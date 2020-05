Mandi, 26, remontoi 70-luvun talosta nykyaikaisen kodin – näin paljon jo pelkkä maali muuttaa ilmettä

Mandi ja Johanna esittelivät, millaisia remonttiratkaisuja he ovat tehneet ensimmäisissä omistusasunnoissaan.

Oma koti kullan kallis, varsinkin kun sen saa rempata mieleisekseen!

Mandi, 26, osti maaliskuussa Raumalta runsaan 100 neliön omakotitalon.

– Talo on rakennettu 1970-luvun taitteessa, mutta taloon on tehty vuosien varsilla isompia remontteja, joten talo oli ostaessa varsin hyvässä kunnossa, lukuun ottamatta pintamateriaaleja.

Mandi päättikin itse laittaa myös talon pintamateriaalit kuntoon.

– Olen remontoinut talosta jokaista huonetta, sillä entinen värimaailma ei miellyttänyt silmääni. Useamman vuoden ajan olen pitänyt valkomustasta sisustuksesta, joten halusin kaikkien huoneiden noudattavan samoja sävyjä.

Pukuhuone ennen remonttia.

Pukuhuone remontin jälkeen.

Mandi selailee netissä erilaisia sisustusinspiraatiokuvia, joten hänelle oli uutta kotiaan varten selvät visiot.

– Heti ensimmäisessä asuntonäytössä tiesin, mitkä seinät tulevat valkoisiksi ja mitkä tummiksi. Heti siitä päivästä lähtien aloimme kiertelemään eri maalikaupoissa ja katselemaan, mitkä värit ja materiaalit tulisimme valitsemaan seinillemme.

Olohuone ennen remonttia.

Olohuone remontin jälkeen.

Huone kerrallaan

Heti samaisena päivänä, kun Mandi sai käteensä talon avaimet, alkoi remontti.

– Olohuoneen seinällä oli punertavan puunsävyistä laminaattia, joka sai ensimmäisenä lähteä tieltä. Pienten purkuhommien jälkeen aloin maalaamaan seiniä niin olohuoneesta, eteisestä, käytäviltä, pukuhuoneesta kuin makuuhuoneistakin. Mieheni tapetoi tummat tehosteseinät, minä hoidin uusien lattioiden asentamisen sekä seinien maalaamisen.

Olohuone ennen remonttia.

Olohuone remontin jälkeen.

Katto taas paneloitiin muutamassa päivässä.

– Maalaushommia tein huone kerrallaan, aloitin pukuhuoneesta, jonka jälkeen siirryin olohuoneeseen, makuuhuoneeseen ja sieltä keittiöön.

”Talo alkaa näyttää meidän näköiseltämme”

Mandin remonttiin on kulunut tällä hetkellä vajaat 1700 euroa, joista paneelikattoon upposi 540 euroa, tapetteihin 270 euroa ja lattioihin 570 euroa. Loppuosa rahoista on kulunut maaleihin sekä tarvikkeisiin.

Ruokailutila ennen remonttia.

Ruokailutila remontin jälkeen.

Jokainen euro oli kannattava, sillä lopputulos on enemmän kuin mieluisa.

– Talo alkaa näyttää meidän näköiseltämme, ja rahaa on kulunut näin isoon muutokseen mielestäni varsin vähän. Remonttihommat ovat edelleen tyystin kesken, mutta nautin myös tämän hetkisestä tilanteesta. On hienoa nähdä oman käden jälki omassa talossa ja pitää näkemästään!

Lapsiperheen kodin remontti

Johannan, 31, ja Tomin, 33, nelihenkinen lapsiperhe on viihtynyt Helsingistä ostamassaan hieman alle 80 neliön rivitalossa jo viisi vuotta.

Viihtyvyyttä on parantanut asunnon remontoiminen mieluisaksi.

– Olemme remontoineet lähes koko asunnon. Erityisen tyytyväisiä olemme alakerran kokonaan uusitun wc:n remontin onnistumiseen. Yläkerrassa lisäsimme kylpyhuoneeseen esikoista odottaessamme kodinhoitonurkkauksen.

Johannan ja Tomin remontti on sisältänyt muun muassa parketin kunnostusta ja portaiden maalausta. Lyhyesti sanottuna kaikki asunnon pinnat on vuosien aikana uusittu. Pieniä putkitöitä lukuun ottamatta pariskunta on toteuttanut remontin itse.

– Perhe ja ystävät ovat olleet myös apuna, Johanna kiittelee.

Johanna on erityisen tyytyväinen wc:n remonttiin.

Kokonaisuudessaan koko asunnon remontti on maksanut noin 13 000 euroa.

– Olemme pääosin hyvin tyytyväisiä remonttiin lopputulokseen. Toki itse aina näkee parannettavia kohtia, mutta kokonaisuudessaan tämä koti on toimiva ja kaunis. Ihana koti ensimmäiseksi omistusasunnoksi ja lastemme ensimmäinen koti.