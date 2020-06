Marika remontoi 1800-luvun hirsitorpasta tunnelmallisen kesäkodin – hempeä keittiö saa huokaamaan ihastuksesta

Marikan perhe matkustaa mökilleen ”koko Suomen halki”, mutta se kannattaa. Perillä odottaa ihana pieni hirsitorppa, jonka Marika on sisustanut pieteetillä.

Kouvolalainen Marika Uitto, 39, mökkeilee miehensä, kahden kouluikäisen lapsensa ja perheen koirien kanssa länsirannikolla Merikarvian Riispyyssä. Matkaa mökille kertyy leveyssuunnassa ”koko Suomen halki”, mutta ajaminen kuivanmaanmökille ja sen rauhaan on sen arvoista.

Moni arkinenkin asia tuntuu mökillä olevan toisin kuin kotona. Juuri mökillä nukkuu Marikan mielestä parhaiten.

– Arjen rutiinit, kuten esimerkiksi tiskaaminen, tuntuu mökillä paljon mukavammalta. Vaikka tiskaaminen pitää tehdä käsin eikä edes juoksevaa vettä ole, on se vain olennainen osa mökkeilyä. Olen tehnyt itselleni liikkuvan tiskauspisteen ulos, ja vaihdan pesupaikkaa aina auringon mukaan, Marika kertoo pienestä, mutta tärkeästä oivalluksestaan.

Mökki on vanha hirsitorppa, jonka pihapiiriin kuuluvat savusauna ja ulkohuussi. Torpassa on kuisti, eteistila, korkea tupakeittiö ja makuukammari. Lapset nukkuvat makuukammarin yläpuolella olevalla parvella. Pihapiiristä löytyy myös leikkimökki, nuotiopaikka sekä omenapuita ja marjapensaita, joista kelpaa noukkia luonnon antimia syötäväksi.

Pihapiiristä löytyy hauska kyltti, joka ohjaa mökkeilijät oikeisiin paikkoihin.

”Kylällä tiedettiin kertoa, että tontti on joskus ollut osa isoa maatilaa”

Marika peri torpan kahdeksan vuotta sitten isänsä kuoltua. Sitä ennen mökki kuului Marikan sedälle. Kukaan lähisuvusta ei ole kuitenkaan länsirannikolta kotoisin, vaan seutu on tullut suvulle tutuksi nimenomaan mökkeilyn kautta.

Vaikka tarkkaa tietoa mökin alkuperästä ei olekaan, on siitä tehty vuosien saatossa erilaisia päätelmiä.

– Torppa ja tila ovat vanhoja. Seinien välistä olemme löytäneet vanhoja lehtileikkeitä, jotka ovat peräisin 1800-luvun lopulta. Torppaa ympäröivällä tilalla on todennäköisesti ollut pieni maatila. Siitä kielivät pihalla oleva suuri kaivo ja kiviaidat, jotka ovat ehkä olleet pystyssä karsinoiden takia. Kylälläkin tiedettiin kertoa, että mökkitonttimme on ollut joskus osa isompaa maatilaa, josta se on erotettu.

Mökillä ei ole omaa rantaa, mutta lähirantaan pääsee näppärästi pyörällä.

Marikan lempikaluste mökillä on tuvan valkoinen puupöytä.

Tupa on vanhan hirsimökin sydän.

Marikan mielestä vanhassa hirsitorpassa on pelkästään rakenteiden ansiosta paljon hyvää.

– Hirsikehikko on kesällä viileä ja talvella lämmin. Kehikko säilyy ikuisesti.

Marika perheineen on remontoinut mökkiä paljon. Muutettuaan Helsingistä Kaakkois-Suomeen perheen mökkimatkat ovat pidentyneet roimasti, ja usein rakennustavaroita varten on ollut peräkärry auton perässä. Remontoimalla mökistä on kuitenkin tullut omanlainen. Kamarin puolella on esillä kaunis vanha hirsiseinä, tuvan puolella taas kaunis vanha seinäpaneeli.

– Olemme uusineet mökin sisäpuolen lastulevyt ja tapetit sekä poistaneet tuvasta välikaton. Mies ja muurarina työskentelevä tuttu uusivat mökkiin takan. Olemme remontoineet mökkiä ulkopuoleltakin kolmesti kahdeksan vuoden aikana. Vanhalla mökillä eivät hommat lopu kesken, Marika nauraa.

Mökkiin hankittiin sähköt viitisen vuotta sitten. Se on helpottanut mökkielämää monella tavalla.

– Viihdymme mökillä yleensä syys-lokakuuhun asti. Kun tulee pimeää, ei tarvitse olla kynttilän valossa. Aloitamme mökkikauden yleensä pääsiäisenä.

Tikkaat johtavat parvelle, jossa perheen kouluikäiset lapset nukkuvat.

Marika kuvaa mielellään kotiaan Instagramiin. Kuulumisia tulee vaihdettua säännöllisesti myös muiden sisustajien kanssa, joihin somessa on tutustunut.

”Haluan luoda rauhallista tunnelmaa”

Hektistä vuorotyötä tekevä Marika on sisustanut mökille rauhallisen tunnelman vaaleiden värien ja pehmeiden tekstiilien avulla.

– Olen mieluiten luonnonvalossa ja pidän luonnonmateriaaleista, joista suosikkini on ehdottomasti puu. Suosikkikalusteeni mökillä on valkoinen puupöytä, jonka ääressä pelaamme usein lauta- ja korttipelejä saunomisen jälkeen.

Vanhat kalusteet viehättävät sisustajaa, joka kuvaa mielellään mökkiä ja kotiaan Instagramiin.

– Esimerkiksi sivusta vedettävät puusohvat ovat ihania. Monet kalusteet ovat löytöjä kirpputoreilta tai nettikirppiksiltä. Välillä Instagramissa minulta kysytään, mistä jokin ihana kaluste on peräisin, ja joudun aina vastaamaan, etten oikeastaan tiedä.

Marika nimeää lempiväreikseen kaikki vaaleat värit. Niillä hän tuo valoisuutta tilaan.

– Kun katson omia Instagram-kuviani, huomaan myös, että kotioloissa suosin myös paljon turkooseja ja vihreitä sävyjä. Vaaleaan on helppo yhdistellä muita värejä. Kun isot linjat ovat sisustuksessa kunnossa, voi alkaa tarkastella pienempiä yksityiskohtia ja panostaa niihin.

Mökin pihalta löytyy asuntovaunu, jossa silloin tällöin majoitetaan vieraita.