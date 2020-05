Pelkkä näky rauhoittaa: 8 suomalaista esittelee upeat olohuoneensa

Suomalaiset suosivat olohuoneissaan aitoja materiaaleja, ajan kerrostumia ja viherkasveja, jotka piristävät tilaa kuin tilaa.

Kysyimme suomalaisilta sisustajilta, mistä he ovat saaneet inspiraation kotinsa olohuoneen sisustukseen.

Näin kahdeksan sisustajaa kertoo kodeistaan:

Koko perheen olkkari

Vanhaa puutaloa asuttavalle Sofialle on tärkeää, että olohuoneessa viihtyy koko perhe.

Tyyli syntyy pienistä yksityiskohdista, kuten valkoisesta, natisevasta lautalattiasta.

– Muhkea sohva, mieleiset sävyt ja pikkulapsiperheelle sopivat luonnonmateriaalit ovat meidän juttu. Tyynyt vaihtavat sävyä sesongin mukaan, kukkia ja oksia kerätään luonnosta, Sofia kuvailee.

Mustaa, harmaata ja valkoista

Sannan tummanpuhuvasta olohuoneesta ei paljon väriä löydy, mutta kokonaisuus on harmoninen.

– Käytän enimmäkseen mustaa, harmaata ja valkoista. Viherkasvit ja luonnonmateriaalit antavat väriä. Sekoitan sisustuksessani uutta ja vanhaa, Sanna kertoo.

Selkeään tyyliin

Linda sisustaa olohuonettaan yksinkertaisesti ja selkeästi.

– Suosin väreissä luonnonsävyjä, jotka sopivat kauniisti yhteen hirsiseinien kanssa. Olohuoneen suuret ikkunat ja niistä tulviva luonnonvalo ja metsämaisema tuovat luonnon sisätiloihin, mikä on yksi tämän tilan lempijutuista, Linda kertoo.

Lapsiperheen boheemi olkkari

Susannan olohuone on sekoitus skandinaavista ja boheemia tyyliä, Ikeaa ja second and -löytöjä. Lapsiperheessä ei tavoitella täydellisyyttä, vaikka sisustaminen tärkeää onkin.

– Tekstiileillä saa muutettua ilmettä nopeasti. Haen kokoajan enemmän maanläheisempiä värejä. Boheemi tyyli on enemmän minua. Lapsiperheessä värejä ja sotkua syntyy ja se on meidän elämää.

Avaraan tyyliin

Vaaleilla sävyillä kotiaan sisustava Oona on valinnut olohuoneen katseenvangitsijoiksi &Traditionin Formakami JH5 -valaisimet.

– Sisustamisessa minua kiehtovat avarat ja vaaleat tilat, Oona kertoo.

Vanhan talon tunnelmaa

Katariinan kotona näkyy sisustajan rakkaus vanhoja huonekaluja ja aitoja materiaaleja kohtaan. Kodiksi onkin valikoitunut satavuotias hirsitalo maaseudulla.

– Vanhat puuhuonekalut sopivat tänne hyvin. Lähes kaikki kotimme huonekalut on vanhoja ja aitoa puuta. Ne ovat myös kestäviä lapsiperheessä, Katariina kertoo.

Olohuoneesta löytyy vain yksi uutena ostettu juttu. Uusi sohva täytti nimittäin kaikki Katariinan vaatimukset.

– Se on yhtä aikaa kaunis, mukava istua ja irtopäälliset on helppo pestä tarvittaessa. Kokonaisuutta raikastavat Marimekon tyynyt.

Kotoisa tunnelma

Leena asuu hirsitalossa järven rannalla. Olohuoneen tyyli on sekoitus vanhaa ja uutta, skandinaavista ja boheemia. Tunnelma on kotoisa ja lämmin.

Kalusteiksi on valittu tuotteita, jotka kestävät aikaa ja lapsiperheen kolhuja.

– Sohvaksi on valittu Askon Hygge ja siihen vettä ja likaa hylkivä kangas, lapsiperheessä kun ei koskaan tiedä mitä sotkuja tulee Sohvapöytänä on 1800-luvun arkku, tv-taso on itse tehty. Seinälle on kerätty lasten kuvia ja muistoja vuosien varrelta.

Uutta ja vanhaa yhdistellen

– Olohuoneemme tyyli koostuu yhdistelemällä uutta ja vanhaa. Pidän lapsiperheelle sopivista, turvallisista kalusteista. Raikkautta kotiimme tuovat erilaiset viherkasvit ja mummuni vanhat kalusteet, kuten nojatuoli ja kulmahyllykkö, Janna kertoo.