Mikä kukka varjoon, mikä aurinkoon? Näillä vinkeillä kesäkukkasi kukoistavat koko kesän

Kesäkukkien kasvatus onnistuu aloittelijaltakin vaivattomasti, kun tietää kukan tarpeet valolle ja varjolle.

Kesäkukat sopivat helppoutensa ansiosta hyvin myös aloittelijalle, sillä kesäkukista huolehtiminen vaatii oikeastaan vain kaksi asiaa: riittävän lannoituksen ja kastelun.

Lisäksi kukkaostoksilla on syytä selvittää, kuinka paljon valoa tai varjoa kukka vaatii.

– On kesäkukkia, jotka vaativat paljon valoa ja aurinkoa, ja sitten on kukkia, jotka eivät sitä tarvitse. Suurin osa kesäkukista selviytyy hyvin myös puolivarjossa, kunhan sekä aurinkoa että varjoa on tarpeeksi saatavilla vuorokauden aikana, kertoo Ketjuasiakasliiketoiminnan johtaja Kati Arell Huiskula Oy:sta.

Jos tavoittelee kaunista kukkaloistoa koko kesän ajan, kannattaa kotipihassa kiinnittää huomiota kasvupaikan valintaan.

Myös kovalle tuulelle ja rankkasateelle suotuisaa paikkaa kannattaa välttää.

Nämä kaipaavat aurinkoa

Paljon aurinkoa vaativat kesäkukat, kuten marketta, samettikukka ja dahlia, kannattaa istuttaa mahdollisimman valoisaan kasvupaikkaan. Myös neilikka, verbena ja Suomen suosituin kesäkukka pelargonia tarvitsevat menestyäkseen riittävästi aurinkoa.

– Myös riippupelargonia, tulikruunu ja siniviuhka viihtyvät auringossa, samoin hopeiset ja köynnöstävät kasvit, sanoo puutarhuri ja yrittäjä Maria Kokko Kokon Puutarha Oy:sta.

Samettikukka vaatii paljon aurinkoa.

Suurin osa tutuista kotimaisista kesäkukista tarvitsee aurinkoisen kasvupaikan. Kati Arellin mukaan ”aurinkopuolen” kukat ovat yleensä helppohoitoisempia, sillä monia pienikukkaisia lajikkeita, kuten miljoonakelloja, ei tarvitse nyppiä.

...ja nämä varjoa

Jos taas haluaa pihalleen varjossa viihtyviä kesäkukkia, on valinnanvaraa vähemmän.

Arell ja Kokko listaavat varjoisessa paikassa viihtyviksi kasveiksi verenpisaran, begoniat, uudenguineanliisan ja ahkeraliisan.

Verenpisara viihtyy varjoisessa paikassa.

– Myös hortensioita ostetaan paljon ruukkukasveiksi terasseille ja pihoille, sanoo Arell.

Orvokille riittää puolivarjoinen paikka, sillä se ei viihdy liian aurinkoisessa, muttei toisaalta liian varjoisessakaan paikassa.

Orvokille sopii puolivarjoinen kasvupaikka.

Kokeile helppoja ruukkuja

Kati Arell vinkkaa, että kesäkukat kannattaa istuttaa ruukkuihin. Tällöin kukan kasvupaikkaa voi helposti vaihtaa, jos kukka ei kuki oletetulla tavalla – eli saa liian vähän valoa tai varjoa.

Ruukun pohjassa on hyvä olla reikä, että liika vesi ei jää seisomaan.

– Valoa tarvitsevien kukkien kukinta häiriintyy varjossa, eikä odotettavissa ole samanlaista kukkaloistoa kuin aurinkoisessa paikassa. Kukka ei yleensä silti kuole. Varjoa vaativat kukat taas näivettyvät auringossa, ja edes kastelu ei välttämättä enää riitä pelastamaan niitä, sanoo Arell.

Kastele kunnolla

Kastelu riippuu olosuhteista. Nyrkkisääntönä voi pitää sitä, että kesäkukan mullan tulisi kastua kunnolla.

– Olennaista on tunnistaa, millaisessa paahteessa kukka on, kuinka paljon kastelua kukka vaatii ja ylipäätään huomioida kesän sääolosuhteet, Maria Kokko lisää.

Kokko neuvoo tarkkailemaan kukan veden tarvetta mullasta. Jos kukka on ruukussa ja mullan pinta on kostea, kukkaa on yleensä kasteltu riittävästi. Amppelit Kokko taas neuvoo nostamaan pohjasta ilmaan. Jos amppeli tuntuu kevyeltä, kukka tarvitsee yleensä lisää vettä. Jos amppeli taas on painava, kastelusta on huolehdittu.

Muista myös lannoitus!

Kati Arell korostaa kesäkukkien hoidossa myös lannoitteen merkitystä. Kastelun yhteydessä veteen voi laittaa kesäkukille sopivaa lannoitetta. Lannoitepakkaukseen on merkitty lannoitteen oikea suhde kasteluveteen ja lannoitteen soveltuvuus eri kukille. Lannoitus kannattaa, jos haluaa kukan jaksavan kukkia koko kesän.

– Kesäkukista on yleensä iloa myös pitkälle syksyyn, sillä syyskuukaudet ovat viime vuosina olleet lämpimiä. Oikean paikan valitsemisella, riittävällä kastelulla ja lannoittamalla pääsee jo pitkälle, neuvoo Arell.