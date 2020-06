Leppäkerttu on puutarhan hyödyllinen apuri – saat olla iloinen, jos se viihtyy pihallasi

Leppäkertut ovat oikeasti pirkkoja – ja hyödyllisiä apureita. Yksi toukka voi syödä päivässä 50 kirvaa!

Yäk! Se on monen ensireaktio, kun puhutaan ötököistä. Kansan suussa syntynyt sana jo sinänsä viestii jostain ei-niin-viehättävästä.

Ötököiden joukossa on yksi, joka ei herätä inhon väristyksiä. Pilkullinen punainen söpöläinen, jolle on laadittu lorujakin: leppäkerttu, tuttavallisesti leppis. Aika moni suomalaislapsi on pidellyt leppäkerttua kädessään ja laulanut sitä lentämään ison kiven juureen.

Suomessa tavattavista leppäkertuista tunnetuin ja yleisin, seitsenpistepirkko, on maamme kansallishyönteinen. Valinta tapahtui 24 000:n Suomessa esiintyvän hyönteislajin joukosta. Niin mukavana me seitsenpistepirkkoa pidämme.

64 lajia

Leppäkerttu, mutta seitsenpistepirkko. Kertut ovat oikeasti pirkkoja. Rytipirkko, luhtapirkko, isopirkko, meripirkko. Suomessa on kaikkiaan 64 lajia, jotka kaikki ovat pirkkoja, vaikka yleisesti puhutaan leppäkertuista.

Nimen etuosa ei sekään ole sitä, mikä ensikuulemalta tulee mieleen. Se ei viittaa puuhun vaan vanhaan suomalaissanaan leppä, joka tarkoittaa verta. Leppäkertun kohdalla se liittyy väriin, verenpunaiseen. Samaan kuin latinankielinen heimonimi Coccinellidea, suomeksi ”oranssiin vivahtavan punainen”.

Tosin läheskään kaikki Suomessa tavattavat leppäkertut eivät ole punaisia. Lähinnä vain pisteiden mukaan nimetyt, ne söpöimmät. Kaksipiste-, viisipiste-, seitsenpiste- ja kymmenpistepirkko.

Listasta puuttuu 22-pistepirkko. Suomalaisbändi ei silti ole keksinyt omaa leppäkerttulajia. 22-pistepirkko tottelee nykyisin nimeä ahopirkko. Eikä se ole punainen. Ahopirkolla mustat pisteet ovat keltaisella pohjalla.

Miksi kerttu on pirkko? Siihen ei leppäkertuista kattavan, loisteliain kuvin varustetun Suomen leppäkertut -kirjan (Docendo) tehneellä Sami Karjalaisellakaan ole vastausta.

– Virallinen nimi ryhmälle on leppäpirkot. Tein nimeen liittyvän kyselyn ja ihmisten mielestä kyse on leppäkertuista, Karjalainen kertoo.

Tunnetko sysi- tai jarrupirkon?

Tiede vastaan kansan suuhun vakiintunut käytäntö päättyi kansan äänen voittoon. Se ei aina ole hyvä asia, mutta tässä kohtaa sallittaneen.

Harva meistä silti osaisi määritellä esimerkiksi sysi- tai jarrupirkon leppäkertuksi, niin paljon niiden mustanpuhuva ulkonäkö muistuttaa kovakuoriaista. Ja sitä ne todellisuudessa ovatkin, kuten kaikki leppäkertut.

1. Dacne bipustulata. 2. Tritoma bipustulata. 3. Triplax russica. 4. Tetratoma fungorum. 5. Endomychus coccineus. 6. Mycetina cruciata. 7. Lycoperdina succincta. 8. Lyc. bovistae. 9. Hippodamia tredecimpunctata. 10. Anisostica novemdecimpunctata. 11. Hippodamia variegata. 12. Coccinella obliterata. 13. 14. 15. Cocc. bipunctata 16. Cocc. quinquepunctata. 17. Cocc. septempunctata. 18. Cocc. quatuordecimpustulata. 19. 20. 21. 22. Cocc. decempunctata. 23. Cocc. quadripunctata. 24. Cocc. conglobata. 25. Cocc. octodecimguttata. 26. Mysia oblongoguttata. 27. Anatis ocellata. 28. Cocc. quatuordecimguttata. 29. Cocc. sedecimguttata. 30. 31. Cocc. quatuordecimpunctata. 32. Cocc. vigintiduopunctata. 33. Micraspis sedecimguttata. 34. Chilocorus similis. 35. Exochomus quadripustulatus. 36. Hyperaspis reppensis. (Luonnontieteellinen kuvitus vuodelta 1905)

