Mira on asunut ulkomailla jo 20 vuotta ja käy kotimaassa kerran vuodessa – tällaisen Suomen hän nykyään tuntee

Suomi on tuttu ja vieras, moderni ja kansainvälinen, kirjoittaa jo 20 vuotta ulkomailla asunut matkailutoimittaja Mira Jalomies, joka käy kotimaassaan kerran tai pari vuodessa.

Saapuminen Helsinki-Vantaan lentokentälle on nykyään jännittävä kokemus. Kun astun koneesta ulos aasialaisten matkailijoiden vanavedessä, tunnen olevani kotona, ja toisaalta en sittenkään.

Poikkean ostamaan lehden lentokentän kioskista. Annan setelin tiskin yli kahdella kädellä, kuten se asuinmaassani Malesiassa kohteliaasti ojennetaan. Saman tien tajuan, että ei täällä sillä tavalla toimita. Nolostun ja suustani purskahtaa sekaisin suomea ja englantia.

Pakenen kahvilaan. Cappuccino maksaa niin paljon, että sydän on pysähtyä. Juotuani jatkan matkaa, kunnes 50 metrin päässä pysähdyn ja palaan takaisin – Suomessa kuppeja ei jätetäkään pöytään.

Aamuvarhaisella en löydä mistään auki olevaa infotiskiä enkä ketään ihmistä, jolta voisin kysyä, mistä ja milloin bussit lähtevät. Sahaan käytävää edes takaisin. Miten täällä toimitaan? Ai niin, kysytään kännykältä. Sieltähän ne aikataulut ja lentokentän kartta tässä maassa löytyvät.

Ulos astuessa keuhkot saavat rytmihäiriön. Kuin astuisi pakastimeen. Asteita voi olla 15 tai -20, aina se tuntuu yhtä hyytävältä ja raikkaalta – täysin erilaiselta, kuin siellä, mistä olen tulossa.

Suomessani on enää vain kaksi vuodenaikaa. Joskus harvoin vastassa on kesä, jolloin on valoa. Useimmiten kohtaan sen toisen, hämärän vuodenajan, jolloin pitää tihrustaa nähdäkseen, ja joka saa aina epäilemään, että likinäköisyyteni on yhtäkkiä huonontunut oikein rutkasti.

Lentokenttäbussia odotellessa muuan nainen ryhtyy juttusille, ja puhelemme niitä näitä monta minuuttia. Myöhemmin, kauppojen kassoilla, morjestetaan niin iloisesti ja välittömästi, että hämmennyn toistuvasti; tunnemmekohan me toisemme? Minne tahansa menen, asiat hoituvat sutjakkaasti. Joka paikassa toivotetaan hyvää päivänjatkoa. Suomeni on reipas ja hymyilevä.

Kahdenkymmenen ulkomailla asutun vuoden jälkeen en enää ahnehdi Suomea, kuten joskus ennen. Viikkoon mahtuu vain rajallinen määrä ihmisiä, joita ehtii nähdä, ja ruokia, joita voi syödä. Sen olen hyväksynyt.

Samoin kuin sen, että Suomeni on pieni ja kutistuu vuosi vuodelta; nyt se käsittää lähinnä pääkaupunkiseudun ja yhden moottoritien, jota pitkin ajelen bussin kyydissä synnyinseudulleni 150 kilometriä pohjoiseen.

Mielikuvissani koko Suomi on likipitäen samanlainen kuin Helsinki.

Se tuntuu modernilta. Helsingissä – siis Suomessa – on miltei joka paikassa ilmainen, toimiva wifi. Tekisi mieli kirjoittaa tämä lause toistamiseen, niin ihmeellinen asia se minusta on.

Viikon aikana asioin kaikenlaisten automaattien kanssa enemmän kuin normielämässäni koko muun vuoden mittaan.

Helsingin keskustassa en pääse yleiseen vessaan, koska lukko avautuu vain tekstiviestiin lähetetyllä koodilla, ja akku on päässyt tyhjäksi. Keskustaan en pääse raitiovaunulla, koska lippu pitäisi ostaa automaatista tai jostakin myyntipisteestä, jollaisia ei löydy lähimailta – tai HSL-sovelluksella, jollaista ei löydy puhelimestani.

Suomeni on Helsingin keskusta, eli sellainen, missä monet vastaantulijat puhuvat muuta kieltä kuin suomea, tai puhuvat suomea, vaikka eivät näytä suomalaisilta. Ei ole suomalaisia ravintoloita eikä ruokia.

Minun Suomeni ei maistu suodatinkahvilta ja makaronilaatikolta, vaan matcha lattelta ja salaattia koristavalta puffatulta kvinoalta, vaikka en tarkalleen tiedäkään, mitä se tarkoittaa.

Notkun yksin ja ystävien kanssa kahviloissa, jotka ovat yhtä kivoja kuin Keski-Euroopassa, ja juon ravintolassa viiniä, vaikka on tiistai.

En tunnista lööppien julkkiksia, en radion biisejä – enkä aina oikein koko Suomea. Kansainvälinen, seurallinen, rento ja hilpeä elämäntapa tekee suuren vaikutuksen.

Suomestahan on tullut ulkomaa.

