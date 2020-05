Talokauppa keskellä synkintä syksyä sisälsi yllätyksen – ”vanhanrouvan” paratiisi paljastui kesällä koko loistossaan

Hartaasti odotettu puutarha palkitsi uudet asukkaat. Kesäparatiisi heräsi eloon kun vanhanrouvan istuttamat kasvit nousivat keväällä ja kukkivat aaltoina läpi kesän.

Haave toteutui vuoden 2018 syksyllä. Olimme pitkän linjan kaupunkilaisia ja pyöritelleet kauan ajatusta pikkukaupunkiin muutosta. Unelmoitiin oman talon rauhasta, lisäneliöistä sekä mahdollisuudesta kauan kaivattuun puutarhaan. Luopuminen pääkaupungin vilinästä ja kerrostalon turvasta mietitytti. Mutta lopulta puutarha voitti — muutamme helsinkiläisestä kerrostalosta omakotitaloon Lohjalle.

Talokaupat tehdään myöhään syksyllä, pimeänä ja viheliäisenä vuodenaikana. Lokakuun viimassa tontti näyttäytyy ruskeana ja rumana, eikä puutarhasta pysty päättelemään paljoakaan. Edellinen omistaja, vanhempi rouva, näyttää puutarhatontun vieressä kasvavat marjapensaat ja kertoo omenapuita olevan pari. Maasta törröttää hallanpuremia, elottoman oloisia risuja ja tontilla on useita, ruosteisia rautahäkkyröitä, joiden käyttötarkoitus on epäselvä. Paljon olisi siistittävää ja muuton jälkeen tekee heti mieli ryhtyä rakentamaan omaa puutarhaparatiisia.

Piha ei ole suuri, keskimäärin kuusi metriä talon seinustalta aidalle, kolmella sivulla. Koko on sopiva: yrtti- ja kukkapenkeille on tilaa, mutta hoito ei vaadi niin paljon aikaa, että se alkaisi tuntua työltä. Talon vieressä kasvaa massiivinen koivuvanhus, ja tontilla on myös havupuita ja -pensastoa, monta kantoa sekä pieniä puun taimia.

Talven aikana tulee katsottua puutarhaohjelmia, jotka antavat ideoita ja herättävät innostusta. Pengerrystä, kiveystä, vesielementti, grillikatos – liian monta suunnitelmaa, huomaan pian. Mutta listaa tehdään lempikasveista ja -kukista – siitäkin tulee pitkä.

Sanotaan, että ennen puutarhan perustamista pitää malttaa yhden vuodenkierron verran. Ensin täytyy tarkastella, miltä suunnalta aurinko eri aikoina valaisee ja minne sadevesi kerääntyy. Tarvitaanko karsintaa, missä on kesähelteen paahtama nurkka ja millaista on maa?

Kevään odotus on sinä vuonna erilaista. Jännittää nähdä, mitä maasta nousee. Meidän pihamme ei kuitenkaan ole uusi puutarha, sillä on ollut hoitaja. Onko vanhallarouvalla ollut hortonomisia tavoitteita, vihreää peukaloa? Millaista kasvikirjoa, jos minkäänlaista, voimme odottaa? Miksikä lajeiksi talvehtivat risukot paljastuvat?

Krookukset nousevat keväällä.

Huhtikuussa se vihdoin alkaa. Ensimmäisessä kukka-aallossa nousee krookuksien, narsissien, hyasinttien ja helmililjojen väriloisto. Penkistä pilkistää myös kesälumipisaraa ja pikkutalvioita. Toiveena oli ollut, että puutarhassa kasvaisi valmiiksi joitain lajeja, mutta keväinen kukkameri on hämmentävän runsas. Olen onnesta soikea. Mutta tämä on vasta alkua.

Puut paljastavat lajinsa puhjetessaan kukkaan: neljä omenapuuta, luumu- ja kirsikkapuu. Pian hieman nuhruinen alppiruusu avaa kahdeksan hempeän violettia kukintoa, hehkeitä kuin metsänkuningattaren kruunut. Portinpieltä rumentava risukasa puhkeaa lehteen ja paljastuu tuoksuköynnöskuusamaksi, joka tarjoaa juhannuksena huumaavan kukintokattauksen. Vuorenkilpien oudot, vahamaiset kukkavarret nousevat vaaleanpunaisina, ja niiden pienet kellomaiset kukat tulevat esiin.

Unikon kukka on komea ilmestys. Portinpielessä kasvanut risukasa paljastui tuoksuköynnöskuusamaksi. Siperianmiekka on niin kaunis, että se tuntuisi kuuluvan kakkakauppaan. Akileijaa saa kymmeninä eri lajikkeina.

Tarhatyräkki puskee maasta vaaleanvihreitä kruunumaisia ruusukkeita. Palloesikon valkoisen hohtavat kukinnot koristavat takapihan. Aidan viereen ilmestyy pieni, mutta ilmiselvä mansikkamaa. Raparperi lähtee kasvamaan aikaisin, siellä täällä näkyy sormustinkukan alkuja. Särkynytsydän loistaa kukkapenkissä, sen pisaramaiset pikkukukinnot kauniilla kaarilla.

