaamisesta. Siihen ne jälkeläiset sitten saapuvat lomillaan uimaan tähän likaveteen. Pimeinä öinä savuaa loputon rovio, jossa palaa kaikki mahdollinen purkujätteistä lähtien. Ja kuka tietää mitä, kun savun väri ei sitä pimeässä paljasta.

Nyt olemme saaneet tarpeekseen ja päättäneet tehdä rikostutkimuspyynnön vesistön ja ympäristön pilaamisesta.

Naapurin herra kiikaroi naisia

– Naapureiden kesken oli sovittu, että saunasta mennään alasti uimaan. Saunailtana kauimpana olevan mökkisaunan tuntumasta välähti, vaikka saunassa ei näyttänyt olevan ketään. Olin ystävien vieraana ja ihmettelin mitä tapahtui: ”Se on vain naapurin xxx, joka kiikaroi alastomia naisia.” Tämä tapahtui joka kerta, kun kaikilla mökeillä oli väkeä saunomassa. Onneksi siitä ei ollut enempää häiriötä.

Yli-innokas naapuri kyttää ja kuuntelee

– Meillä naapuri rakensi ison katetun muovisen terassin meidän talojen väliin, kun normaali ihminen tekee sen takapihalle. Kyttää ja kuuntelee siinä pöntössään, ja on heti asiaa aidan tykö, kun tulee vieraita tai harrastekavereita.

Naapuri kyttää ja kuuntelee siinä pöntössään, valittaa yksi lukijoista.

Takavuosien naapurin muistaa yhä

– Takavuosina naapuri ilmestyi säännöllisesti munasillaan saunan viereen, kun talon väki yritti saunoa ja uida. Ei tarvinnut kurkkia.

Kun poistumme, kamera alkaa lähettää kuvia

– Mökkinaapurillamme on koiria, joita he pitävät vapaana myös vesilintujen pesimäaikaan. Koirat juoksentelevat tontillamme merkkailemassa paikat ja kaivamassa istutuksia. Asiasta on kohteliaasti huomautettu, ja naapuri ottaa ne hetkeksi kiinni. Kun olemme poistuneet mökiltä, kamera alkaa lähettää kuvia vapaasti juoksentelevista koirista. Mitä pitäisi tehdä, kun riitaakaan en halua?

Entä onko yhteiselo siirtolapuutarhamökeillä yhtään yllä olevaa helpompaa? Kerro kokemuksistasi alle.