Suomalaiset jakavat kuvat huonosti tehdyistä asuntojen muuttosiivouksista: ”Alkoi jo itkettää”

Muuttosiivouksen tarkoitus on saada asunto perussiistiksi ja ”hyväksi aluksi” uudelle asukkaalle, sillä kukapa nyt haluaisi muuttaa likaiseen asuntoon.

Aina edellinen asukas ei kuitenkaan osaa tai viitsi ottaa seuraavaa asukasta huomioon. Neljä suomalaisnaista esitteli pettymystä tuottaneet edellisen asukkaan loppusiivoukset.

Näihin vuokra-asuntoihin ei ollut kiva muuttaa!

Elli muutti uuteen asuntoon vuodenvaihteessa.

– Asunnossa ei oltu pesty esimerkiksi ikkunoita, ne olivat harmaat liasta ja ikkunan välit oli kuorrutettu kuolleilla kärpäsillä. Keittiössä kaikki kaapit olivat täynnä roiskeita ja ruuan muruja. Hella oli päältä rasvainen ja myös uuni oli sisältä likainen.

Kauhistelu jatkui kylpyhuoneen puolella.

– Vessassa suihkussa oli seinät harmaana liasta ja samoin lattia. Lattiakaivoa ei oltu tyhjennetty karvoista ja hiuksista. Vessanpöntössä oli myös harmaata likaa ja se oli selkeästi jätetty likaiseksi käytön jäljiltä.

Marin muutto tapahtui elokuussa 2019. Uuden kodin oven avauduttua hymy hyytyi nopeasti.

– Siivoamatta oli jätetty lähes kaikki. Kaappeja ei ollut pyyhitty ja lattioita ei ollut imuroitu. Uuni, jääkaappi ja hella olivat järkyttävässä kunnossa.

Edellinen asukas oli jättänyt asuntoon myös roskia ja omia tavaroitaan.

– Niin kuin kuvastakin näkyy, vessakin oli ällöttävässä kunnossa. Kaiken ”kivan” lisäksi lattiaan oli tullut kaksi isoa naarmua, ilmeisesti sohvan kantamisesta.

– Ei ollut todellakaan kiva fiilis, että itse joutuu siivoamaan noin paljon varsinkaan juuri muuttopäivänä.

Elisalle harmaita hiuksia aiheutti erityisesti uuden kodin uunin syvennys ja itse uuni.

– Kyllä se turhauttavaa on, kun oli usean tunnin siivonnut edellistä asuntoa ja jokaisen nurkan tarkistanut moneen otteeseen, jottei likaa jää, ja sitten itseä odottaa tällainen näky. Ei kun vaan uudestaan siivoamaan, kolme viikkoa sitten muuttanut Elisa harmittelee.

Tammikuussa muuttaneen Pinjan ensimmäinen päivä uudessa kodissa oli kaikkea muuta kuin hän oli toivonut.

– Sisään astuessa koko asunto haisi tosi tunkkaiselle ja hieman tupakalle. WC-pytty oli jätetty täyteen jotain epämääräistä ja puuromaista mönjää ja reunat piti raapia puhtaaksi. Peilissä oli vanhat hammastahnaroiskeet, joten huomasin, ettei pintoja ole yhtään edes viitsitty pyyhkiä.

Myös asunnon ikkunoiden välit olivat paksussa likakerroksessa.

– Suurten ikkunoiden välistä löytyi kärpästen hautausmaa. Ikkunoita on tuskin koskaan pesty.

Seuraavaksi vuorossa oli keittiö.

– Siellä alkoi jo itkettää se lian määrä. Roskiskappi oli likainen, välitilan laatoissa oli kuivunutta kermavaahtoa, kaappien aluset täynnä pinttynyttä likaa ja rasvaa. Uuni näytti siltä, kuin sinne olisi räjäytetty joulukinkku ja poltettu rasvat kiinni.

Uunipellit alalaatikossa olivat Pinjan mukaan niin paksussa pölyssä, ettei luukkua oltu varmaan koskaan edes avattu.

– Pattereiden ja seinän välissä ei ollut ilmatilaa ollenkaan, pelkästään paksu pölykerros joka on jo suuri paloturvallisuusriski. Parvekkeen kaiteet olivat homeessa ja lattia niin likainen, että mopilla siitä vetäessä harmaan läpi oikein loisti se alunperin vaaleansinisenä ollut lattia.

Pettynyt Pinja otti yhteyttä myös vuokrafirmaan.

– Heidän mielestään kyseessä oli pelkkä luonnollinen vanhan asunnon kuluma. Jännästi sen ”kuluman” vain sai mopilla ja lukemattomilla räteillä pestyä pois.

Suomen Vuokranantajat ry:n toiminnanjohtaja Sanna Hughesin mukaan keittiö ja wc ovat yleensä asuntojen likaisimmat paikat. Hughesin päätärpit loppusiivouksen muistilistaan koskevatkin pääasiassa kylpyhuoneen ja keittiön puhdistamista.

Hughes muistuttaa pesemään pinnat juurikin myös jääkaapin ja hellan takaa. Tämän lisäksi keittiössä tulee sulattaa ja puhdistaa sekä jääkaappi että pakastin.

Kylpyhuoneen ja wc-tilojen tulee olla yleisesti siistissä kunnossa. Tämä tarkoittaa sitä, että kylpyhuoneen pinnat, wc-istuin ja muut kalusteet on pestävä niille sopivalla puhdistusaineella.

Myös lattiakaivo on syytä puhdistaa.