Hiukan kulahtaneiden pihakalusteiden kylkeen istutetaan ruukkukasveja- ja vihanneksia. Puutarhuroin nyt sydämeni kyllyydestä. Yksivuotinen, iloinen krassi liekehtii vanhassa lintualtaassa koko kesän. Ruohosipuli saa oman ison ruukkunsa, muut yrtit saavat jakaa: salvialle, suolaheinälle, timjamille, persiljalle ja rakuunalle yhteensä kaksi astiaa. Iisoppia ja lipstikkaa löytyy pihalta jo ennestään. Oliivipuu ja munakoiso kasvavat sinkkiämpäreissä. Kokeilumielessä ostetut alennusdaaliat istutetaan myöhään, ne näyttävät sulonsa heinäkuun puolenvälin jälkeen.

Munakoiso sai sinkkiämpärin, iloisesti väreillä räiskyvä krassi taas vanhan lintujenpesualtaan.

Seuraavaksi aukeavat sofistikoituneet siperiankurjenmiekat ja iloiset akileijat. Vanhanrouvan kasvitieteelliset mieltymykset tuntuvat olevan romanttisia ja perinteisiä. Kolmimetrinen jasmiinipensas pukeutuu täyteen valkeuteen, sen huumaava tuoksu tuntuu koko pihan yllä. Pian vuoroon tulevat kookkaat, punaiset unikot, joiden siemenkodat ovat saksanpähkinän kokoisia. Unikkojen seassa kasvaa perinteisiä päivänkakkaroita ja keltaista päivänliljaa.

Päivänhatut kukkivat valtoimenaan ruusun juurella. Alennusdaaliat puhkesivat myöhäisestä istutusajankohdasta huolimatta. Kärhö on kukkeimmillaan. Ruskoliljoihin iski liljakukko, jonka toukat piti poistaa käsin.

Väriminttu nostaa punaisen, pörröisen päänsä. Kasvihuoneen laidalla kasvava korkea piharuusu puhkeaa kukkaan, sen vieressä yksi, ylpeä tulikukka. Kaksimetrinen vanha lääkekasvi, jonka kuivattuja varsia roomalaiset käyttivät soihtuina. Keskellä kulkuväylää kukkivat valeriaanat, vanhat kivunlähdetyksen villirohdot.

Villiintynyt kukkaloisto yhdistettynä vanhoihin puutarhakalusteisiin ja romuluiseen pihavajaan saavat aikaan ranskalaisen puutarhan tunnelman.

Akleija leviää hyvin siementämällä, joten kotiuduttuaan se saattaa säilyä pihapiirissä kymmeniä vuosia.

Vielä keväällä tyhjät penkit rehevöityivät kohinalla heinäkuun alkuun mennessä.

Unikonkukka jättää kuihtuessaan varren päähän saksanpähkinän kokoisen siemenkodan.

Päivänhatut houkuttelevat pörriäisiä. Suuret päiväperhot ovat myös tervetulleita vierailijoita.

Alun perin 1960-luvun hienostotalon takapihalla oli pieni uima-allas ja 80-luvulla altaan päälle teetettiin kasvihuone. Sisälle rakennettiin lautatasot lattioiksi ja siinä on tällainen kesäkeidas, vanharouva esitteli lokakuussa.

Kasvihuone! Täydellistä, pieni puutarhaentusiasti sisälläni huusi. Alkuinnostus kuitenkin lopahtaa, kun huomataan, että auringon paahde tekee kesähuoneesta pätsin, jossa kasvit läkähtyvät kuoliaaksi. Tilanne helpottuu hieman, kun tuuletusikkunoiden saranamekanismit korjataan ja hankitaan tuuletin.

Vasemmalle puolelle laitetaan rivi kasvusäkkejä, joihin istutetaan erilaisia tomaatteja sekä pari kurpitsan tainta. Kurpitsa kasvaa kesän mittaan valtavaksi. Viherhuoneen perällä kasvaa trooppisiin oloihin tottunut afrikkalainen pikkukurkku, joka valtaa kasvukehikon nopeasti. Oikealla puolella ilahduttavat vanhaltarouvalta perityt pelargoniat. Kasvihuoneen viileämmässä osassa, lähellä tuuletusräppänöitä kasvavat chili- ja jalapenolajikkeet.

Kasvihuoneen pohjoispuolta reunustavat valkoiset hortensiapensaat.

Afrikkalainen kurkku ei ollut kuumuudesta moksiskaan, kunhan kastelu oli riittävää. Kasvi tarvitsi kesähelteillä monta litraa vettä vuorokaudessa.

Nurkassa kukkii vanhanrouvan lahjoittama pelargonia.

Kurpitsa on vallannut kasvihuoneen.

Ikkunasta katsoen puutarha tuntuu ulottuvan sisälle asti.

