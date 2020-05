Helsinkiläinen pariskunta osti kodikseen 29,5 neliön yksiön – näin yhteiselo pikkukodissa luonnistuu

Nonnis ja Jori vaihtoivat isomman asunnon pikkukotiin.

– Pienessä tilassa kaikella on oma paikkansa ja kaikki tulee laitettua heti paikalleen, koska se paikka ei ole koskaan kaukana. Turhaa tavaraa ei tule hillottua kovin helposti ja siivoaminen sujuu helposti.

Vastaus pienen asunnon eduista tulee 34-vuotiaalta Nonnikselta ja 35-vuotiaalta Jorilta helposti.

Viestintäalalla työskentelevä Nonnis ja pelialalla tuottajana työskentelevä Jori asuvat yhdessä Helsingin itäisessä kantakaupungissa 29,5 neliön yksiössä.

Jori ja Nonnis ostivat asunnon muutama vuosi sitten.

– Ostimme kodin kesällä 2018. Asuimme aikaisemmin vuokralla noin 18 neliötä isommassa asunnossa, joka oli myös yksiö, tosin erillisellä isohkolla keittiöllä.

”Rahaa jää myös säästöön”

Mikä sai pariskunnan sitten ostamaan itselleen kodiksi pienemmän asunnon ja vielä yksiön?

Nonnis ja Jori kertovat olevansa kiinnostuneita ”pienesti elämisestä”, vaikka he eivät minimalisteja olekaan.

Myös asumismuodon taloudelliset edut ovat merkittävä hyöty.

– Halusimme ostaa asunnon tietyltä alueelta, mutta emme halunneet ottaa isoa lainaa. Pienemmän lainan ja kohtuullisen vastikkeen takia rahaa jää myös säästöön.

Huonekalut vaihtuivat pienempiin

Ehdoton edellytys asuntoa etsiessä parille oli joko pieni erillinen makuuhuone tai makuualkovi, jotta sänkyä ei tarvitse sijoittaa keskelle huonetta. Asunnosta löytyykin alkovi.

– Kodissamme on järkevä pohja, jonne olemme saaneet luotua ikään kuin erillisiä ”tiloja” sisustusratkaisuillamme, vaikka pohja onkin yhtenäinen.

Pariskunnan kotoa löytyy kaikki tarpeellinen eikä huonekaluja ole tarvinnut karsia – osa, sohva mukaan lukien, on tosin vaihtunut pienempiin. Myös kaikesta turhasta on pyritty pääsemään eroon.

– Vanhan pöydän jatkopala on useimmiten piilossa; pöytää on kyllä tässäkin kodissa useaan otteeseen pidennetty brunsseja varten. Kaksi ruokapöydän tuolia myimme, ja ostimme tilalle kolme pinoutuvaa jakkaraa Facebookin kierrätysryhmästä. Myös puinen kierrätyskaluste ostettiin tähän kotiin ja se toimii kierrätettävän lasin, metallin ja paperin säilömisen lisäksi tasona ja tarvittaessa istuimena.

Vinkit pienen kodin säilytysratkaisuihin

Nonnikselta ja Jorilta udellaan usein vinkkejä pienen tilan säilytysratkaisuihin. Pariskunta jakaakin mielihyvin omat niksinsä.

– Tärkeintä on tietenkin omistaa vain tavaroita, joille oikeasti on käyttöä ja käydä läpi ja myydä tai antaa pois turhaa säännöllisesti. Kaikkea ei tarvitse omistaa: meiltä on esimerkiksi tälläkin hetkellä ystävillä lainassa lautapelejä ja teltta.

Pienen yksiön miinus on se, että ikkunat ja parvekkeen ovi ovat samalla seinällä, joten kuumina kesäpäivinä asuntoon ei saa helposti läpivetoa. –Paikkasimme tätä ostamalla tuulettimen kuumimpia kesäöitä varten.

Koska pariskunnasta toinen on ahkera kirjastossa kävijä ja toinen lukee mieluiten kirjoja sähköisesti, kirjapinot eivät vie tilaa.

– Toisaalta meillä on reilusti vinyylilevyjä, vaikka suurimman osan musiikista saisikin digitaalisena – nämä ovat niitä valintoja.

Suurin osa pariskunnan vaatteista on pystyviikattuna lipaston laatikoissa.

– Se on tilankäytöllisesti huomattavasti tehokkaampaa kuin aikaisemman kodin hyllyille viikkaus. Eteisessä on vain sesongin takit, kengät ja asusteet – loput ovat säilössä kellarissa.

Vastamelukuulokkeille käyttöä

Säilytysvinkkien lisäksi pariskunta saa jatkuvasti vastata yhteen kysymykseen.

– Säännöllisesti ihmetellään, että miten meillä kestää pää.

Nonnis ja Jori tietävät, ettei kaksin yksiössä asuminen sovi kaikille. Heille se kuitenkin on toimiva ratkaisu.

– Me emme ole erityisen kipakoita luonteita kumpikaan ja meillä on esimerkiksi samanlaiset rytmit ja siisteyskäsitykset sekä omat harrastukset ja työt, joten olemme selvinneet mainiosti.

Nonnis ja Jori muistuttavat myös siitä, että asunnosta voi aina poistua, mikäli omalle tilalle on tarvetta.

– Koti ei ole ainut tila, jossa voi viettää aikaa. Siksikin asunnon sijainnilla oli meille suuri merkitys: yhteydet ja palvelut ovat hyvät, eikä luontoonkaan ole pitkä matka. Totta kai tämä asumismuoto vaatii tiettyä luonteenlaatua: kykyä puuhastella omiaan toisen läsnä ollessa sekä kykyä sanoittaa omia fiiliksiään, kuunnella toista ja antaa tilaa.

Korona-aikana pari on kuitenkin viettänyt neljän seinän sisällä yhdessä tavallista enemmän aikaa.

– Vastamelukuulokkeet ovat meillä varsinkin korona-aikaan olleet paljon käytössä!