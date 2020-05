Turun Ruissalossa on myynnissä harvinainen ”Kekkosen haastajan” 1920-luvulla rakennuttama huvila – ostajalle tiukat säännöt käytöstä

Metsäranta-niminen kohde on huutokaupassa 8. kesäkuuta asti.

Turun Ruissalo on tullut kuuluisaksi paitsi Ruisrock-festivaalin pitopaikkana myös upeasta luonnostaan ja kulttuurihistoriastaan. Entisen Turun linnan hovin metsästyssaaren alueita siirrettiin Suomen valtiolta Turun kaupungin omistukseen vuonna 1845, jonka jälkeen ne palstoitettiin, ja palstat vuokrattiin huvilatonteiksi.

1920-luvulla yhdelle tällaisista palstoista Saaronniemessä rakennettiin Metsäranta-niminen huvila. Rakennuttaja oli kuuluisan Rettigin suvun juristi Olavi Honka.

Museokeskus vahvistaa, että kyseessä on oikeuskansleri Olavi Honka, jonka oli tarkoitus toimia Urho Kekkosen vastaehdokkaana vuoden 1962 presidentinvaaleissa. Honka kuitenkin luopui ehdokkuudesta ennen valitsijamiesten vaalia.

Huvila on ollut Turun kaupungin omistuksessa vuosikymmeniä, mutta nyt sille etsitään uutta omistajaa huutokaupalla.

Huvilassa on asuinpinta-alaa 212 neliömetriä.

Kauppaan kuuluvat kesähuvila, saunarakennus ja talousrakennukset. Ostaja saa oikeuden maa-alueen pitkään vuokrasopimukseen Turun kaupungin kanssa. Vuokra-alueen pinta-ala on noin 7680 neliömetriä.

– Yleensä sellaisista kohteista, jotka eivät ole kaupungin toimintoja tukevia ja joille ei löydetä käyttöä, luovutaan jollain aikavälillä, tontti-insinööri Juhani Lankinen Turun kaupunkiympäristötoimialalta taustoittaa.

– Kohde sijaitsee hienolla paikalla Saaronniemessä. Vuokra-alueella on merenrantaa noin 150 metriä ja kruununa etelään Airistolle aukeava niemenkärki. Kohde on ollut aiemmin vuokrattuna, ja nyt se on jäämässä tyhjilleen.

Metsäranta sijaitsee Saaronniemessä meren äärellä.

Kyseessä on todella harvinainen kohde.

– Kaupungilla ei ole tuolla enää huviloita, varsinkaan meren rannalla. Tämä on muistaakseni viimeinen.

Upeannäköinen huvila on herättänyt Lankisen mukaan todella paljon mielenkiintoa.

– Olen käynyt näyttämässä sitä tälläkin viikolla monta kertaa ja olen tänäänkin menossa sinne. Olen sopinut näyttöjä myös ensi viikolle.

– Kävimme kuvaamassa huvilasta dronella videon, jota on katsottu kaupungin Facebook-sivulla lähes 40 000 kertaa. Huutokaupat.comissa kohdetta on katsottu yli 20 000 kertaa.

Kauppaan kuuluu rantasauna.

Huvilan pohjahinta huutokaupassa on 200 000 euroa. Lankisen on vaikea arvioida, mihin hinta nousee.

– Tällaisen arvoa on vaikea määrittää, koska nämä ovat uniikkikohteita. Uskomme, että hinta ei jää 200 000:een. Yleensä, kun olemme myyneet huutokaupassa tontteja, varsinainen huutokauppa käydään vasta viimeisen päivän aikana. Silloin vasta näkee, miten hinta muotoutuu.

Kaupunki pidättää oikeuden hyväksyä tai hylätä korkein tarjous. Kun huutokauppa on ohi, myymisestä täytyy tehdä vielä viranomaispäätös.

– Viranomaispäätökset vielä hyväksytään kaupungin hallintosäännön mukaisesti.

Huvilassa on paljon mielenkiintoisia yksityiskohtia.

Kohteen asemakaava on suojeltu, joten huvilan ja muiden rakennusten yllä- ja kunnossapidosta tulee myös velvoitteita uudelle omistajalle. Lankisen mukaan huvila on asuttavassa kunnossa mutta vaatii remonttia. Senkin suhteen on oltava varovainen. Rakennukset on suojeltu SR-1-merkinnällä.

– Kyseessä on siis rakennustaiteellisesti tai -historiallisesti arvokas tai maisemakuvan kannalta tärkeä rakennus. Rakennusta tai sen osaa ei saa purkaa, ja rakennusten osia ei saa tietyillä ehdoilla muuttaa. Myös pihapiiriä tulee hoitaa asianmukaisella tavalla, eikä istutuksia saa hävittää, Lankinen antaa esimerkkejä.

Lisäksi puretun tai tuhoutuneen rakennuksen tilalle saa vain erityisistä syistä rakentaa uuden rakennuksen. Museoviranomaisen on annettava asiasta lausunto.

– Rakennuksia halutaan pidettävän kunnossa niin, ettei niiden annettaisi tahallaan rapistua ja sitten rakennettaisi uutta huvilaa.

Esimerkki löytyy läheltä, Ruissalon Kuuvannokasta 90-luvulta. Huvilan annettiin mennä huonoon kuntoon, ja loppupeleissä se purettiin. Omistaja halusi rakentaa uuden, mutta Museoviranomainen otti tiukan kannan asiassa, eikä uutta koskaan rakennettu.

Metsäranta on myynnissä huutokaupassa kesäkuun 8. päivään asti.

– Tämä on hieno mahdollisuus hankkia osa turkulaista historiaa Ruissalosta, Lankinen toteaa.