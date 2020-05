Tiesitkö, miten tyhjä kahvipaketti lajitellaan? Nämä jätteet moni heittää väärään kierrätyspönttöön

Toisinaan etenkin muovi- ja kartonkipakkauksia on hankala erottaa toisistaan.

Ihmisiä mietityttää esimerkiksi se, mihin CD-levyt ja kahvipakkaukset kuuluvat.

Kotoilu tarkoittaa kaikkien muiden mullistusten ohella myös suurempaa jätteiden määrää. Roskapussit täyttyvät ripeämmin, ja jätekatokset jopa tulvivat, kun muovia, lasia ja muita materiaaleja kiikutetaan niihin jatkuvasti.

Kerroimme aiemmin, että kotitalouksien jätemäärän lisääntyminen on huomattu myös Helsingin seudun ympäristöpalveluissa.

Muutos näkyy etenkin kartonginkeräyksessä. Maaliskuussa kartonkia kerättiin noin kolmensadan keräysastiallisen verran enemmän kuin tammikuussa.

Nykyään yhä useammassa suomalaiskodissa kierrätetään eikä heitetä kaikkia roskia samaan sekajätepussiin. Jotkut pakkaukset ja tavarat voivat kuitenkin hämätä sen suhteen, mihin ne kuuluisi sijoittaa.

– Tosi moni lajittelee oikein mainiosti, eikä lajittelu itsessään ole mitenkään vaikeaa, ympäristöasiantuntija Elina Mattero-Meronen Helsingin seudun ympäristöpalveluista (HSY) korostaa.

Haetuimmat roskat ja niiden oikeat paikat

HSY:n sivujen jäteoppaasta ihmiset voivat itse hakea tietoa siitä, mihin mikäkin roska kuuluu.

Vuonna 2019 haetuin roska oli Mattero-Merosen mukaan styroksi eli polystyreeni. Jos kyseessä on pelkkä pakkausmateriaali, sen voi laittaa muovinkeräykseen, mutta muuna kuin pakkauksena käytetyt styroksit kuuluvat sekajätteisiin.

Toisena listalla ovat CD- ja DVD-levyt. Toimivat tulisi viedä kierrätyskeskuksiin tai kirpputoreille, toimimattomat sekajätteisiin.

Lisäksi haetuimpien joukossa ovat huonekalut, kahvipakkaukset ja maali.

– Hyväkuntoiset huonekalut viedään kierrätyskeskuksiin tai kirpputoreille, risat Sortti- eli jäteasemille. On hyvä huomioida, että tällä hetkellä kierrätyskeskukset eivät koronan takia ota huonekaluja vastaan, Mattero-Meronen linjaa.

Kahvipakkaus puolestaan lajitellaan muovipakkauksena.

– Maali on vaarallista jätettä, ja lähimmän maksuttoman vastaanottopisteen löytää Kierrätys.infosta.

Nämä tuotteet siis herättävät eniten epävarmuutta. Joskus tuotteita saattaa kuitenkin kierrättää väärin ihan tietämättään.

Kysyimme Mattero-Meroselta sekä Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskuksen ympäristöasiantuntija Hanniina Mannerilta, mitkä ovat tyypillisimmät sudenkuopat kierrätyksen suhteen.

1. Lasi

Sekä Mattero-Meronen että Manner nostavat esille lasinkeräyksen. Sinne eivät nimittäin kuulu juomalasit, uunivuoat, kahvipannut tai muuten kuumuutta kestävät lasit, vaan pelkästään lasipakkaukset, pullot, hillopurkit ja vastaavat.

– Tavallisessa kotikäytössä olevat, ei-pakkauslasia olevat tavarat kuuluvat siis sekajätteeseen, Mattero-Meronen toteaa.

– Myös keramiikkaa saattaa joiltakin eksyä lasinkierrätysastiaan, vaikka sekin on sekajätettä, Manner lisää.

2. Muovia vai metallia?

Asiantuntijat ovat yhtä mieltä myös siitä, että etenkin jogurtti- ja viilipurkkien kannet herättävät häkellystä. Ovatko ne muovisia vai metallisia?

Tässä auttaa niin kutsuttu rutistustesti.

– Nyrkkisääntö on, että jos rypistät kannen ja se pysyy rypyssä, kansi on alumiinia ja kuuluu metallinkeräykseen. Jos se aukeaa, materiaali on muovia tai muovitettua paperia, Manner toteaa.

