22 kuvaa: Lempeät luonnonsävyt näkyvät Tuusulan asuntomessuilla

Jämerä Salmiakki on yksi kahdentoista townhouse-talon ryhmärakennushakkeen taloista, suurin niistä. Talo on suunniteltu perheen omien suunnitelmien mukaan, Jämerän arkkitehdin avustuksella. Perhe on asunut koko rakentamisen ajan ulkomailla, eli talo on rakennettu kokonaisuudessaan etänä. Kylpyhuoneeseen perhe on halunnut ripauksen leikkisyyttä. Laatat Laattapiste. Suihkuseinä Hietakari / Sandriff.