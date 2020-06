Mira on asunut ulkomailla vuosia – näihin 6 arkiseen asiaan on ollut kaikkein vaikeinta sopeutua

Malesiassa on nykyaikaista. Arjen riesana ovat vain jatkuvasti hajoavat vesiputket.

Maassa maan tavalla, erilaisuus on rikkautta ja kaikkeen tottuu aikanaan – mutta joihinkin asioihin on siitä huolimatta ulkomailla asuessa vaikea mukautua, kirjoittaa Espanjassa, Brasiliassa ja Malesiassa asunut Mira Jalomies.

1. Tavallisin vieras on putkimies

Malesiassa arki sujuu jouhevasti, mutta on yksi asia, johon en vielä neljässä vuodessa ja kahdessa kodissa asuneena ole tottunut: jatkuvaan jännitykseen siitä, mikä vesiputkista poksahtaakaan seuraavaksi.

Putkimies käy kylässä vähintään kerran kuukaudessa. Milloin revitään jonkin huoneen katto auki, milloin möyritään takapihaa. Välillä fiksaillaan monta kertaa peräjälkeen yhtä ja samaa putkea, eri kerroilla aavistuksen eri kohdasta. Putkea ei vaihdeta – koska se ei kuulemma ole tarpeen – vaan lyhennetään, eli leikataan viallinen kohta pois.

2. Loputon jonottaminen

En ole varma, kumpi on rasittavampaa: jatkuva joka paikkaan jonottaminen vaiko se, etten osaa suhtautua siihen yhtä lehmänhermoisesti kuin paikalliset.

Brasilialaiset ovat jonottamisen kouliintuneita mestareita. Maassa oli mahdoton suoriutua yhdestäkään posti- tai pankkikäynnistä alle tunnissa. Supermarketin kassajonossa meni aina vähintään puoli tuntia – kaikki tehtiin niin hirvittävän verkkaisesti. Joissakin pikkukaupoissa piti ensin jonottaa maksamaan, ja sitten jonottaa toiseen paikkaan kuitin kanssa, jotta sai ostokset mukaansa.

Mitä paikalliset tekivät jonottaessaan? Ottivat rennosti. Juttelivat, nauroivat, viettivät mukavaa aikaa sillä välin, kun minä kiristelin naamalihaksiani, puhisin ja kyttäsin kelloa.

Brasilian Rio de Janeiro on upea kaupunki. Elämiseen toivat haasteensa turvattomuuden tunne ja loputon byrokratia

3. Turvattomuuden tunne

Rio de Janeirossa asuessa oli monesti mietittävä, mitä uskaltaa tehdä, koska ja missä. Voiko tuon parinsadan metrin matkan kävellä vai houkuttelenko ryöstäjiä? Uskaltaako kukkulan näköalapaikalle nousta, jos läheisessä favelassa on edellispäivänä ammuskeltu? Pitääkö huolestua, jos lapsen koulukyyti on kovasti myöhässä; onko se vain juuttunut ruuhkaan vai onko siihen jokin myy syy – kuten sillä kerralla, kun matkan varrelle osui laukauksiin johtanut pankkiryöstö ja lapset joutuivat bussissa maastoutumaan.

Turvattomuuden tunne oli itselleni niin uutta ja musertavaa, että se peitti osittain alleen myös kaiken sen hyvän, mitä kaupungissa oli. Varovaisuutta se opetti. Käsilaukkua käytin harvoin, koruja en koskaan, ja jos lähdin illalla ulos, tungin seteleitä taskuihin, kenkiin ja rintaliiveihin, kuten paikalliset neuvoivat.

4. Byrokratia

Uuteen maahan muutto ja asettuminen on yhtä paperinpyörityksen riemujuhlaa, ja vaikka se kuuluu asiaan, joka kerta se tuntuu yhtä raskaalta. Yhtä vaikea on sopeutua kylmän viileästi aina parin vuoden välein koittavaan, viikkoja ja kuukausia kestävään viisuminuudistusruljanssiin. Joka kerta lähdetään liikkeelle nollatilanteesta. Jo moneen kertaan lähetetyt dokumentit, ja nippu uusia, on haalittava, kopioitava ja hyväksytettävä oikeaksi. Aina jotain puuttuu. Aina nousee verenpaine tappiin.

5. Ettei voi kävellä

On ollut vaikea hyväksyä, että Euroopan ulkopuolella maailmaa ei ole suunniteltu jalankulkijoille.

Että joka paikassa ei voi kävellä mihin tahansa – tai yhtään minnekään. Miten niin se ei ole turvallista? Miten niin on liian kuuma? Miten niin ei ole mitään kunnollista väylää?

Tekosyitä!

Sisukkaasti olen pistellyt menemään lämpöhalvauksen partaalla vähän epämääräisillä seuduilla silloinkin, kun järki on karjunut, että se on idioottimaista.

Espanjassa oli mahdoton tottua siihen, että kaikki tehdään niin myöhään, ilta- ja yöpainotteisesti. Illallistakin syödään vasta iltayhdeksän–kymmenen aikaan.

6. Erilainen elämänrytmi

Yli kymmenen Espanjan vuoden aikana en koskaan mukautunut kunnolla sikäläiseen päivärytmiin – maan ilta- ja yöpainotteiseen elämään, ja ylipäätään siihen, että kaikki tehdään aina hirveän myöhään. Elin aina etuajassa. Kun paikalliset lopettelivat lounasta, olin henkisesti jo illassa, ja kun he aloittelivat illallista, olin jo nukkumassa.

Espanjassa, Brasiliassa ja nyt Malesiassa asuva, liki sadassa maassa käynyt Mira on matkatoimittaja ja copywriter. Lisää inspiraatiota reissuillesi löydät Miran Facebook-sivuilta.