Jos sinulla on jokin näistä 3 piirteestä, tavaran karsiminen on sinulle erityisen vaikeaa – näin pahinkin hamstraaja oppii luopumaan turhasta

Ammattijärjestäjä Ilana Aalto kertoo, millaisille ihmisille ylimääräisen roinan karsiminen on kaikkein vaikeinta, ja neuvoo, miten sitä voi silti oppia.

Komerot pursuavat tavaraa. Olisi taas aika raivata turhia pois, mutta kun ryhdyt tuumasta toimeen, se ei olekaan niin helppoa. Päähän pulpahtelee sellaisia kysymyksiä kuin ”entä jos tarvitsen tätä vielä” ja ”mitähän äitikin ajattelisi”.

Kuulostaako tutulta?

Filosofian tohtori, ammattijärjestäjä ja kirjailija Ilana Aalto on selvittänyt, miten ihmiset perustelevat itselleen sinänsä tarpeettomien ja käyttämättömien tavaroiden pitämistä. Kokemustensa ja ihmisten itsensä kertoman pohjalta Aalto on tunnistanut useita erilaisia ajatusmalleja, jotka tekevät tavaran karsimisesta monelle vaikeaa.

Kaikkein vaikeinta tavaroista luopuminen on kolmelle ihmistyypille. Nämä tyypit voivat joskus esiintyä myös limittäin eli yksi ihminen voi tunnistaa itsessään useamman tyypin.

1.PERFEKTIONISTIT

”Perfektionismiin taipuvainen ihminen pyrkii tekemään kaiken käsikirjan mukaan mahdollisimman oikein ja ottaa siitä paljon paineita. Loppujen lopuksi epäonnistumisen pelko on niin suuri, että hän lamaantuu, eikä teekään yhtään mitään.”

2. EPÄVARMAT

”Tällä ihmistyypillä on epäluottamusta ylipäänsä tulevaisuuteen tai omaan selviytymiseen liittyen. Hänen on vaikea luottaa, että pärjäisi myös ilman käyttämättömiä esineitä. Taustalla on usein kokemus puutteesta. Kokemuksen ei tarvitse olla omaa menneisyyttä, vaan riittää, että esimerkiksi vanhemmat ovat eläneet sota- tai pula-ajan läpi. Sieltä periytyy ajatuksia siitä, että tavaraa voi vielä tarvita.”

3. MIELLYTTÄJÄT

”Tämän ihmisryhmän on erityisen vaikea luopua lahjaksi saaduista tavaroista. Miellyttäjällä on hyvin voimakkaana pelko, että toiset suuttuvat tai tuomitsevat hänet. Hänen on vaikea vetää omia rajojaan ja kuulostella omia tarpeitaan.

Todella moni miettii myös, mitä äiti ajattelisi, vaikka kyse ei olisikaan hänen antamistaan tavaroista. Voi olla niinkin, että äiti on opettanut, ettei hyvää tavaraa sai heittää pois. ‘Päänsisäinen äiti’ on todella voimakas, ja sille halutaan olla mieliksi.”

OPI LUOPUMAAN

Aalto muistuttaa, että kaikki nämä uskomukset ovat pohjimmiltaan hyödyllisiä, ja kaikilla on joitain esineitä, joista luopuminen tuntuisi haastavalta. Onkin vaikea sanoa tarkkaan, milloin lähtökohtaisesti myönteiset ajatustavat muuttuvat haitallisiksi.

– On tiettyyn pisteeseen asti hyödyllistä esimerkiksi pitää jonkin verran varastoa, pyrkiä tekemään asiat huolellisesti ja säilyttää erilaisia dokumentteja, joita voidaan vielä kysyä. Mutta ihmisen mieli lähtee liioittelemaan ajatuksia ja vetää ne överiksi, Aalto selittää.

Hän on huomannut ihmisten kanssa työskennellessään, että moni on jumittunut ajattelemaan tietyllä tavalla, ja heidän on hyvin vaikea vaihtaa näkökulmaa.

Hyvä puoli on se, että se kuitenkin on mahdollista. Vaikka uskomukset olisivat saaneet turhan suuret mittasuhteet, karsimisessa voi kehittyä. Aalto vinkkaa kolmen askeleen tekniikan, jonka on mukaillut kirjassa Keräilypakko – aarteidensa vankina (Prometheus kustannus) esitellystä ohjelmasta.

Näin se etenee:

Tunnista. ”Omia ajatuksia voi olla hyödyllistä puhua ääneen. Kun tiedostaa, millaisia ajatuksia mielessä pyörii, ymmärtää, miksi luopuminen on itselle vaikeaa.”

Kyseenalaista. ”Kun omat ajatukset on tunnistanut, niitä voi kyseenalaistaa. Itseltään voi kysyä esimerkiksi, mikä on pahinta, mitä voisi tapahtua, jos tavaran kuitenkin laittaisi pois.”

Kokeile. ”Jos on esimerkiksi vakuuttunut, että kaikki tiliotteet pitää säästää, mutta ne eivät enää mahdu mihinkään, voi kokeilla ensin laittaa pois vanhemmasta päästä olevia papereita. Tunnustele sen jälkeen, mikä fiilis luopumisesta tuli. Vaikka tunne olisi epämiellyttävä, se on vain tunne ja menee ohi. Silloin huomaa, ettei mitään oikeasti vaarallista tapahtunut.”

Kuten niin monessa asiassa, myös tavarasta luopumisessa harjoitus tekee mestarin.

Miten luopumista voi helpottaa? Mikä muu auttaa karsimisessa? Lue lisää Ilana Aallon vinkkejä Me Naisten alkuperäisestä jutusta täältä.

