Suomalainen Mira asuu tropiikissa auringon alla – tällaista elämä oikeasti on, kun on aina kesä

Tropiikin ikuinen lämpö on mukavaa ja helppoa, mutta pitemmän päälle myös vähän raskasta ja rajoittavaa – monesti on paljon miellyttävämpää oleskella ilmastoiduissa sisätiloissa kuin ulkosalla.

Vaikka tropiikin lämpö on ihanaa, jatkuvaan hikisyyteen on vaikea tottua. Mitä kauniimpi sää, sitä vähemmän ulkona tekee mieli olla, kertoo päiväntasaajan tuntumassa asuva Mira.

Asun Malesiassa 150 kilometrin päässä päiväntasaajalta, tropiikissa, jossa on aina kesä ja samanlainen keli päivästä toiseen.

365 päivää vuodessa ulkomittari näyttää 30–34 astetta. Aurinko paistaa tai on pilven takana, ja useimpina iltapäivinä tulee rankka sade- tai ukkoskuuro.

Monesti kuuro on niin raju, että voisi kuvitella maailmanlopun koittaneen. Näkyvyys rajoittuu pariin metriin, vesi kohisee ja ryöppyää joka ilmansuunnasta, ja tiet muuttuvat mini-Amazoneiksi.

Se on niin mahtavan näköistä ja kuuloista, että joka kerta hiljennyn sitä avonaisen ikkunan ääreen ihailemaan. Se vetoaa kuin ensilumi.

Kun kuurosta on kulunut tovi, ei uskoisi, että sitä on koskaan ollutkaan. Maa on niellyt ja aurinko haihduttanut viimeisenkin sadepisaran.

”Ikuinen nihkeys tympii välillä, mutta vehreyteen en kyllästy koskaan. Nautin myös siitä, että rantaidyllejä löytyy auto- ja venematkan päästä.”

Ulkona on aina niin kostean kuumaa, että tulee hiki, vaikka istuisi paikallaan. Viiden minuutin kävelyn jälkeen olemus on yhtä freesi ja hehkeä kuin höyrysaunassa käynnin jälkeen.

Tässä nihkeydessä en tarvitse ilmankostuttimia enkä kosteusvoiteita, vaan erilaisia kosteuden poistajia, kuivattimia ja tuulettimia – jos niitä käyttää säästeliäästi, vaatteet ja laukut homehtuvat kaappiin ja kengänpohjien liimaukset irtoavat.

Kun läkähdyttävä kuumuus on jokapäiväistä, se uuvuttaa ja tekee meduusamaisen veteläksi.

Ja toisaalta ikuinen lämpö on myös valtavan ihanaa. Joka päivä ulos astuessani nautin vehreydestä, tuoksuvista kukista ja siitä lempeästä löyhähdyksestä, joka ei tunnu paljaalla iholla miltään. Maisema ei milloinkaan näytä alakuloisen ruskealta eikä harmaalta. Ikinä ei tarvitse palella. Ei koskaan.

Sen sijaan on varottava, ettei kärvenny. Aurinko porottaa kohtisuoraan, UV-indeksi on 10 ja 11, ja pilvettöminä päivinä tuntuu, että koko maailma kiehuu. Ilma on paksua, väreilevää massaa. Auton ratti polttaa niin, että pitäisi ajaa patalaput kädessä.

Säteiltä on pakko suojautua vaatteilla, hatuilla, voiteilla ja varjoilla. Mieluiten niiltä piiloutuu ilmastoituihin sisätiloihin, verhojen taakse.

Mitä sinisempi taivas, sitä vähemmän ulkona tulee oltua; useimpina päivinä vain aikaisin aamulla ja illalla kuuden jälkeen, kun auringon terä on tylsempi.

Ikuisessa kesässä asuessa on todella vaikea tajuta, missä kuukaudessa mennään. Ulkona näyttää tismalleen samannäköiseltä joka ikinen päivä. Luonnonvaloakin on aina reilusti ja tasaisesti – yö ja päivä ovat molemmat tasapuolisen pitkiä, 12 tuntia kumpikin.

Vuodenajat menettävät merkityksensä, kun niitä ei ole. On vain vähän sateisempia jaksoja – jolloin kuurot ovat päivittäisiä – ja toisia, jolloin sataa hieman harvemmin.

Nurinkurista tai ei, mutta kun on aina helteinen kesäsää, tuntuu, että se ihan oikea kesä ei tule lainkaan – sellainen kauan odotettu ja kaivattu ajanjakso, joka kruunaa vuoden. Nyt kun kesäasioita voi tehdä aina, niiden hohto auttamatta hiipuu.

Koska sää on aina vakio ja helppo ennakoida, se ei koskaan stressaa. Siihen ei liity suuria odotuksia eikä pettymyksiä, eikä se pilaa mitään; ei grilli-iltaa tai juhlapyhää, viikonloppua eikä lomaa.

Pitemmän päälle ikuinen kesä on kuitenkin aika monotonista.

Vaihteluun tottunut mieli kaipaa vaihtelua. Monesti hengailenkin hyvin viilennetyissä ostoskeskuksissa ihan vain siksi, että niissä voi käyskennellä paikasta toiseen ilman, että hiki lorisee. Niihin mennessäni voin kiskaista jopa farkut jalkaan – olo tuntuu heti paljon ryhdikkäämmältä ja dynaamisemmalta kuin shortseissa ja topissa.

Kun haluan fiilistellä kylmällä ja pukeutua myös pitkähihaiseen paitaan, jopa huiviin, menen elokuviin. Leffateattereissa on täällä jostain syystä lähes arktiset ilmasto-olosuhteet.

Kun on aina kesäsää ja ulkona samannäköistä, ajantaju katoaa. Vain kalenteri kertoo, mikä kuukausi on meneillään.

Espanjassa, Brasiliassa ja nyt Malesiassa asuva, liki sadassa maassa käynyt Mira on matkatoimittaja ja copywriter. Lisää inspiraatiota reissuillesi löydät Miran Facebook-sivuilta.