Kuvat: Tunnetko puutarhan pienet viholliset? Näin torjut eri tuholaiset

Etanat ja ötökät voivat pilata puutarhakesän, mutta jos puutarha on monimuotoinen ja maa hyvin hoidettu, kasvit ovat vastustuskykyisempiä.

Piha ja puutarha ovat kesän keitaita, joita vaanii moni pienen pieni ja vähän isompikin vihulainen. Varsinkin kotiviljelijää uhkaa moni harmi. Mutta vain kukkiakin kasvattavan työn voivat pilata esimerkiksi pikkuruiset lehtikotilot.

Hankkimalla tietoa voi varustautua.

Kotipuutarhureiden tietotaso vaihtelee. Jotkut ovat mestareita tunnistamaan tuholaisia, joillekin lähes kaikki on uutta.

Asiantuntevaa puutarhaneuvontaa on tarjolla useissa kaupungeissa, ja netin kuvien avulla pystyy myös selvittämään monen ötökän lajin.

Hyötykasviyhdistyksen toiminnanjohtajana toiminut Taina Laaksoharju suosittelee tuholaisten torjuntaan mahdollisimman luonnonmukaisia keinoja.

– Jos puutarha on monimuotoinen ja maa hyvin hoidettu, kasvit ovat vastustuskykyisempiä. Kauheita tuholaisinvaasioita ei tule, koska niillä on silloin aina luontaisia vihollisia enemmän. Vaikka kirvoja voi tietysti tulla lämpimien ilmavirtausten mukana, mutta en niin hirveästi hermostuisi.

Laaksoharjun mukaan maltti on valttia ja monen tuholaisen torjuntaan riittää pelkkä vesisuihku.

– Fiksu kotipuutarhuri ymmärtää, että luonnosta löytyy aina pieniä vioittavia ja toisaalta hyödyllisiä eliöitä, eli jätetään ne myrkyt ammattilaisille niin tuetaan luonnon tasapainoa.

Kun ilmasto lämpenee, tuholaisvaara kasvaa. Tulee kokonaan uusia kasvintuhoajia.

Esimerkiksi kirjanpainaja on ollut tunnettu Suomessa vuosisatoja, ja se on aiheuttanut aina silloin tällöin pieniä metsätuhoja. Nyt siitä on nopeasti muodostunut varsin merkittävä kasvintuhoaja.

Ötökän elämä on ylipäätään käymässä lokoisammaksi.

Kun lämpösumma kasvaa, se vaikuttaa monella tavalla kasvintuhoajan elämään. Yleensä myönteisesti.

1. Lehtokotilo

Mikä: Noin kaksisenttiseksi kasvava, kuoren sisässä elävä etana (kotilo). Tavataan Etelä-Suomessa

Mitä tekee: Syö kasvien lehtiä. Lisääntyy nopeasti.

Torjuntakeinoja: Kerää muovikassiin ja tallo. Jotkut heittävät kuumaan veteen. Myös myrkkyjä olemassa. "Olutansa" ei tehoa kotiloon. Suosi siilejä, ne syövät lehtokoteloita. Torjunta-aineita olemassa.

2. Espanjan siruetana (Tappajaetana)

Mikä: Noin kymmensenttiseksi kasvava kuoreton etanalaji. Tuore tulokas Suomessa, tavataan vain aivan etelässä.

Mitä tekee: Syö kasveja ja kuolleita eläimiä. Myös lajitovereitaan, mistä lisänimi tappajaetana. On iljettävä.

Torjuntakeinoja: Kerää ja hävitä. Nurmikoiden ja puskien siistinä pitäminen haittaa liikkumista. Kalkkia ja koivutislettä voi yrittää käyttää tärkeiden paikkojen suojaamiseen. "Olutansan" pitäisi toimia: hautaa pieni kuppi olutta maahan. Etanan pitäisi juoda itsensä hengiltä. Älä sekoita vaarattomaan ukkoetanaan.

3. Peltoetana

Mikä: Pieni, kelmeän vaalearuskea. Olemassa myös sitä muistuttava valepeltoetana.

Mitä tekee: Varsinkin sadekesinä yleinen, syö lehtiä.

Torjuntakeinoja: Kerääminen.

4. Pihlajanmarjakoi

Mikä: Pieni, harmaankirjava perhonen, munii toukkia puihin. Ennen kaikkea pihlajanmarjapuissa, mutta myös omenapuissa.

Mitä tekee: Toukka syö reikiä omeniin.

Torjuntakeinoja: Torjunta-aine.

5. Kirva

Mikä: Muutaman millin pituinen hyönteinen. Yleensä vihreä, mutta myös punaisia ja mustia lajeja. Viihtyy lehtien alapinnoilla.

Mitä tekee: Imee kasvin solunestettä, jonka seurauksena lehti käpertyy. Haittaa kasvua. Levittää myös kasvien sienitauteja.

Torjuntakeinoja: Tee mietoa mäntysuopaliuosta ja ruiskuta sitä kasvin lehdille.

6. Äkämäpunkki

Mikä: Noin neljännesmillin kokoinen hyönteinen, lähes silmälle näkymätön.

Mitä tekee: Aiheuttaa ruskeita ja punaisia epämuodostumia lehdissä. Levittää satoa heikentävää ­suonenkatotautia. Erityisesti ­mustaherukkapensaissa.

Torjuntakeinoja: Mäntysuopaliuos.

7. Tuomenkehrääjäkoi

Mikä: Pieni valkoinen perhonen, joka munii toukkia puihin.

Mitä tekee: Toukkien kutoma seitti tukahduttaa ja hävittää lehdet puista. Puu ei välttämättä kuole. Ei esiinny joka vuosi "epidemioina". Huonoina vuosina iskee myös omenapuihin.

Torjuntakeinoja: Seittien ja toukkien häätäminen voimakkaalla suihkulla puutarhaletkusta. Mäntysuopaliuos. Käsin kerääminen.

8. Liljankukko

Mikä: Alle sentin mittainen kuoriainen. Selkä kirkkaanpunainen, muut osat mustia. Munii lehtien alapuolelle. Toukka noin sentin mittainen, sen pää on musta. Erittää tummaa ulostetta.

Mitä tekee: Syö varsinkin liljojen lehtiä, kukkia, nuppuja ja jopa varsia. Voi käydä myös valkosipulin kimppuun.

Torjuntakeinoja: Torjunta-aine etukäteen, käsin hävittäminen myöhemmin.

9. Peruna-ankeroinen

Mikä: Pieni sukkulamato, elää perunan juurissa.

Mitä tekee: Munii juuriin. Kasvustoon ilmaantui kellertäviä laikkuja. Ajan myötä haittavaikutus lisääntyy.

Torjuntakeinoja: Viljelytauko, mutta säilyy maassa jopa kymmenen vuotta, vaikka viljely lopetettaisiin. Leviää multaan työkoneiden, kenkien ja eläinten välityksellä. Saatavilla ankeroisen kestäviä perunalajikkeita.

10. Omenakääriäinen

Mikä: Noin sentin pituinen punertavanharmaa perhonen. Munii omenapuihin. Toukka noin sentin pituinen.

Mitä tekee: Syö omenaan käytäviä, jättää pintaan purukasan.

Torjuntakeinoja: Torjunta-aine.