Kukkasinfonia jatkuu. Ei ole enää aaltoja, on vain kukkaloistoa. Kesän edetessä kun kukat kuihtuvat, tulee tilalle aina uutta. Tällaisesta valmiiksi kasvatetusta eedenistä ei olisi uskaltanut unelmoidakaan. Tuntuu siltä, että saimme talokaupan päälle hellästi hoidetun aarteen.

Kukkapenkissä nousee perinteisiä rusko- ja tiikerililjoja. Myskimalva ja rohtosormustinkukka puhkeavat esiin. Palavarakkaus valtaa tontin eteläpenkit. Kiipeileviä kärhöjä löytyy montaa väriä, ja kun kukinnot loppuvat, tulee niiden tilalle hopeisia karvapalloja. Pähkämö ojentaa liiloja kukkatupsujaan kohti valoa. Komealehtiset sinikuunliljat, jotka reunustavat takapihan penkkiä, avaavat hennot kukintonsa.

Mansikkamaalla kasvaa villikukkia. Puutarhassa on erilaisia ruusuja. Kasvihuoneen vieressä kasvava seinäruusu kurkottelee kolmeen metriin.

Leikkimökin takana piilossa kasvaa legendaarinen rohtoraunioyrtti. Sen maine haavojen parantajana oli keskiajalla lyömätön. Väitettiin, että jos kasvin uutteeseen jätettiin kaksi lihan palaa likoamaan yön yli, olivat ne aamulla kasvaneet yhteen. Puutarhurille rohtoraunioyrtti on mainio kaveri, sillä kasvin lehtiä liottamalla saa hyvää typpipitoista lannoitetta, jota sekoitetaan kasteluveteen.

Oliivipuu viihtyy pihalla ensimmäistä kesäänsä. Kärhöjä löytyi myös tumman viininpunaisena. Ruohosipulimätäs kukkii sinipunertavana. Yrtit aloittivat sinkkiämpäreissä kasvihuoneessa ja siirtyivät sitten pihamaalle.

Vihdoin olohuoneen pöydällä, kristallimaljakossa, komeilee ylellinen kimppu – pioni – kukkapenkkien kuningatar. Eipä tarvitse enää kadehtia Instagram-kavereiden tarkkaan harkittuja pioniasetelmia. Tosin huomaamme omenapuun alla nousseen pusikon vasta kun kasvi on jo puhjennut kukkaan, raskaat vaaleanpunaiset kukinnot viistävät jo maata. Loppukesästä puutarhan peittävät kymmenet kesäpäivänhatut, joiden värit vaihtelevat kirkkaankeltaisesta syvään ruosteenpunaiseen. Seassa on hiukan harvempana punahattuja, jotka houkuttelevat suuria päiväperhosia. Vierailijoina käy amiraaleja ja ennen syksyä nähdään vastasyntynyt suruvaippa.

Tomaatti kärsi kuumuudesta. Raparperi pyrki valtaamaan rodojen tilan. Chili ja maksaruohot viihtyivät kasvihuoneessa.

Vaaleanvihreinä pikkupilvinä aukeavat pensashortensian kukinnot, muuttuvat hitaasti puhtaan taivaan siniseen. Sinipallo-ohdakkeet ilmestyvät. Kompostikatoksessa kiipeilevä viinirypäle tuottaa satoa, mutta linnut syövät rypäleet heti. Pääsemme sentään maistamaan. Makeita. Niin kuin mansikatkin.

Vuodenkierto on nyt nähty ja vanhanrouvan paratiisi paljastunut. Roppakaupalla ihastuttavia yllätyksiä ja kautta kesän kestävä kukkien kirjo. Puutarha täytti kakki haaveet. On onni, ettemme lähteneet heti ensimmäisenä kesänä raivaamaan tonttia uusiksi.

Kasvihuoneessa kasvaneet tomaatit ovat yksilöitä. Hedelmäpuut kantoivat satoa - luumut olivat makeita. Afrikkalaisen kurkun maku sopu fetasalaattiin.

Suunnitteilla on maanparannusta ja yrttipenkin perustaminen. Raivataan pois vanhoja kantoja ja kaadetaan osa pienemmistä puista. Tilalle istutetaan sireenipensaita. Tehdään ehkä kivetys puutarhapöydälle ja grillille. Säästetään iso osa istutuksista, mutta tehdään kukkapenkeistä korkeampia, jotta kosteus säilyy paremmin.

Loppukesän sadonkorjuulautasella on omenoita, luumuja, kurkkuja, tomaattia, viinirypäleitä, chilipippureita, kesäkurpitsaa ja yksi munakoiso.

Puutarhaohjelmista saadut ideat saivat jäädä, mieluummin uudistamme hitaasti. Pohdinnassa on aidan juurelta köynnöksenä kasvava humala, jonka pienistä kävyistä voi keittää teetä. Ja kevätesikoita, ritarinkannuksia, tarhasalkoruusua, ehkä päärynäpuu.

Kaikkea ei saa vuodessa tehtyä, mutta oikea puutarhahan ei yhdessä elämässä valmistu.