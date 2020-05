Kukkainspiraatio haussa? Suomalaiset esittelevät pihojensa upeat kesäkukat

Pelargonioita, orvokkeja, neilikoita... Suomalaiset esittelivät upeat kesäkukka-asetelmansa.

Listasimme viime viikolla ohjeet, joilla saat kesäkukat kukkimaan kauniina koko kesän ajan.

Mikäli kaipaat kukkien hoito- ja istutusohjeiden lisäksi inspiraatiota kukkien suunnitteluun ja asetteluun, nämä suomalaisten kesäkukkakuvat auttavat varmasti!

Näin upeita kukkia suomalaisten pihoilta ja terasseilta löytyy jo nyt.

”Haluan, että puutarhani kukkii koko kesän”

– Perennojen, ja etenkin pionin kukintaa odotan kovasti. Haluan, että puutarhani kukkii läpi kesän, Tuuli kertoo.

”Rakastan kukkia sisällä ja ulkona”

– Parvekkeella on atsalea, pelargonioita, värinokkosta, äitienpäiväruusu sekä surfinia. Parveke on etelään päin ja kissan takia lasit pidettävä kiinni, joten siinä on todella kuuma kesällä. Rakastan kukkia sisällä ja ulkona, ja ne ovat parvekkeellakin pääosassa, Päivi sanoo.

”Kesäkukat herättävät kodin ja terassin talven jäljiltä eloon”

– Meillä on kesäisin pelargoniat, muratit, lankaköynnökset, lumihiutaleita.. Orvokit ja neilikat ilahduttavat alkukesästä. Ja kyllä nuo kesäkukat herättävät kodin ja terassit talven jäljiltä eloon! Hanna kertoo.

”Punaisen, valkoisen ja sinisen yhdistelmä on raikas”

– Olen tällainen tavallinen puutarhaharrastaja, jolla luovuus on päässyt valloilleen omakotitalon oston myötä. Orvokki on yksi lempikukista, niiden värien vivahteet hurmaavat. Pieniä purkkeja täytyy sitten kastella useammin, mutta eihän sille mitään voi, kestän työn, Tuija sanoo.

Tuija pyrkii yhdistämään asetelmissa erilaisia kasveja niin muodoltaan kuin korkeudeltaankin. Lisäksi asetelmiin lisätään usein koristeita.

– Yhdessä punaisen, valkoisen ja sinisen yhdistelmä on raikas ja pelargoniat ihanan perinteisiä, olenhan myös nostalgikko ja tykkään kaikesta vanhasta, kuten vaikka harmaasta hirrestä pelargonioiden taustalla. Haavepuutarha on sekoitus englantilaisten puutarhojen runsautta ja maalaisromantiikkaa, hän jatkaa.

Kasvatusta ja hyötykasveja

– Kukista olen tykännyt aina, mutta reilu vuosi sitten muutettuani vanhaan rintamamiestaloon, jossa valmiiksi oli kaunis iso puutarha, rakastuin kukkien kasvatukseen ja kiinnostuin hyötykasveista. Kokeilin ja onnistuin pienessä kasvihuoneessa kasvattamaan sekä tomaatteja että kurkkuja, Katja kertoo.

”Parveke on kiva saada kuntoon jo aikaisin”

– Asumme kerrostalossa ja parveke on meille todella tärkeä, kun omaa pihaa ei ole. Se on kiva saada kuntoon jo aikaisin, kun ilmat vähänkin lämpenevät. Kukat tuovat ihanaa piristystä kevääseen ja kesään! Mandi sanoo.

”Haluan, että ympärillä on kaunista katseltavaa”

– Minulla on orvokkeja, pelargonioita, pioneja, ruusuja, muratteja ja paljon erilaisia pensaslajikkeita. Nyt istutan vielä kesäkukista petuniat. Minulle on todella tärkeää panostaa pihaan, terassiin ja istutuksiin, koska rakastan kukkia yli kaiken ja haluan, että ympärillä on kaunista katseltavaa, Taina kertoo.

”Ikisuosikkejani”

– Valitsen mökille aina helppohoitoisia kukkia ja kasveja, koska niiden pitää pärjätä itsekseen pitkiäkin aikoja. Siniset helmililjat ja orvokit ovat ikisuosikkejani. Viime vuosina olen hurahtanut myös koristeheiniin, ne sulautuvat merelliseen maisemaan ihan täydellisesti, Teija kuvailee.

”Kaiken ei tarvitse olla viimeisen päälle”

– Pidän sommittelusta, erilaisuudesta ja siitä, että voin tehdä mahdollisimman paljon itse asioita. Kaiken ei tarvitse olla viimeisen päälle – tärkeintä on omaa silmää miellyttävät asiat, jotka saavat sydämen ja mielen hymyilemään, Sonja kertoo.

”Tärkeä osa viihtyisää kotiympäristöä”

– Koska vietämme paljon aikaa kotona, on kaunis ja hoidettu piha sekä viimeistelty terassialue kesäkukkineen tärkeä osa viihtyisää kotiympäristöä. Puutarhastamme löytyy muun muassa lempikukkiani pioneja, kurjenpolvia, ruusuja ja jaloangervoja. Kesäkukiksi valikoituu usein näyttäviä jalohortensioita ja kestäviä pelargoneja sekä näiden kaveriksi murattia, tähtisilmää ja lumihiutaletta, Marja luettelee.

Panostusta myös yrtteihin!

– Kesäkukat, yrtit ja tomaatit istutettu ja vielä hengissä! Annika iloitsee.

”Puutarha on todella tärkeä”

– Puutarha on todella tärkeä. Enimmäkseen meillä on vanhanajan perennoja – pioneja, kurjenpolvia, päivänliljoja – ja tietenkin jonkin verran kesäkukkia ruukuissa, Elsa sanoo.