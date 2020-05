Mikä muutos! Pimeästä mökistä tuli remontissa vaalea ja valoisa: ”Valon määrä tuplaantui kertaheitolla”

Johanna ja Ville käyttivät mökkikeittiönsä remonttiin rahaa noin 5500 euroa.

Aina tilavakaan mökki ei ole se kaikista käytännöllisin, mutta onneksi remontilla voi saada ihmeitä aikaan.

Johannan, 30, ja Villen, 34, Suomussalmella sijaitseva kaksikerroksinen hirsimökki on noin 60 neliön kokoinen, mutta yläkerran jyrkän harjakaton vuoksi hyötykäytettävää tilaa on huomattavasti vähemmän.

Pariskunnan kesämökkiä on remontoitu viime vuosina, ja yksi suurimmista remonteista on ollut keittiö.

– Lähes 30 vuoden aikana routa oli liikuttanut mökkiä niin paljon, että lattia oli kalteva ja vanhan keittiönurkkauksen kaapit olivat vinossa liikkumisen johdosta, Johanna kertoo mökkiremonttinsa taustoista.

Näin remontti tehtiin

Itse remontoinnin saloihin oppinut pariskunta aloitti viime kesänä remontin purkamalla mökin alakerrasta kaiken, paitsi vanhan tiiliuunin ja hirsirungon. Mökki tunkattiin suoraan ja seuraavaksi rakennettiin salaojat sekä laitettiin eristelevyt. Pariskunnan apuna remontissa olivat osin sukulaiset ja tuttavat.

Tältä mökin vanha keittiö näytti.

– Lattia rakennettiin uudestaan laudasta. Lisäksi vanha pieni kamiina vaihdettiin uuteen varaavaan takkaan, jotta perjantai-iltana töiden jälkeen mökille tultaessa mökkiin saadaan nopeasti sen verran lämpöä, että tarkenemme nukkua lauantaihin asti.

Vuosien saatossa tummunut hirsi sekä tummunut lautalattia ja mäntypaneelikatto imivät kaiken valon mökistä yhdessä punatiilisen uunin kanssa. Kun mökki oli ”purettu atomeiksi”, pariskunta halusikin tehdä mökistä niin valoisan kuin mahdollista ilman hirsiseiniin kajoamista tai lisäikkunoita.

– Päädyimmekin maalaamaan sekä vanhan paneelikaton että uuden lautalattian valkoiseksi. Tämän lisäksi vanhat ikkunanpielet maalattiin valkoiseksi, ja muurari myös slammasi vanhan punatiilisen uunin valkoiseksi. Valon määrä alakerrassa tuplaantuikin kertaheitolla.

Uusi keittiö mökin nukkumapaikkaan

Valoisuuden lisäksi pari halusi saada mökkiinsä lisää käytännöllisyyttä. Mökissä ei ole juoksevaa vettä ja sähkötkin toimivat aurinkoenergialla, niinpä keittiöön tarvittiin lisää tilaa kantovedelle.

Pariskunta päätyi muuttamaan keittiön paikkaa, ja lopulta se rakentui alakerran vanhaan nukkumapaikkaan.

Tältä uusi keittiö näyttää!

– Koska päämökin nukkumatilat ovat pääsääntöisesti yläkerrassa, luovuimme alakerrassa uunin takana olevassa nurkassa olleesta runkopatjasängystä. Uusi keittiö sijoitettiin tähän nurkkaan ja vanhan keittiön paikalle hankimme aiempaa isomman ruokapöydän.

Ville luotti uuden keittiön suunnittelussa Johannan makuun.

– Ainoa toive häneltä oli, että vanha tiskikaappi jää myös uuteen keittiöön. Keltaovinen kaappi on Villen mummon ensimmäinen omin rahoin hankittu huonekalu, joten sillä on valtavasti tunnearvoa.

Uusi keittiö lähtikin muotoutumaan vanhan tiskikaapin ympärille ja sen suunnittelu kapeaan tilaan oli sopivasti haasteellista.

Keltaisella keittiökaapilla on tunnearvoa.

Kaiken maalatun vaaleuden vastapainoksi Johanna halusi keittiöstä mustan.

– Vanhaa tiskikaappia päivitin sen verran, että maalasin sen sivuseinät sisältä ja ulkoa valkoisella kalustemaalilla, osasta kaappia kun paistoi jo puu läpi. Ja tietenkin kaapin nupit sovitin uuteen keittiöön maalaamalla ne mustaksi. Keltaisiin oviin en koskenut.

Uusi keittiö tehtiin mittatilauksena ja kapeasta tilasta johtuen 50 cm syvänä, mikä nosti remontin kustannuksia. Lisäksi remontin budjetti pitää sisällään myös kaasulieden ja akkujääkaapin.

”Koko alakertaan mennyttä rahaa emme halua edes ajatella”

Nyt remontti alkaa olla ohi, tosin vain hetkellisesti, sillä seuraavaksi vuorossa on yläkerta.

– Kaikkinensa uusi keittiö kustansi noin 5500 euroa, jos ei omaa työtä lasketa mukaan. Koko alakertaan mennyttä rahaa emme halua edes ajatella.

Johanna halusi keittiöstä mustan.

Raha ei kuitenkaan mennyt hukkaan, sillä uusi keittiö on osoittautunut odotettua paremmaksi. Koska uusi keittiö on lähes kolme kertaa isompi kuin vanha, löytyy jokaiselle astialle oma paikkansa ja työskentelytilaa on paljon.

– Yksi suurimmista käytännön parannuksista onkin tiskaamisen helppous, jonka kunnon tilat ja iso allas mahdollistavat. Sinä päivänä kun keittiö tuli, meinasi tulla kiista siitä, kumpi meistä Villen kanssa pääsee ensimmäisenä tiskaamaan!

Remontin välivaiheen kuvassa tila on jo tyhjennetty vanhoista kalusteista ja katto maalattu.