Rikotko tietämättäsi vuokra-asunnon sääntöjä? Asiantuntija on huomannut yhden yleisen mokan yleistyneen viime vuosina

Vuokralaiset ry:n toiminnanjohtaja Anne Viita listasi vuokralla asuvien yleisimmät tahattomat virheet.

Kerroimme muutama viikko sitten huonosti tehdyistä muuttosiivouksista. Kuvia katsellessa kenellekään ei jää epäselväksi se, että kyse on ollut laiskuudesta ja tahallisuudesta.

Aina vuokralaisten virheet eivät kuitenkaan ole tahallisia.

Vuokralaiset ry:n toiminnanjohtaja Anne Viita nimittäin kertoo, että vuokralaisten yleisimmät sääntörikkomukset ovat usein tahattomia.

Tämä on yleisin sääntörikkomus

Nykyään on yleistä, että vuokra-asuntoja maalataan ilman vuokranantajan lupaa, Viita sanoo.

– Siinä vaiheessa, kun televisiossa lisääntyivät nämä ihanat tuunausohjelmat, meillä lisääntyivät puhelut siitä, voiko asunnon seinään lisätä hieman maalia.

Monet vuokralaiset eivät olekaan tietoisia siitä, ettei seiniä tule maalata ilman lupaa.

– Sisustusohjelmissa sanotaan, että maalaaminen on helppo ja näppärä tapa päivittää asuntoa. Niinhän se on, mutta kyllä se silti vaatii vuokranantajan luvan.

Muistathan varmistaa, että vuokra-asunnon seinien maalaaminen on vuokranantajallesi ok!

Osa vuokralla asuvista saattaa olettaa, että koska aikaisemmassa vuokra-asunnossa tuunaus oli sallittua, se on hyväksyttävää myös uudessa asunnossa. Viita kuitenkin muistuttaa, että lupa pintaremontointiin tulee aina selvittää jokaisessa vuokrasuhteessa erikseen.

– Ikävää on se, että vaikka tuunaus olisikin kauniisti tehty, se on silti tehty ilman lupaa, ja vuokralainen on vastuukorvausvelvollinen. Maalauksen lopputuloksella ei sinänsä ole merkitystä. Vuokranantaja voi haluta, että seinä on nimenomaan valkoinen, vaikka uusi sävy olisikin vuokralaisen mielestä hyvä.

Vuokralaisen vastuu ei ole aina selvä

Taloyhtiön vastuunjakotaulukko aiheuttaa myös virheitä vuokralaisten toiminnassa, ja kenties myös turhaa työtä.

– Vuokralainen voi virheellisesti kuvitella, että kaikki osakkaiden velvollisuudet ovat automaattisesti asukkaan velvollisuuksia, mutta näin ei välttämättä ole, jos vuokrasopimuksessa ei niin mainita.

– Aika usein vastuunjakotaulukossa yhtiö on ulkoistanut esimerkiksi vessanpytyt osakkaille, mutta jos sitä ei vuokrasopimuksessa mainita, se on vuokranantajan vastuulla, ei vuokralaisen. Vuokrasopimuksessa mennään aina vuokrasopimuksen ja siihen kirjattujen sääntöjen mukaan, Viita muistuttaa.

Normaalin asumisen jäljet eivät ole yksiselitteisiä

Viita on huomannut, että kaikki vuokralla asuvat eivät myöskään tiedä sitä, että huoneiston kunnolla ja vuokrasopimuksen kestolla voi olla merkitystä siihen, mikä lopputarkastuksessa lasketaan normaalin asumisen jäljeksi tai kulumiseksi.

– Joskus kädestä tipahtaa esimerkiksi kattilankansi, joka jättää lattiaan jäljen. Jos vuokrasopimus on kestänyt lyhyen aikaa ja asunto on uusi, vuokralainen voi johtua korvaamaan jäljen. Jos lattiassa taas olisi 30 vuotta vanha muovimatto, jälkeä tuskin joutuu korvaamaan.

Vuokralaisen tulisi myös aina ilmoittaa heti vahingon sattuessa isommista jäljistä vuokranantajalle, ei vasta vuokrasuhteen päättyessä, Viita huomauttaa.

Muista parvekekäyttäytymisen pelisäännöt!

Kesäisten säiden lähestyessä ihmiset alkavat viettää yhä enemmän aikaa parvekkeillaan. Varsinaisten sääntöjen lisäksi onkin hyvä muistuttaa myös parvekekäytökseen liittyvistä kohteliaista tavoista.

Viita toivoo, että parvekekäytöksessä muistettaisiin ennen kaikkea huomaavaisuus ja suvaitsevaisuus.

– Pääosa suomalaisista valvoo päivisin ja nukkuu öisin. Mikäli kuuntelet musiikkia yöllä, käytä kuulokkeita, ja jos taas kuuntelet musiikkia päivällä, muista myös silloin, että naapurisi ei välttämättä halua kuunnella samaa musiikkia kuin sinä, ainakaan korttelin päähän.

– Joskus on kiva soittaa vaikka se yksi lempikappale hieman kovempaa, ja mielestäni naapurin pitäisi se suvaitakin. Mutta ei niin, että koko soittolista soitetaan häiritsevän kovalla volyymilla.

Ikuisuusongelma nousee esille joka kevät

Viitan kokemuksen mukaan yleisimmät naapurikiistat ovat liittyneet vuosien varrelle tupakointiin.

– Tupakointi on ikuisuusongelma. Yleisimmät esimerkkitapaukset liittyvät siihen, että vanhat asukkaat ovat kyenneet elämään sovussa naapurin tupakoitsijan kanssa, mutta asukkaiden vaihtuessa uudet asukkaat eivät hyväksykään tupakointia.

Viita toivoo, että naapurin tupakoinnista käytäisiin rakentavaa keskustelua.

– Ei sellaista keskustelua, joka alkaa kirosanalla tai ”etkö sinä ymmärrä, että meillä haisee” -tyylillä. Parempi tapa on aloittaa keskustelu esimerkiksi näin: ”Moikka, voidaanko sopia, että kävisit tupakalla vain tietyllä aikavälillä? Voisin sitä ennen tuulettaa lasten makuuhuoneen.”

Entä sitten toinen ikuisuuskysymys, grillaus? Grillauksen osalta vuokralaisten kysymykset ja naapurituskastelut näyttävät vihdoin rauhoittuneen, Viita iloitsee.

– Tänä vuonna meitä ei ole neuvontapuhelimessamme vielä grillauksen suhteen ahdisteltu. Haluan vain sanoa, että grillatkaa käyttäen hyödyksi taloyhtiöiden yhteisiä grillejä, pitäkää turvavälit ja tietysti syökää hyvin!

– Ja muistakaa toki myös hiljaisuussäännöt!