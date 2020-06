Näin mestari lämmittää puusaunan – näillä vinkeillä mökkisaunasi pysyy kunnossa pidempään, huomioi kaksi tärkeää asiaa

Puusaunan ihanan pehmeistä löylyistä voi nauttia pidempään pitämällä saunan hyväkuntoisena.

Vaikka pikaisesti lämpiävät sähkösaunat alkavat jo olla monen kodin vakiokalustoa, pääsee moni nauttimaan perinteisen puusaunan lämmöstä esimerkiksi kesämökin pihapiirissä.

Puilla lämmitettävät saunat ovatkin aarteita, jotka tarjoavat kävijöilleen ihanan pehmeät ja sihisevät löylyt. Vanhasta puusaunasta pitäisi kuitenkin olla kiinnostunut myös saunomisen ulkopuolella, muistuttaa Suomen Saunaseura ry:n lämmittäjämestari Ari-Pekka Paavola.

Lämmitysmestarin mielestä yleisimmät virheet saunan ylläpidossa ovat tuuletuksen ja siivouksen unohtaminen. Homehtumisen voi estää tuulettamalla saunaa ja siivotessa olennaisinta olisi muistaa heti viedä esimerkiksi vihdoista irronneet roskat pois saunatiloista.

– Sauna pysyy hyväkuntoisena pidempään, jos edes kerran vuodessa saunan siivoaa ja huoltaa kunnolla, sanoo Paavola, joka on lämmittänyt erilaisia saunoja useita tuhansia kertoja.

Saunan kiukaan kunnon voi tarkistaa esimerkiksi seuraamalla saunan lämpötilaa – lämpeneehän sauna kunnolla?

Sytytä oikein

Ari-Pekka Paavola suosii puusaunan pesän sytyttämistä alta päin. Hänestä se, sytyttääkö alta vai päältä, on kuitenkin vain makukysymys.

– Puiden tulee olla kuivia eivätkä ne saa täyttää pesää liikaa. Sopiva puun pituus riippuu pesän koosta, mutta esimerkiksi 30 cm pitkä puu on hyvä. Tuli palaa reippaasti, jos puut eivät täytä pesää kokonaan.

Pesän sivuille tulisi jättää tilaa niin, että sytyttäessä pesä on täynnä vain kolmanneksen osalta. Lämmitysmestari pitää saunassa jatkuvaa liekkiä ja lisää puita tasaiseen tahtiin. Hyväksi polttopuuksi sopii esimerkiksi koivu. Sytykkeenä Paavola suosii tuohta.

Saunasta lähtiessä vedellä ei kannata jäädä lotraamaan, vaan kastella ja huuhdella vain käytetyt lattiapinnat ja lauteet. Tuuletus taas edesauttaa sitä, että sauna kuivuu nopeammin.

– Hyvään saunakokemukseen voi vaikuttaa pienillä asioilla, Ari-Pekka Paavola muistuttaa.

Saunavihdat kuuluvat suomalaiseen saunakulttuuriin. Ne jättävät jälkeensä kuitenkin roskia, jotka saunasta poistuttua tulisi muistaa siivota.

Tehokkaat kikat ylläpitoon

Puusaunat sijaitsevat usein vanhoissa rakennuksissa, eikä niissä välttämättä asuta ympärivuotisesti. Jos sauna on ahkerassa käytössä esimerkiksi kesällä, kannattaa heti mökille tullessa tarkistaa, missä kunnossa sauna on. Perusteellisesta siivouksesta on harvemmin haittaa, mutta siinä Ari-Pekka Paavola neuvoo keskittymään perusasioihin.

Aloita saunan puhdistus lauteista ja lattiasta. Saunan puhdistamiseen riittävät kevyt pesuaine, vesi ja harja. Pesty sauna kuivuu nopeasti, jos pesu tehdään kiukaan jälkilämmön aikaan. Avoimet ikkunat takaavat ilmanvaihdon. Myös viemäri tulisi muistaa puhdistaa säännöllisesti.

– Itse kiuas on saunan sydän. Kannattaa siirrellä kiviä ja katsoa, ovatko ne ehjiä ja hyvässä kunnossa. Uudet kivet eivät maksa paljoa, joten ne voi ja kannattaa uusia matalalla kynnyksellä. Kivillä on iso merkitys myös puusaunassa, sillä lämpö ei synny rakenteiden, vaan kivien avulla.

Kivien lisäksi kannattaa tarkkailla kiuasta puusaunan ollessa lämmin. Savuttaako tai tupruttaako se? Lämpeneekö se kunnolla? Koska kiuas vaikuttaa olennaisesti saunakokemukseen ja hyvän lämmön syntymiseen, myös sen kunnosta kannattaa olla kiinnostunut.

Tuhkien poistaminen tulipesästä on myös tärkeä osa saunan siivousta.