Tunnistatko nämä lasiesineet? Asiantuntijat nimesivät klassikot, jotka tulisi tietää – osalla niistä voi tienata kymmeniä tuhansia

Saatat menettää jopa tuhansia euroja, mikäli heität klassikoksi muodostuneen taidelasin menemään.

Suomalaiset ovat keräilijäkansaa ja monelta meistä löytyykin kotoa esimerkiksi designlasia.

Mutta onko makusi samanlainen kuin muilla suomalaisilla? Löytyykö kaappisi nurkasta arvokas ja klassikoksi noussut taidelasi?

Pyysimme asiantuntijoita nimeämään suomalaisen lasin klassikot, jotka jokaisen olisi syytä tunnistaa. Osalla niistä voi myös tienata hyvin.

Tunnistatko nämä?

Astiataivas.fi-nettikaupan kauppias ja lasiasiantuntija Tuulikki Räikkönen on huomannut, että suomalaiset tunnistavat taidelasin klassikot varsin hyvin.

– Klassikoiden ryhmä on jo suuri, sillä Suomessa on suunniteltu ja tehty jo kauan taidelasia, toteaa Räikkönen.

Räikkönen luettelee klassikoiksi Alvar Aallon Aalto-maljakon, Helena Tynellin Aurinkopullon, Timo Sarpanevan Claritasin, Saara Hopean Pantteri-maljakon, Kaj Franckin Pokaali-taidelasin ja Nanny Stillin pullot.

Helena Tynellin Aurinkopullo on klassikko.

Timo Sarpanevan suunnittelema Pro arte claritas vuodelta 1983.

Saara Hopean maljakko Pantteri myytiin Bukowskin huutokaupassa vasarahintaan 1600 euroa.

Kotimaista käyttö- ja designlasia arvioivan, ostavan ja myyvän FiftySixty-liikkeen kauppias Jarmo Kaappa nostaa myös klassikoiden klassikoksi vanhan puumuottiin puhalletun Aalto-maljakon.

– Ne ovat myös kansainvälisiä esineitä. 30-luvulla valmistettujen Aalto-maljakoiden hintapyynnöt ovat korkeita, joten niillä voi tienata hyvin – jopa kymmeniä tuhansia euroja.

Sarpaneva ja Wirkkala

Myös kansanomaisesti sanottuna kirkkaat, jäätä jäljittelevät 1970-luvun lasimaljakot alkavat Räikkösen mukaan nousta arkipäivän klassikoiksi. Tekijöinä mainittakoon Timo Sarpaneva ja Tapio Wirkkala.

Kaappan mielestä jo pelkästään yleissivistyksen kannalta Sarpanevan ja Wirkkalan tuotantoon kannattaisi perehtyä.

– Kyseiset tuotannot eivät ole tällä hetkellä kuitenkaan kysyttyjä ja hintataso onkin pudonnut. Esimerkiksi sarjatuotannossa olleita maljakoita on valmistettu niin valtavasti, että niitä löytyy lähes joka kodista.

Alvar Aallon maljakoita oli esillä Sata vuotta suomalaista designiä -näyttelyssä Tukholmassa.

Sen sijaan Wirkkalan alkuperäistä ja pientä erää oleva viivahiottu taidelasi Kanttarelli ei ole aivan jokaisen suomalaisen olohuoneen koriste. Mikäli se löytyy kaapistasi, ole tarkkana!

– Kotimaisissa ja kansainvälisissä huutokaupoissa sitä on myyty hyvään hintaan. Hinnat pyörivät kymmenissä tuhansissa, Kaappa sanoo.

Fiftysixty arvioi kuvan Kaj Franckin Pokaali-taidelasille arvoksi520 euroa.

Nämä klassikot kiinnostavat tällä hetkellä

Kaappan mukaan hieman uudemmista klassikoista on jo pitkään ollut nousussa Oiva Toikan tuotanto, esimerkiksi linnut Sieppo ja Kiikkuri.

Kuvan Nanny Stillin pullot myytiin Bukowskin huutokaupassa vasarahintaan 1300 euroa.

Timo Sarpanevan karahvi ja Kaj Franckin maljakko.

– Erityisesti Japanissa ollaan niistä kiinnostuneita.

Räikkönen ja Kaappa nostavat klassikoksi myös Kaj Franckin Kremlin kellot. Mikäli kyseinen esine löytyy kotoasi, voi sillä pistää hyvin rahoiksi.

Tapio Wirkkalan Kanttarelli-maljakko myytiin Bukowskin huutokaupassa viisi vuotta sitten hintaan 57 200 euroa.

– Kremlin kelloja on myyty myös ympäri Eurooppaa ja Amerikkaa – se on tällä hetkellä haluttu. Se on hinnaltaan noin 2500–7000 euron arvoinen riippuen väristä ja mallista, Kaappa kertoo.

Kuvassa Kiikkuri 1979-77.

Oiva Toikan lasilinnut ovat edelleen suosittuja.