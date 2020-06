Tiesitkö tämän nerokkaan yksinkertaisen niksin hyttyssavuista? ”Moni ei ehkä heti hoksaa”

Hyttyssavusta irronneet palaset voi laittaa kuusenmuotoisen jalustan piikkeihin.

Arkipäiväiseen kesän viettämiseen liittyy usein asioita, jotka on ehkä tehnyt itse aina väärin. Yksi niistä liittyy hyttysiin ja niiden karkottamiseen.

Monet suomalaiset tuntevat kiehkuran mallisen hyttyssavuun. Mutta mitä tehdään kiehkurasta irronneille paloille? Asiaan on yksinkertainen vastaus.

– Hyttyssavu asetetaan pienelle metalliselle jalustalle. Moni ei ehkä heti hoksaa sitä, että savusta irronneet palaset voi laittaa kuusenmuotoisen jalustan piikkeihin, tuoteryhmäpäällikkö Sabina Finnilä Oy Transmeri Ab:ltä kertoo Ilta-Sanomille.

Savusta irronneet palaset voi laittaa kuusenmuotoisen jalustan piikkeihin.

Jalustan muotoilu on harkittu.

Finnilä muistuttaa, että jalusta ja hyttyssavu pitää asettaa palamattomalle alustalle, kun kyse on palavasta tuotteesta.

Suosikaa luonnollisia tuotteita

– Hyttyssavu on luonnontuote. Sen tehoaine on uutettu päivänkakkaransukuisesta kukasta. Lisäksi tuotteessa on kukasta kuivuneet osat, sahajauhoja ja sidosainemassaa. Kyse on herkästä tuotteesta ja siitä voi irrota paloja. Pudonneet palat voi kyllä laittaa tuon pikkuisen kuusen piikkeihin, Finnilä sanoo.

Hänen mukaansa nykyään on muutenkin tärkeää, että karkotteissa löytyy myös luonnollisia tuotteita.

Hehkuvat kierukat täytyy pitää erossa syttyvistä materiaaleista. Pakkaus sisältää neljä pidikettä. Pidikkeen keskiosa nostetaan pystyyn. Pidikkeen kärki laitetaan kierukan keskellä olevan loven läpi.

Artikkeli on julkaistu Ilta-Sanomissa alun perin 9.6.2019.