– Lattiakaivo täytyy muutenkin puhdistaa säännöllisesti vuokrasuhteen aikana. Jos lattiakaivoa ei puhdista säännöllisesti, on iso riski vesivahingolle, kun viemäri alkaa tulvia, Hughes muistuttaa.

Ikkunoiden pesemiseen sen sijaan ei ole täysin yksiselitteistä vastausta.

Hughes painottaa asuntojen alku- ja lopputarkastusten merkitystä ja sitä, että tarkastukset on syytä tehdä yhdessä vuokranantajan kanssa.

Hughesin mukaan vuokranantaja tekee asuntoon tyypillisesti tarkastuksen ennen kuin uusi asukas muuttaa. Kaikissa vuokrasuhteissa näin ei kuitenkaan tapahdu.

Tällaisissa tilanteissa vuokralaisen on syytä pitää kiinni oikeuksistaan.

– Ensimmäinen yhteys omaan vuokranantajaan. Kyllä vuokralaisella on oikeus edellyttää, että asunto on siistissä kunnossa. Vuokranantaja joko hoitaa asuntoon siivoojaan tai sopii uuden vuokralaisen kanssa siivouksen hyvittämisestä. Omaan piikkiin ei tarvitse siivota, Hughes neuvoo.

Mikäli asunto ei ole yleisesti siistissä kunnossa tai pesty, se kannattaa myös kuvata.

– Kuvat ovat aina hyviä. Mikäli vuokranantajalla ei ole ollut mahdollisuutta käydä asunnossa, kuva voi kertoa hänelle tilanteen.

Asuntojen kuvat lähettäneiden haastateltavien nimet on muutettu.

10 kohdan loppusiivousohje

1. Muista uuni, jääkaappi ja pakastin

Jääkaappi, pakastin ja uuni jäävät loppusiivouksen yhteydessä helposti puhdistamatta. Ennen jääkaapin ja pakastimen pyyhkimistä laitteet pitää sulattaa mahdollisesta jäästä. Mikäli uunin pinnoille on pinttynyt likaa, uuninpuhdistusaineen voi jättää vaikuttamaan hetkeksi. Sillä aikaa on hyvä varmistaa, että uunin pellit ovat hyvässä kunnossa ja että sekä uunin että jääkaapin tausta on imuroitu ja pyyhitty.

2. Älä unohda näitä keittiön paikkoja

Muista puhdistaa myös liesituulettimen rasvasuodatin. Puhdista keittiön hana lavuaareineen. Tarkista samalla, etteivät hana tai sen mahdolliset liitoskohdat vuoda mistään.

3. Pinnat kuntoon

Imuroi ja luuttua huoneiston lattiapinnat. Pyyhi kaapistojen tasot irtoliasta ja pölystä. Käytä apuna puhdistukseen sopivia puhdistusaineita.

4. Kylpyhuone puhtaaksi

Pese hanat, mahdolliset pesualtaat, wc-istuimet ja kylpyhuonekalusteet. Pese lavuaarit, mahdolliset kylpyammeet ja wc-istuin niiden puhdistukseen sopivilla puhdistusaineilla. Muista pestä mahdollinen suihkuseinä ja myös sauna!

5. Vesilukon ja lattiakaivon puhdistaminen

Kiinteistöliiton uudistuneen Vastuunjakotaulukon mukaisesti pesualtaan vesilukon puhdistus tulee jättää yhtiön vastuulle, mikäli tukoksen poistamiseen tarvitaan vesilukon purkamista. Vuokralaisen tulee kuitenkin itse huolehtia huonosti vetävän viemärin avaamisesta viemärinavausaineilla. Jos tämä ei auta ja vesilukko on tukossa, tulisi vuokralaisen ilmoittaa yhtiölle tukoksesta ja jättää tukoksen poistaminen yhtiön tehtäväksi. Lattiakaivon puhdistamisesta vastaa kuitenkin edelleen vuokralainen.

6. Jätä kodinkoneiden irrottaminen ammattilaiselle

Jos vuokralaisella on ollut asunnossa oma pyykinpesukone tai astianpesukone, olisi niiden irrottaminen hyvä jättää ammattilaisen hoidettavaksi. Tulppaamatta jääneet kodinkoneiden liitännät voivat aiheuttaa laajoja vesivahinkoja, joiden useiden kymmenien tuhansien eurojen korjauskulut voivat jäädä vuokralaisen maksettavaksi.

7. Ikkunoiden pesu vain tarvittaessa

Ikkunoiden pesu loppusiivouksen yhteydessä ei ole välttämätöntä, jos siitä on huolehdittu säännöllisesti vuokrasuhteen aikana, eivätkä ikkunat ole edellisen pesukerran jälkeen merkittävästi likaantuneet.

8. Tarkista valaisimien toimivuus

Mikäli asunnossa on kiinteitä valaisimia, tarkista, että jokainen niistä toimii. Vuokralaisen vastuulle kuuluu huolehtia siitä, että kiinteiden valaisimien loisteputket ja lamput toimivat vuokrasuhteen päättyessä, ellei muuta ole sovittu.

9. Tyhjennä kellarikomero tai muu varastotila

Myös varastotila kuuluu vuokralaisen vastuulle. Muistathan huolehtia sen tyhjentämisestä ja siistimisestä.

10. Parveke siistiksi

Poista parvekkeelta mahdolliset roskat, lumi, vesi ja lehdet. Mikäli huoneistoon kuuluu piha, huolehdi, että piha on yleisilmeeltään siisti ja nurmikko on leikattu.

Lähde: Suomen Vuokranantajat ry