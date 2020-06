Marjaanan mökkikeittiö koki upean muodonmuutoksen: ”Tavoitteena oli mahdollisimman hyvä keittiö mahdollisimman edullisesti”

Marjaanan mökin keittiöremontti todistaa, että maali todella tekee taikoja!

Marjaanan, 36, ja hänen miehensä Mikon, 38, mökkikeittiön remontti valmistui juuri sopivasti kesäksi, ja nyt keittiössä kelpaakin valmistaa uusia perunoita ja muita kesäherkkuja.

– Meillä on noin 50-neliöinen, parvellinen mökki kallioisella tontilla meren rannalla Kustavissa. Mökki on rakennettu vuonna 1985, ja se on ollut tähän saakka täysin alkuperäisessä kunnossa, Marjaana kertoo.

Keittiö ennen remonttia.

Alkuperäiseen tyyliin haluttiin kuitenkin hieman päivitystä, ja pariskunta aloitti mökin keittiöremontin jo joulun aikaan purkuhommilla.

Keittiökaapit saivat lähteä.

– Aika oli jo ajanut keittiön ohi. Keittiö oli pimeä, paneelit olivat pahoin kellastuneet emmekä olleet varmoja, olivatko kodinkoneet enää turvallisia, Marjaana taustoittaa remontin syitä.

Ennen remonttia keittiön ilme oli melko pimeä.

Budjetti noin 2000 euroa

Varsinainen remonttiosuus toteutettiin toukokuun lopussa ja se kesti noin viikon ajan.

Remontti oli kokonaisuudessaan hyvin yksinkertainen. Kaikki purettiin, hiottiin ja maalattiin.

– Mieheni asensi keittiön kalusteet naapurimme kanssa, ja maalaamisessa olivat veljeni auttamassa. Remontti oli tarkoitus tehdä pienellä budjetilla, joten seiniä ei lähdetty kaatamaan vaan käytimme olemassa olevaa tilaa, Marjaana kertoo.

Keittiöstä löytyy nyt kaikki tarpeellinen.

Remontin tavoitteena oli saada valoisa keittiö, jossa keittiön koko huomioiden olisi juuri ne toiminnot, joita mökkikeittiössä tarvittiin.

Keittiön ilme muuttui remontin myötä raikkaammaksi ja valoisammaksi.

– Tiedämme, että monille suomalaisille puupaneelit ovat se ainoa oikea juttu, mutta meille ne eivät kyllä toimi ollenkaan. Kotimme on sisustettu vaaleilla sävyillä ja halusimme samaa tyyliä myös mökille.

– Tavoitteemme oli tehdä mahdollisimman hyvä keittiö mahdollisimman edullisesti. Onnistuimme siinä mielestämme hyvin, sillä keittiön budjetti oli hieman yli 2000 euroa.

Uudessa keittiössä kelpaa kokata kesäherkkuja.

Aikaa vienyt suunnittelu kannatti

Pariskunta on enemmän kuin tyytyväinen lopputulokseen.

– Jo pelkkä keittiön maalaus muutti ilmeen täysin, Marjaana iloitsee.

Loppujen lopuksi mökkikeittiön remontti ei ollut kovinkaan haastava projekti. Marjaanan mukaan remontin aikaa vievin osuus oli lopulta pienen keittiön remontin suunnitteluosuus.

Vaalean, muttei valkoisen keittiön värisävyjä piti myös pohtia tovi.

– Meille tämä on juuri sopiva keittiö, onhan se itselle tehty. Seuraavaksi mökkiprojekti jatkuukin sitten tuvan puolella!