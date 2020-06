Lotta asuu Turussa alueella, jota pidetään karuna – mutta hänellä on Suomen kaunein opiskelija-asunto

Lotta Storbackan opiskelijakoti valittiin Suomen kauneimmaksi. Turun Ylioppilaskylässä sijaitsevassa kaksiossa on vain 46 neliötä, mutta pieni tila on sisustettu harkiten.

Lotta Storbackan Turun Ylioppilaskylässä sijaitseva kaksio on valittu Suomen kauneimmaksi opiskelija-asunnoksi.

Turun Ylioppilaskylässä sijaitsevat opiskelija-asunnot vaikuttavat ensivilkaisulla karuilta. Kun katsoo tarkemmin, harmaat 1970-luvulta peräisin olevat betonirakennukset alkavat näyttää hyvinkin viihtyisiltä.

Erkki Valovirran ja Jan Söderlundin suunnittelemat rakennukset sisältyvät Museoviraston inventoimiin valtakunnallisesti merkittäviin rakennettuihin kulttuuriympäristöihin.

Joen rannalla sijaitsee myös Åbo Akademin historianopiskelija Lotta Storbackan koti. Suomen kauneimmaksi opiskelija-asunnoksi valittu kaksio on yhtä aikaan tyylikäs kuin sisustuslehden kuva ja eräänlainen aikamatka menneeseen.

Storbackan kodin seinällä on vihjeitä asukkaan kiinnostuksenkohteista. Seinälle on ripustettu historiaa henkivä Neuvostoliiton kartta, ja siellä täällä on kaikkien tuntemia, ikonisia sisustusklassikoita.

Ylioppilaskylän opiskelija-asunto on kaukana ankeasta opiskelijaboksista.

Artekin 66-tuolit Lotta Storbacka hankki säästämillään rahoilla uutena. Katossa on trendikäs riisipaperivalaisin.

Esineitä, joilla on tarina

Lotta Storbacka kertoo Ilta-Sanomille, että oman kodin laittaminen on hänelle tärkeää, oli kotina sitten väliaikainen opiskelijakoti tai mikä tahansa paikka.

– Olen aina halunnut tehdä kodin itselleni. Olen valinnut kotiini esineitä, jotka puhuttelevat minua.

Storbackalle tällaisia ”itseä puhuttelevia” esineitä ovat muun muassa keittiönpöydän ääressä olevat Artekin 66-tuolit, seinälle ripustettu Marimekon Kivet-kangas ja olohuoneen nurkasta löytyvä klassikko, Ilmari Tapiovaaran suunnittelema Mademoiselle-keinutuoli. Koti on yhdistelmä historiallisia elementtejä ja esineitä, joilla on muuten vain tarina.

Esimerkiksi nurkassa sijaitsevan Mademoiselle-keinutuolin hän sai äidiltään, joka löysi sen kirpputorilta edullisesti.

– Hän nappasi sen sattumalta 20 eurolla. Kun muutin, äitini antoi tämän superlöydön minulle.

Oli kyseessä sitten 50 sentin kukkaruukku kipputorilta tai kalliimpi design-tuoli, tärkeää on, että esine puhuttelee ja tuntuu hyvältä, Lotta Storbacka kertoo.

Sisustusohjelmia silmä kovana

Vaikka Storbackan kodin sisustus on runsas ja täynnä yksityiskohtia, on siinä kaikesta huolimatta tietty, punainen lanka.

Apua on tarkasta värisilmästä, joka naiselle on kehittynyt elämän aikana sisustusalaa seuratessa.

– Sisustaminen on ollut minun ja äitini yhteinen intohimo. Olemme aina seuranneet yhdessä sisustusohjelmia niin ruotsin kuin suomen kielelläkin.

Sisustuksessa on yhdistelty historiallisia elementtejä, klassikkoja ja kirpputorilöytöjä.

Hanki pikkuhiljaa

Tärkeintä oman kodin laittamisessa ei kuitenkaan ole trendien seuraaminen, Storbacka muistuttaa.

Oma tyyli kannattaa pitää mielessä myös silloin, kun sisustetaan pientä asuntoa.

Kuten Storbacka itse kuvailee: ulkona voi olla kaaos ja sisäisesti voi olla kaaos, mutta koti saa olla harmoninen paikka, jossa voi ladata energiaa ilman vaatimuksia.

Kotia kannattaa laittaa kaikessa rauhassa.

Hyvä kokonaisuus syntyy suosikkeja pikkuhiljaa hankkimalla.

Suosikit löytyvät kirpputoreilta

Jos ylimääräistä rahaa opiskelijakodin sisustamiseen ei ole, kannattaa suunnata kirpputoreille.

– Itse olen löytänyt suosikkini eli puisen pöytätason 30–50 eurolla ja senkin alle 200 eurolla. Olen tehnyt löytöjä niin ruotsinkielisen Pohjanmaan rannikkokirppiksiltä kuin Turun Ekotoriltakin, joka on aivan ihana.

– Ja kristilliset kirpputorit ovat tosi hyviä, niiden tukeminen tuntuu myös sydämessä hyvältä, Storbacka sanoo.

Tuomaristo antoi Lotta Strocbackalle kehuja elämänmakuisesta ja kodikkaasta sisustuksesta, joka on yhtä aikaan tarkka ja esteettisesti harkittu kokonaisuus.