Kunnon sato amppelimansikasta – huomioi nämä asiat hoidossa

Amppelimansikka on todellinen hyötykasvi, joka oikein hoidettuna jaksaa tuottaa ihania kukkia ja makeita marjoja koko kesän.

Kotimaisten kesäkukkien koristeellisin ilmestys, amppelimansikka, sopii kaikentasoisille kotipuutarhureille.

Tärkeintä amppelimansikan hoidossa on tietää muutama yksinkertainen niksi, joiden avulla omasta kasvista on helppo huolehtia sekä nauttia kauniista kukinnasta ja makeista marjoista.

– Amppelimansikka on tavallinen mansikka, joka on laitettu kasvamaan amppeliin. Se on yleensä jatkuvasatoinen lajike, joka tuottaa koko kesän marjoja, kertoo hortonomi Elina Vuori Kauppapuutarhaliitto ry:stä.

Mansikat ovat kesän suosikkiherkkuja, joita voi käyttää monipuolisesti ruaonlaitossa.

Tarkkaile amppelin painoa

Amppelimansikka kannattaa nostaa säännöllisin väliajoin ilmaan ja kokeilla, paljonko se painaa. Painosta oppii nopeasti huomaamaan, tarvitseeko se kastelua.

– Amppeli kannattaa nostaa kämmenellä pohjasta ilmaan ja tunnustella, onko se painava. Jos ruukku tuntuu painavalta, on vettä yleensä tarpeeksi. Puolikuiva kasvi painaa jo vähemmän. Jos amppeli taas tuntuu kevyeltä, multa on kuiva. Jos kasvi on jo alkanut velttona roikkua, on kastelulla kiire.

Jotta amppelimansikka ei pääsisi liian kuivaksi, on kastelusta syytä huolehtia parhaimmillaan päivittäin. Sää, kasvupaikka sekä kasvin koko ja kunto vaikuttavat mansikan vedenkäyttöön, joten tarkkoja ohjeita on vaikea antaa.

Jos amppelimansikka taas pääsee kuivahtamaan, on se yleensä vielä pelastettavissa.

– Ilman saanti on juurille yhtä tärkeää kuin veden saanti, joten satunnainen kuivahtaminen ei ole katastrofi. Kuivuuden ei kuitenkaan saa antaa jatkua pitkään. Pahasti kuivuneen kasvin voi pelastaa upottamalla juuripaakun muutamiksi minuuteiksi upoksiin veteen.

Tutki lehtiä

Hyväkuntoinen amppelimansikka näyttää terveeltä ja rehevältä, ja sen lehtien väristä voi päätellä paljon.

– Amppelimansikka voi hyvin, jos sen lehdet ovat tummanvihreät, kiiltävät ja terhakkaat. Jos lehdet ovat kovin vaaleat tai niissä on punerrusta, kyse voi olla ravinteiden puutteesta. Myös kukinnan seuraaminen kannattaa – jos kukinta hiipuu, kasvi ei ole saanut tarpeeksi ravinteita. Säännöllinen lannoitus on siis tärkeää.

Koska amppelimansikka normaalisti tuottaa jatkuvasti marjoja ja kukkia, tarvitsee se enemmän ravinteita kuin esimerkiksi viherkasvit tai yrtit. Kasteluveteen sekoitettavat lannoitteet ovat helppokäyttöisiä, kunhan niitä käyttää ohjeen mukaan.

Mansikkalajikkeet kukkivat kauniisti.

Kasvupaikaksi amppelimansikalle sopii ulkona oleva, valoisa tila. Mitä aurinkoisempaan paikkaan amppelimansikan ripustaa, sen ahkerammin sitä tulee kastella. Puolivarjossakin oleva kasvupaikka yleensä riittää.

Amppelimansikka ei tarvitse menestyäkseen uusinta kasvihuonetta tai asunnon aurinkoisinta parveketta. Kasvupaikan olisi hyvä olla ulkona, jotta mehiläiset ja kimalaiset pääsevät pölyttämään kukat ja marjoja syntyy.

Käytä rönsyt hyödyksi

Palkitsevin vaihe amppelimansikan hoidossa lienee se, kun kukat kehittyvät marjoiksi ja mehukkaan punaiset marjat ovat valmiita syötäviksi. Mitä punaisempi ja suurempi marja, sitä varmempi voi olla siitä, että amppelimansikkaa on hoidettu oikein.

Pitkät rönsyt ovat amppelimansikan tapa lisääntyä.

Kasvin tuottamat rönsyt ovat amppelimansikan tapa lisääntyä. Rönsy itsessään on jo kuin pieni kasvi.

– Rönsyistä kannattaa ehdottomasti ottaa kaikki hyöty irti. Rönsyt voi leikata irti ja istuttaa multaan. Kunhan rönsyä ei istuta kovin syvälle, alkaa se pian tekemään omia juuria ja kukkia. Roikkuvatkin rönsyt ovat koristeellisia.