Vanha mökki sai täysin uuden ilmeen – näin keittiö ja makkari uudistuivat pikkurahalla

Mökin makuuhuone ja keittiö saivat uuden ilmeen maalilla, matoilla, tapetilla ja uusilla sängyillä.

Vanha talo pienessä kylämiljöössä on ollut meidän perheemme kesämökkinä 25 vuotta.

Talo oli aikoinaan paikallisen perheen koti ja 1970-luvulta lähtien se oli ollut vapaa-ajan asuntona.

Edellinen mökkiläinen oli maalannut pintoja 1970-luvun värikartan mukaan. Pienen talon seinissä oli tummaa ruskeaa, kirkasta oranssia, oliivinvihreää, voimakasta tummaa turkoosinsinistä ja keltaista. Vuosien varrella osa värikkäistä seinäpinnoista sai valkoista maalia pintaansa.

Mökillä koko ikänsä viettänyt tyttäremme halusi tuoda 1930-luvulla rakennettuun taloon alkuperäisiä sävyjä kunnioittaen hienostuneisuutta ja harmoniaa. Kun maalipintoja hiottiin, alta löytyikin kauniita valkoisen, harmaan ja hennon vihertäviä ja sinertäviä sävyjä.

Keittiö sai raikkaamman ilmeen

Keittiöön valittiin viileä, raikas ja haalea sininen Tikkurilan värikartasta, sävy nimeltään Pisara. Seinän väriä käytettiin myös vanhan astiakaapiston maalaamisessa. Kaapiston vetimet löytyivät Billnäsistä Rakennusapteekin mallistosta.

Keittiön ilme raikastui uudella sävymaailmalla ja hauskoilla yksityiskohdilla.

Punertavanruskeat ikkunanpuitteet ja ovien pokat maalattiin lämpimällä helmenharmaalla Harso-sävyllä.

Keittiö sai uuden ilmeen.

Keittiön kruunaa raikas uusi sävy ja hauskat yksityiskohdat.

Tytär tekee työkseen ruokakuvauksia ja mökille on vuosien mittaan kertynyt paljon erilaisia astioita. Ikean Stockholm-rottinkikaappiin mahtuu uskomattoman paljon.

Keittiön kaapistoissa on runsaasti tilaa.

Keittiössä ollut iso ja valkoinen jääkaappipakastin siirrettiin varajääkaapiksi eteiseen. Vintagehenkisten jääkaappien valikoima on viime vuosina laajentunut ja valitsimmekin mökkikeittiöön kermanvärisen ja edullisen Point-jenkkijääkaapin.

Mökkikeittiöön hankittiin vintage-henkinen, kermanvärinen ja edullinen Point-jenkkijääkaappi.

Vanha puulattia maalattiin Tikkurilan Tuhka-sävyisellä Pontti-puulattiamaalilla, joka muistutti paljon alkuperäistä lattian sävyä.

Terästiskipöydän taustalle kiinnitettiin likaa keräävän lasipleksin tilalle Wall+:n klassista seinäpaneelia. Paneeli on puukomposiittia, jota voi käyttää myös kosteissa tiloissa ja siksi se sopikin vesipisteen taakse. Siro ja musta liesituuletin hankittiin Ikeasta.

Yksityiskohtia keittiöstä.

Makuuhuoneesta tuli rauhallinen

Makuuhuoneeseen valittiin vintagehenkinen kuositapetti William Morrisin mallistosta. Lattia maalattiin samalla sävyllä kuin keittiössä.

Makuuhuone sai rauhallisen ja vintage-henkisen ilmeen.

Makuuhuoneeseen haluttiin rauhallinen tunnelma värikirjon ja ahtauden sijaan. Tummahko tapetti, lempeät värisävyt ja pellavatekstiilit korostavat makuuhuoneen seesteistä tunnelmaa.

Makuuhuoneen tapetiksi valittiin kaunis William Morris -tapetti, Domus Classica. Vanhat klassiset wieniläistuolit toimivat hyvin yöpöytinä.

Koska mökillämme vietetään paljon aikaa, sänkyihin haluttiin satsata. Familonin napakka Ultra-joustinsänky, Extra Hard -malli, oli koko perheelle mieluinen. Brearthair-sijauspatja on sopivan kiinteä ja jämäkkä.

Patjan sisus on hengittävää materiaalia ja se on täysin vesipestävä. Spiraalikuiturakenne tekee patjasta myös elastisen. Sijauspatja on erinomainen kuumillekin kesähelteille, sillä se pysyy viileänä.

Uusi sänky sai Finlaysonin pellavalakanat, jotka tuudittavat hyvään uneen.

Familonin mallistosta löytyivät myös kauniit pellavalakanat. Pellava on klassinen ja hengittävä luonnonmateriaali, joka sopii niin pyyhkeisiin, verhoihin kuin sänkytekstiileihinkin.

Lattioille valittiin pehmeisiin sävyihin sopivat matot, joita puutarhassa astelleet paljaat jalat tai kosteat koiran tassut eivät kuitenkaan liian helposti tuhrisi. Ikean juuttimatot ovat kevyet ja sopivat erinomaisesti myös koiraperheelle, sillä niissä ei jokainen hiekanmurunen näy.

Itse tekeminen säästi budjetissa

Keittiön ja makuuhuoneen remontit tehtiin pienellä budjetilla ja lähes kaikki työt tehtiinkin itse. Suurin kuluerä olivat uudet sängyt, mutta satsaus hyvään uneen tuntui tärkeältä.

Sisustuksen kruunaavat yksityiskohdat.

Jääkaappi maksoi noin 400 euroa ja liesituuletin Ikeasta 250 euroa. Muuten selvittiin satasilla.

Pienellä vaivalla mökin kahteen tärkeimpään huoneeseen saatiin raikas, mutta mökin henkeä kunnioittava tunnelma. Tänä kesänä pintaremontti jatkuu olohuoneessa ja vinttikamarissa.