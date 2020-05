Helppo hyönteishotelli – tämä onnistuu keneltä tahansa

Pölyttäjäkatoon voi vaikuttaa väsäämällä hyönteishotellin, valitsemalla koko kesän mitaksi kukkivaa ja – mikä ehkä parasta – jättämällä osan nurmesta leikkaamatta.

Kotipihalla tai parvekkeella voi helposti parantaa maailmaa – pölyttäjä kerralla.

Pölyttäjien määrä on laskenut 30 vuodessa radikaalisti, ja jos suunta ei käänny, voi maailmaa uhata vakava ruokakriisi ja hintojen kova nousu.

Kolme neljäsosaa maailman viljelykasveista tarvitsee hyönteispölytystä. YK:n vetämässä tutkimuksessa arvioitiin 2016, että 40 prosenttia selkärangattomista pölyttäjistä, kuten mehiläisistä ja perhosista, oli uhassa hävitä kokonaan. Saksassa todettiin 2017, että eri luonnonsuojelualueilla lentävistä hyönteisistä oli kadonnut 75 prosenttia 27 vuodessa.

Hyönteisten katoamisesta syytetään hyönteismyrkkyjä, viruksia, sieniä ja punkkeja tai näiden tekijöiden yhteisvaikutusta. Ilmastonmuutos ja kaupungistuminen ovat nipistäneet pölyttäjien luontaista elintilaa, joten hyönteiset kaipaavat ihmisten apua majapaikan löytämiseksi. Vielä 50 vuotta sitten Suomessa oli paljon pölyttäjien herkkuja ahoilla ja niityillä, jotka nyt ovat peltoja tai umpeen kasvanutta metsää.

Pölyttäjien määrään voi onneksi vaikuttaa.

Helppo hyönteishotelli

Vuosi 2020 on YK:n kansainvälinen kasvinterveysvuosi, jonka taustalla on huoli maailmanlaajuisesta hyönteiskadosta. Maa- ja metsätalousministeriö on lanseerannut Hyönteishotellit2020-kampanjan, jossa suomalaisia kannustetaan rakentamaan hyönteishotelleja pihoille ja parvekkeille.

– Hotellinpitäjäksi ryhtyminen on käytännön ympäristöteko. Lisäksi sitä voi ajatella oman navan kautta: hotellin avaamalla voin edesauttaa, että lautaseltani löytyy jatkossakin marjapuuroa ja mansikkaista hilloa. Hyönteishotelleita kaivataan niin maaseudulle kuin kaupunkeihinkin, maa- ja metsätalousministerin kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallio kannustaa hankkeen tiedotteessa.

Hyönteishotellin rakentaminen ei vaadi vuosien kokemusta linnunpönttönikkaroinnoissa tai monimutkaisia välineitä. Niitä myydään myös valmiina.

– Hotelli syntyy vaikkapa korsilla täytetystä maitopurkista tai rei’itetystä puupökkelöstä. Pölyttäjien elinolosuhteita voi auttaa myös jättämällä osan pihanurmikon ajamatta, vinkkaa Husu-Kallio.

Hyönteishotelli on hyönteisille rakennettu pönttömäinen keinopesä

Tärkeintä hotellissa on kolot, joihin vaikka erakkomehiläinen voi tehdä pesän.

Pörriäisten suosikkikasvit

Kasvivalinnoissakin kannattaa ajatella pörriäisiä. Pölyttäjät pitävät mm. omena- ja kirsikkapuusta, marjapensaista, auringonkukista, apilasta sekä monista yrteistä kuten mintusta, timjamista ja mäkimeiramista. Pörriäisten kannalta on tärkeää, että kukat kukkivat keväästä syksyyn eli ruokaa riittää koko kauden.

Kotipuutarhurille pölyttäjistä on selvää hyötyä, sillä lennellessään ne lisäävät hedelmäpuiden ja marjapensaiden satoa.

Hyönteismyrkyt taas ovat pölyttäjille vaarallisia.

Merkittävimpiä pölyttäjiä ovat mehiläiset ja kimalaiset, mutta muutkin hyönteiset kuten perhoset levittävät siitepölyä. Jos ajatus surisijoista kotipihalla karmii, voi hotellin rakentaa perhoset mielessä. Perhosbaariin valmistetaan kotitekoista nektaria liuottamalla fariinisokeria tai siirappia (ei hunajaa!) punaviiniin tai olueen. Pari päivää huoneenlämmössä tekeytynyt nektari kaadetaan vaikka hillo- tai viilipurkkiin, jonka pohjalla on pesusieni. Valmiin purkin voi kiinnittää narulla puuhun.