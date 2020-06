Niko ja Riku, 35, tienasivat yhdellä Aurinkopullolla yli tonnin – tässä on keräilijöiden tuhansien eurojen arvoinen kokoelma

Nikon ja Rikun kokoelma on varsin komea.

Neljän vuoden keräilyharrastuksen jälkeen kokoelmaan kuuluu huimat 24 Aurinkopulloa.

Kaikki lähti Suomen huutokauppakeisarista. Ohjelmassa esiteltiin Helena Tynellin klassikkoesinettä: lasista Aurinkopulloa. Esine kiinnitti vantaalaisen pariskunnan Niko Johanssonin, 35, ja Riku Marttilan, 35, huomion.

– Ajattelin, että onpa ruma pullo. Kauhean näköinen esine, Niko naurahtaa.

Pariskunta on hurahtanut Aurinkopullojen keräilyyn.

Muutaman kuukauden päästä tv:stä tuttu Aurinkopullo tuli jälleen vastaan, tällä kertaa porvoolaisella kirpputorilla. Kuin huomaamatta pulloja tuli vastaan lisää.

Eipä aikaakaan, kun he olivat hurahtaneet keräilyyn täysin.

– Noin neljännen värin kohdalla ajattelin, että nämähän on makean näköisiä. Aloimme kartuttamaan kokoelmaa pikkuhiljaa ikkunalaudalle.

Nyt, neljä vuotta myöhemmin, kokoelmaan kuuluu 24 Aurinkopulloa. On vihreää, keltaista, sinistä. Värit eivät suinkaan ole tulleet vastaan sattumalta, vaan niitä on metsästetty antaumuksella.

Lempiväri on keskisuomalaiselta kirpputorilta löytynyt 3/4 hunaja/samppanja. Nyt etsinnät ovat keskittyneet vain yhteen väriin: vaaleanturkoosia pulloa ei meinaa löytyä mistään.

– Aivan järkyttävä metsästys käynnissä, että se löytyisi. Olemme nähneet väriä vain kerran, emmekä silloin saaneet sitä, Johansson harmittelee.

Parhaisiin löytöihin lukeutuvat harvinaiset tumman- ja vaaleanruskeat pullot, jotka löytyivät Tori.fi:stä alle 300 eurolla.

Kallein heidän ostamansa pullo oli Helena Tynellin juhlavuoden kunniaksi painatettu aurinkopullo. Sininen pullo maksoi 320 euroa.

– Jonotimme yli 10 tuntia Riihimäen lasitehtaan pihalla. Meitä oli siellä iso jono mummosta vaariin ja pulloista oli kauhea tappelu.

Kun pullo myytiin eteenpäin, parin kuukauden päästä siitä maksettiin heille yli 1 000 euroa.

– Siinä oli voitto kyllä kohdillaan. Vaikka se oli kaunis pullo, niin se ei sopinut kokoelmaamme, koska se oli uustuotantoa.

Nykyään pariskunta hyödyntää kaikki kotimaanmatkansa pullojen metsästämiseen. He ovat kolunneet lukuisia pikkupaikkakuntien kirpputoreja Aurinkopullojen kuvat silmissään. Heidän keräämänsä Aurinkopullot ovat olleet myös yhden kesän esillä Nostalgiamuseossa Marttilassa.

Välillä harrastus herättää lähipiirissä huvitusta.

– Kaverit ihmettelevät, että miten me tuollaisia pulloja kerätään. Osan mielestä ne ovat hirveän näköisiä, mutta osa osaa myös arvostaa niitä.

Toisin kuin moni voisi olettaa, keräilyssä ei Johanssonin mukaan ole suinkaan kyse rahasta. Mikä ihme sitten saa nuoret miehet hurahtamaan keräilyyn?

– Se on se löytämisen riemu. Ihan kuin olisi sienimetsällä: kun löydät jotain, niin se tunne on jotain, mitä ei voi oikein kuvailla.

Tällaisen arvion arvosta asiantuntija antaa

Huutokauppa Helanderin johtava intendentti Hanne Siekkinen arvioi kuvien perusteella kokoelman arvoksi noin 7500 euroa.

Siekkisen mukaan Aurinkopullojen keräily näkyy suosittuna harrastuksena myös Huutokauppa Helanderin asiakaskunnan keskuudessa.

Pullojen hinnat vaihtelevat värien harvinaisuuksien mukaan.

– Huutokaupoissa korkeimpia hintoja on maksettu eri violetin ja sinisen sävyisistä pulloista. Esimerkiksi pienimmän kokoisen, kirkkaan Aurinkopullon hinta on noin 70 euroa, kun taas vastaavan tumman violetin hinta on ollut lähes 400 euroa, Siekkinen sanoo.