Mattero-Merosen mukaan metallinen myös repeää helposti, toisin kuin muovinen.

3. Muovinkeräys vain muovipakkauksille

Manner muistuttaa, että muovinkeräys on tarkoitettu vain muovipakkauksille.

– Toisin sanoen esimerkiksi uutena ostettu pakasterasia ei kuulu sinne, eikä tietysti mikään muukaan muovinen tavara.

Mattero-Meronen toteaa, että toisinaan muovi- ja kartonkipakkauksia on hankala erottaa toisistaan. Markkinoilla on näet paljon paksuja, kiiltäväpintaisia kartonkitölkkejä.

– Ei ole lajittelijan vika, että tällaisista on vaikea tunnistaa valmistusmateriaalia. Toivoisimmekin että pakkauksissa olisi aina selkeästi kerrottu, mihin ne lajitellaan tai mitä materiaalia ne pääosin ovat, jotta lajittelijan työ helpottuisi.

4. Kartonkien litistys

Kartonkeihin liittyen Mattero-Meronen nostaa esille yleisen asian, jonka kierrättäjät usein unohtavat: kartonkien litistämisen.

– Tämä ongelma korostuu etenkin korona-aikana, kun tilaamme paljon ruokaa ja tavaraa kotiinkuljetuksella. Pahvilaatikoiden ja kartonkien sisällä oleva ilma vie aivan turhaan tilaa jäteastioissa ja täyttää niitä ennen aikojaan.

Isoon, 660-litraiseen kartonginkeräysastiaan mahtuukin litistämättömänä vain 660 maitotölkkiä, mutta litistettynä ja sisäkkäin sullottuna melkein 4 000 tölkkiä.

5. Ei biojätettä muovipussiin!

Kun biojätteitä lajitellaan, tulisi ne pakata biohajoavaan pakkaukseen ainakin Helsingin alueella.

Luovuutta saa ja kannattaakin käyttää.

– Kaupasta voi ostaa niin paperista kuin tärkkelyksestä tehtyjä biojätepusseja. Tai sitten voi hyödyntää kotoa löytyviä vaihtoehtoja: maatuvat kartonkipakkaukset, kuten jauhopussit ja muropaketit, sekä ikkunattomat kirjekuoret sopivat tähän käyttöön. Pussin voi myös taitella sanomalehdestä, Mattero-Meronen kertoo.

6. Paristot ja sähkölaitteet

Paristot saati sähkölaitteet, mukaan lukien sähköjohdot, eivät kuulu sekajätteeseen, painottaa Mattero-Meronen.

– Niissä on paljon hyödynnettäviä ainesosia, jotka kannattaa kerätä talteen, eikä polttaa sekajätteen seassa. Paristoista voi syntyä tulipalovaara.

Paristojen ja akkujen navat on tärkeää suojata esimerkiksi teipillä ennen keräykseen viemistä. Teippaus kannattaa tehdä heti, kun pariston poistaa käytöstä.

Teippaamalla voi estää paristojen joutumisen oikosulkuun, joka voi aiheuttaa tulipalon. Paristoille ja pienakuille on punainen keräyslaatikko kaikissa kaupoissa ja kioskeissa, jotka myyvät niitä.

Sähkö- ja elektroniikkalaitteita voi puolestaan palauttaa suurimpiin kauppoihin ja keräyspisteille.

7. Pakkausten tyhjentäminen

Välillä ihmiset unohtavat tyhjentää pakkaukset, ja roskikseen saattaa päätyä vaikkapa lasipurkki täynnä homehtunutta hilloa.

– Pakkausjätteiden eli muovi-, kartonki-, metalli- ja lasipakkausten tulisi olla tyhjiä kun ne laitetaan jäteastiaan. Paperilla pyyhkäisy tai kylmällä vedellä huuhtaisu riittää puhdistamaan ruuanjämät, Mattero-Meronen sanoo.

Kuumalla vedellä tai kemikaaleilla ei kannata tiskata, koska silloin ympäristövaikutus alkaa jo kallistumaan negatiivisen puolelle.

– Tosi likaiset ja vaikeasti puhdistettavat pakkaukset kannattaa laittaa sekajätteisiin – siitäkin kun tehdään sähköä ja lämpöä.