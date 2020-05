Vanhasta torpasta muotoutui ihana kesäparatiisi – parin vuoden remontti toteutettiin vanhaa kunnioittaen

Bergetin torppa maalataan uudelleen vaaleanpunaisella punamullalla. – Nykyisin tavallisesti käytettävä punamulta on 50-luvulta. Valkoiset nurkat eivät myöskään ole ajalle tyypillisiä, talo oli aiemmin kokonaan punainen, Christina kertoo. Christina on remontoinut talon kaikki ikkunat.

Kun Mikael ja Christian ostivat torppansa Värmlannista, he eivät aavistaneet, mitä on edessä. Mutta vietettyään pari vuotta remonttihaalareissa, sai pariskunta lopputulokseksi on kesäunelman, joka on kunnostettu kestämään toiset sata vuotta.

