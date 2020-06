6 hyvää syytä muuttaa ulkomaille – 20 vuotta sitten Suomesta lähtenyt Mira listasi

Ulkomailla asuessa lähimatkailukin tuntuu seikkailulta. Brasilian Rio de Janeirosta on automatka Atlantin rannalla olevaan Paratyn pikkukaupunkiin.

Ulkomailla asuminen, edes hetken aikaa, on paitsi omaa elämää rikastuttava, myös raikastuttava kokemus.

1. Tavat ja ajatukset tuulettuvat

Pelkkä muutto ulkomaille on muutos isolla M:llä. Vaikka edessä ei aukenekaan aivan upouusi elämä ja alku, niin ainakin putipuhdas sivu.

Ah sitä jännitystä ja adrenaliinin kohinaa suonissa, mikä vieraaseen maahan ja kulttuuriin asettautumiseen liittyy. Ei liene muuttoa otollisempaa hetkeä irtautua omista piintyneistä tavoista ja rutiineista, tai muokata niitä – osittain ehkä pakon sanelemana – vähän toisenlaisiksi.

Kun kukaan ulkopuolinen ei tunne, eikä kenelläkään ole tiettyjä odotuksia, ei ole mitään valmista muottia, johon olisi pakko solahtaa. Saa määritellä olemistaan vähän uudelleen.

Sanotaan, että ihmiselle tekee hyvää poistua tämän tästä omalta mukavuusalueeltaan. Kun muuttaa ulkomaille, tuosta poistumisesta tulee liki automaattinen päivittäinen piristys.

Siinä ohessa ajatuksetkin tuulettuvat. Päänsisäinen maisema avartuu ja horisontti laajenee.

2. Kaukokaipuu helpottaa

Jos on taipumusta haaveilla yhtä mittaa Suomen rajojen ulkopuolella reissaamisesta, ulkomailla asuminen lieventää kummasti tätä tuskaa. Vaikka vieraassa maassa asuminen ei tarkoitakaan ikuista lekottelua palmun alla, se on silti vähän kuin oikein pitkä ulkomaanmatka – joka muuttaa vain ajan mittaan muotoaan.

Samalla, kun sukeltelee asuinmaan pintakerroksen läpi hitaasti yhä syvemmälle, pysyy silti aina enemmän tai vähemmän ulkopuolisena ja sivusta tarkkailijana, eräänlaisena turistina tai tutkimusmatkailijana.

Lähiseutumatkailu tuntuu vieraassa maassa ulkomaanmatkailulta ja saa tavallisetkin viikonloput maistumaan lomalta.

Ulkomailla asuminen mahdollistaa vähän toisenlaisen elämäntavan kuin se, mihin on Suomessa tottunut.

3. On enemmän hereillä

Umpitutuilla kotinurkilla tulee monesti liikuttua puoliunessa, laput silmillä, tulpat korvissa ja pyykkipoika nenässä. Ulkomailla asuessa, oudompien ärsykkeiden äärellä, aistit joutuvat sen sijaan koetukselle ja olo on valppaampi.

Etenkin ensimmäisten kuukausien lapsenomainen ihmettely on mahtavaa: kaikki on kummallista ja ällistelyn arvoista. Vaikka tunne haalistuu ajan myötä, se ei vieraalla maalla katoa ehkä koskaan kokonaan.

4. Saa repäistä

Ulkomailla asumisessa on kerran elämässä -fiilistä ja seikkailun tuntua. Ajan rajallisuus on kouriintuntuvaa: takaraivossa pesii koko ajan ajatus, että tämä on varmasti väliaikaista, ja siksi erityisen ainutlaatuista – mikä puolestaan ruokkii hetkeen heittäytymisen asennetta ja sitä, ettei pidä liiaksi pähkäillä tulevia.

Asumiseen liittyy hyvällä tavalla vapaa ja irrallinen olo; ei ole pakko sopeutua ja mieltyä ihan kaikkeen, koska käymässähän tässä vain ollaan.

Toisaalta: kun on kerran uskaltanut repäistä itsensä toiseen maahan, sen uskaltaa tehdä herkemmin myös uudestaan.

Vieraassa maassa asuminen tuo vaihtelua omaan elämään, arkeen ja perspektiiviin.

5. Näkee Suomen ja suomalaisuuden uudessa valossa

Kun tutkailee Suomea matkan päästä, se näyttää erilaiselta kuin siellä asuessa. Samalla, kun ymmärtää, mitä on taakseen jättänyt – kuten laajan sosiaaliturvan ja tiskikaapit – huomaa, että ilman niitäkin pärjää.

Kun Suomessa käynnit muuttuvat harvinaiseksi herkuksi, oivaltaa, mitä sieltä eniten kaipaa.

Lopulta oma elämä lutviutuu omannäköiseksi; kahden tai useamman maan ja kulttuurin sekoitukseksi, johon voi valikoida juuri niitä itselle mieluisimpia aineksia.

6. Ei tarvitse katua

Harmitteleeko joku jälkeenpäin sitä, että asui jossain vaiheessa elämäänsä ulkomailla? Sen sijaan saattaa joskus kaduttaa, ettei koskaan edes kokeillut.

Espanjassa, Brasiliassa ja nyt Malesiassa asuva, liki sadassa maassa käynyt Mira on matkatoimittaja ja copywriter. Lisää inspiraatiota reissuillesi löydät Miran Facebook-sivuilta.