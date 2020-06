7 asiaa, jotka ulkomailla asuminen on opettanut suomalaiselle Miralle – yksi seikka ei tunnu mukavalta, mutta on sitäkin tärkeämpi

Ulkomailla on helppo tuntea olevansa ”ei kukaan”, josta muut eivät ole kiinnostuneita. Kaikilla on oma elämänsä, johon ei vieraan ole välttämättä helppo solahtaa sekaan.

Ehkä opettavaisinta on ollut kokea, miltä tuntuu olla se, joka erottuu valtaväestöstä, kirjoittaa parikymmentä vuotta ulkomailla asunut Mira Jalomies. Muitakin oppeja on toki mukaan tarttunut.

1. Empatiaa – millaiselta tuntuu olla muukalainen, joka ei kiinnosta ketään

Ulkomailla asuessani olen aina erottunut valtaväestöstä – ulkonäöllä, tavoilla ja taidoilla. Huono kielitaito tyhmentää ja tekee avuttomaksi. Kun ei oikein hallitse paikallisia tapoja, toimii epävarmasti ja kömpelösti. Muista poikkeava ulkonäkö pistää muuten vain silmään.

Moni asia lähtee omista asenteista; brasilialaisen hitauden voi mieltää rasittavuudeksi tai rentoudeksi.

Olen oppinut, millaista on olla ”ei kukaan”, josta muut eivät ole erityisen kiinnostuneita; kaikilla on jo omat valmiit piirit ja kuviot, joihin pääsee kyllä sisään, jos vain on kanttia tunkeutua niihin väkisin mukaan.

Vaikka itsensä tiedostaminen epäkiinnostavaksi muukalaiseksi ei olekaan tuntunut erityisen mukavalta, on ollut hyvinkin opettavaista kokea, miltä sellainen tuntuu.

2. Malttia sen suhteen, että asiat ottavat oman aikansa

Jonkin arkielämään liittyvän asian hoito kestää yhdessä maassa pari tuntia, toisessa pari kuukautta – ja kolmannessa puoli vuotta, kuten pankkitilin avaaminen Brasiliassa. Mutta hitaammassa ja mutkikkaammassakin paikassa kaikki aina lopulta jotenkin järjestyy.

Myös oma sopeutuminen vieraaseen kulttuuriin vaatii aikaa – joskus jopa vuosia – ja sitä on vaikea nopeuttaa, vaikka kuinka haluaisi.

3. Vähiten kannattaa kiintyä materiaan

Roinan määrä on karsiutunut kerta kerralta maasta maahan ja paikkakunnalta toiselle muuton myötä. En halua kuskata tavarapaljoutta ympäri maailmaa, enkä myöskään ostaa samaa esinettä moneen kertaan. Vähemmälläkin pärjää.

Ulkomailla asuessakin voi aivan hyvin hengailla suomalaisten tai muiden ulkomaalaisten kanssa. Tärkeintä on, että ei jätä itseään yksin.

4. Peiliin katsomisen tärkeys

Joka maassa on plussia ja miinuksia, kauneutta ja rumuutta. Kuulostaa itsestään selvältä, mutta on joskus kovin vaikea muistaa. Jos huomaa lähinnä epäkohtia, löytyy suurin vika todennäköisesti omista asenteista ja ennakkoluuloista – ei itse maasta tai sen asukkaista.

Alituinen vertailu ei kanna kauas, ja vihoviimeistä on ajatella, että vain Suomessa osataan ja tiedetään. Saman asian voi tehdä sadalla eri tavalla, eikä yksikään ole välttämättä toista huonompi.

5. On ihan ok oleilla myös suomalaisten kanssa

Ensimmäisinä ulkomaanvuosina järkeilin, että Suomen ulkopuolella ei kuulu tutustua suomalaisiin, vaan paikallisiin. Että oli jotenkin noloa ja hölmöä hengailla omanmaalaisten kanssa. Mitä järkeä siinä tapauksessa oli edes muuttaa ulkomaille?

Tuolla taktiikalla sain olla aika lailla yksin.

Nykyään hakeudun mieluusti myös suomalaispiireihin, jos sellaisia löytyy. Eihän sen tarvitse tarkoittaa sitä, että pitää kaikki muut ihmiset loitolla.

Muutkin kansalaisuudet etsiytyvät herkästi omiensa kylkeen, niin se vain on.

6. Luottamusta itseen ja muihin

Vuodet ulkomailla ovat opettaneet senkin, että ulkomailla asuminen ei vaadi mitään erityisominaisuuksia ja -taitoja; ihan tavallisena tyyppinä pärjää.

Vieraita ihmisiä ja kulttuureita ei tarvitse pelätä. Synnyinmaasta viis, olemme kaikki pohjimmiltaan aika samanlaisia. Valtaosa ihmisistä on mukavia ja reiluja, ja apua saa, kun sitä osaa pyytää.

Kielitaito on kohentunut ja rima laskenut; tärkeintä ei ole täydellinen lauserakenne ja ääntämys vaan se, että asian ydin menee perille.

7. Itsetuntemusta

Uusissa tilanteissa ja ympyröissä olen oivaltanut itsestäni kaikenlaista, yllättäviä ja epätoivottaviakin piirteitä, kuten sen, että en olekaan niin mukautuvainen, kaikkiruokainen tai lainkuuliainen kuin Suomessa eläessäni kuvittelin olevani.

Espanjassa, Brasiliassa ja nyt Malesiassa asuva, liki sadassa maassa käynyt Mira on matkatoimittaja ja copywriter. Lisää inspiraatiota reissuillesi löydät Miran Facebook-sivuilta.