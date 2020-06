8 suomalaista esittelee ihanat mökkisaunansa – Petran järvinäkymä on suorastaan maaginen

Suomalaissisustajien mökkisaunoilla inspiroidutaan luonnosta ja vaalitaan perinteitä. Rohkeitakaan ratkaisuja ei jätetä kokeilematta.

Mökkisaunalle tullaan nauttimaan ihanan lämpöisistä löylyistä ja vilvoittelemaan terassille ilta-aurinkoon. Mökkisaunoissa näkyy yhä enemmän persoonallisia sisustusratkaisuja, sillä mökkisaunasta ja sen ympäristöstä halutaan tehdä juuri omannäköinen, rentouttava piilopaikka.

Suomalaissisustajat haluavat vaalia perinteitä ja kunnioittaa oman perheen mökki- ja saunakulttuuria. Vaikka kotimaan kauniin kesäinen luonto usein riittää inspiraationlähteeksi, moni kokeilee rohkeasti omia ideoitaan. Katso alta kuvat suomalaisten ihanista mökkisaunoista ja niiden pukuhuoneista!

1. Sauna, joka on kukkien ympäröimänä

Maiju Björn-Kettunen osti miehensä kanssa mökin Lokalahdelta noin vuosi sitten. Mökin pariskunta nimesi kekseliäästi perheenjäsentensä etunimillä, jotka kaikki alkavat m-kirjaimella.

Kukat kuuluvat vahvasti Maijun elämään jo ammatinkin puolesta, sillä hän työskentelee puutarha-alalla. Kukkien hoitaminen tuo mukavaa tekemistä myös mökkisaunalle. Maijun oma suosikkituoksu löylyjen jälkeen on tupsulaventeli.

– Mikäs sen ihanampaa kuin tulla vilvoittelemaan laventelin tuoksuiselle kuistille.

2. Maagiset näkymät järvelle

Petra Rautaparta on ikuistanut valokuvaan ihastuttavan näkymän vanhempiensa mökkisaunasta, joka sijaitsee Kemijärvellä saaressa. Hän on ollut tekemässä saman saunan remonttia koulunsa lopputyönä 15 vuotta sitten. Kemijärveen on saunamökin nurkalta matkaa vain pari metriä.

– Mieli todella lepää luontoon tuijotellessa. Ikkunasta avautuu laaja järvi- ja vaaramaisema. Maisemaa on ihana jäädä tuijottelemaan jo puusaunaa lämmittäessä ja on helppo rentoutua, kun turhia aistiärsykkeitä ei ole. Hälinä unohtuu usein jo saarelle mentäessä.

3. Kylpy ilta-auringossa

Carola Bjöklundin 1800-luvun lopulla rakennettu mökkisauna sijaitsee Somerniemellä. Mökin sisustuksessa on suosittu kierrätyshankintoja. Idea ihastuttavaan kylpyammeeseen syntyi toimittaja Ilona Pietiläisen sisustuskirjasta.

– Löysin ammeen tuttavani kautta ja sijoitin sen suuren kuusen alle ilta-aurinkoon. Terassille on ihana tulla vilvoittelemaan hyvien löylyjen jälkeen katsomaan maisemaa.

4. Viihtyisyyttä lisäävät pienet asiat

Sanna Aimonsalo vierailee kesäisin mökillä äitinsä kotipaikassa Pohjois-Karjalassa. Matkaa rauhalliseen paikkaan kertyy satoja kilometrejä, mutta jokainen vierailu kannattaa.

– Mökkisaunan ei tarvitse olla moderni ja viimeisen päälle laitettu. Viihtyvyyttä saa yhtä hyvin myös luonnosta kerätyillä kukilla. Pieni siisti sauna, kukat ja koivulle tuoksuvat vastat luovat mukavaa tunnelmaa.

5. Vaalea tasapainottaa

Tarja Parkkinen on kerännyt inspiraatiota lappajärveläisen mökkisaunan sisustukseen pääosin sosiaalisesta mediasta. Hän halusi pukuhuoneesta vaalean, sillä sauna on sävyiltään tummempi.

– Suosikkikalusteeni mökkisaunan pukuhuoneessa ovat korkeat harmaat kaapit. Ne ovat alkujaan mieheni isoisän työpaikalta. 70-luvulla ne kulkeutuivat anoppini synnyinkotiin ja lopulta iloksemme tänne.

6. Ihana, herkkä pitsi

Emmi Heijarin perheen mökkisauna sijaitsee Klamilassa Virolahdella. Rakennus on perinteinen punainen mummonmökki, jossa on tumma seinäpanelointi ja betonilattia. Verhot ovat kenties saunan kaunein yksityiskohta.

– Pitsiverhot ovat edesmenneen mummini tekemät. Ikkunassa olevat verhot on tehty 80-luvulla. Niin kauan kuin mökki on perheeni omistuksessa ollut, on ikkunassa pidetty mummini tekemiä verhoja. Minusta on ihanaa, että moni asia mökissä on vielä samoin kuin vuosikymmeniäkin sitten.

7. Rouhea tunnelmakin sopii saunaan

Ulla Laakson mökkisauna sijaitsee Päijänteen rannalla Rutalahden Toivakassa. Kriteerit mökkisaunalle olivat puukiuas ja ikkuna järvelle.

– Halusimme saunaan rouheaa tunnelmaa, jota tuovat hirsiseinä, leveät lauteet sekä musta väritys. Myös lattia ja kiukaan seinä ovat mustia. Puun väriset lauteet tuovat tilaan kontrastia ja lämpöä.

8. Rakkaus saaristoon saa näkyä

Annastiina Laitavuoren mökkisauna sijaitsee Paraisilla Svinön saarella. Ennen remonttia tila oli tummasävyinen, remontoimalla rantasaunalle ja sen oleskelutilaan haluttiin tuoda vaaleutta, valoisuutta ja viihtyisyyttä. Saaristoteema saa näkyä rantasaunan ympärillä.

– Saaristo on aina ollut lähellä sydäntämme. On luonnollista, että sama teema näkyy myös saunalla.

Löytyykö sinulta ihana mökkisauna? Lähetä kuva ja pieni kuvailu osoitteeseen anna.horppu@iltasanomat.fi.