Lajin naisellisuus ei tule esiin ainoastaan Suomen Kerttu- ja Pirkko-nimissä. Pohjois-Amerikassa leppäkerttu on ladybug, Britanniassa ladybird ja saksankielisissä maissa Marienkäfer, joka viittaa Neitsyt Mariaan.

Jos kerttu-sanan käytön tausta on hämärän peitossa, pirkon taustalla on sitäkin hienompi tarina, jonka Karjalainen kirjassaan kertoo.

Leppäkerttua on pidetty Jumalan ja ihmisen välisenä sanansaattajana. Pirkko-nimi juontuu keskiajalla eläneeseen, pyhimykseksi julistettuun Pyhään Birgittaan, joka Suomessa tunnetaan Naantalissa sijainneesta birgittalaisluostarista.

Luostarin kirkko on Naantalissa edelleen. Se yhdistää Birgitan ja leppäkertun lorun muodossa: ”Lennä lennä leppäpirkko kivikirkon juureen”. Maallisemmassa versiossa pirkko muuttui kertuksi ja kivikirkko isoksi kiveksi.

Leppäkertuilla on myös omat ”sukupuolitautinsa”

Uskomuksen mukaan jos leppäkerttu lentää kädelle, se tietää suurta onnea. Usein se tietää myös keltaista jälkeä kämmenelle. Se ei ole virtsaa vaan leppäkertun raajoistaan erittämää pahanmakuista nestettä. Sillä se viestittää, ettei ole hyvää syötävää.

Samasta asiasta kertoo punainen väri. Räystäspääskyjen ja pikkuvarpusten ruokalistalle leppäkertut silti toisinaan päätyvät. Ehkei kuitenkaan seitsenpistepirkko, jonka on todettu aiheuttavan sinitiaisille tappavan maksavaurion.

Loispistiäiset eivät väriä säikähdä. Maailmassa on yli sata leppäkerttua isäntänään käyttävää loishyönteistä. Leppäkerttuun muniva vainopistiäislaji tartuttaa samalla uhriinsa viruksen, joka tekee leppäkertusta zombien, jonka suojassa pistiäinen kehittyy. Osa leppäkertuista selviää tästä koettelemuksesta.

Leppäkertuilla on myös omat ”sukupuolitautinsa”. Tietyt punkit ja loissienet leviävät leppäkerttuihin sukupuoliteitse.

Söpö peto

Leppis on söpö, mutta ötökkämaailmassa peto. Uhreja ovat usein kirvat. Siksi leppäkerttuja käytetään kasvitarhoilla biologisena aseena. Siinä on yksi syy lisää ihastella leppistä ihmisvinkkelistä.

Yksi leppäkertun toukka voi syödä päivässä 50 kirvaa tai muuta haitallista pikkueläintä kasveja kiusaamasta.

Muurahaisille kirvat ovat karjaa, mikä tekee muurahaisista ja leppäkertuista riitaisia naapureita. Ahdepirkolla on ongelmaan kemiallinen ratkaisu. Se erittää muurahaisia karkottavia kemikaaleja.

Vähemmän leppäkerttuja mairitteleva ominaisuus on kannibalismi. Isommat toukat saattavat pistää pienemmät suuhunsa. Joskus leppäkerttu syö itse munimansa munat.

Leppäkerttujen parittelu ja muniminen tapahtuvat keväällä. Toukat kehittyvät kesän aikana kotilovaiheen kautta aikuisiksi. Leppikset talvehtivat aikuisina, usein maassa karikkeen suojissa.

Toisinaan leppäkertut vaeltavat valtavina joukkoina. Pienestä koostaan huolimatta ne ovat mainioita lentäjiä. Vaelluksilla tyypillinen lentokorkeus on 150–500 metriä ja nopeus 30 kilometriä tunnissa, joten ihan turhaan ei lorussakaan lentämistä mainita.

Lähde: Sami Karjalainen: Suomen leppäkertut