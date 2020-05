Voiko leivinpaperia käyttää useamman kerran ja miksi se syttyy palamaan? Martta kumoaa yleisen harhaluulon

Leivinpaperin syttyminen palamaan ei riipu käyttöiästä, vaan paperin asettelemisesta ja koosta.

Suomalaiset ovat suosineet ruuanlaitossa leivinpaperin käyttöä jo iät kaiket. Paperilla on tarttumaton pinta, se sietää hyvin lämpöä eikä ime itseensä rasvaa, joten se on kelpo vaihtoehto leivontaan tai vuokaruokien valmistukseen.

Vaikka paperi on siis vanha tuttu ja kotikeittiöiden vakiokalustoa, etenkin sen käyttöikään ja turvallisuuteen liittyy kysymyksiä. Voiko leivinpaperi syttyä palamaan, jos sitä käyttää useamman kerran? Entä milloin paperin käytön suhteen kannattaa olla tarkkana?

Kysyimme asiasta Arja Hopsu-Neuvoselta Marttaliitosta.

Asettelu ratkaisee

Hopsu-Neuvonen vahvistaa ensiksi väitteen liittyen siihen, että leivinpaperi voi todella syttyä palamaan.

– Se ei siis ole mitään legendaa. Itselläni se on syttynyt, jos paperi on ottanut uunin vastuksiin kiinni. Leivinpaperi voi myös tarttua uunin seinämyksiin ja syttyä, jos lämpötila on todella kuuma, hän kuvailee.

Tämän vuoksi leivinpaperin kanssa on aina syytä olla tarkkana. Paperi ei saa olla liian iso peltiin nähden, niin sanotusti pursuta paljoakaan reunoilta ylitse.

– Leivinpaperia käytetään paljon niin, ettei voidella vuokaa ja laitetaan makaroonilaatikko tai vastaava siihen. Tässäkin muistuttaisin olemaan huolellinen, etteivät paperin reunat nouse katossa oleviin vastuksiin, Hopsu-Neuvonen sanoo.

Uudelleenkäyttö kannattaa

Syttyykö paperi palamaan helpommin, jos sitä uusiokäyttää, eikä heitä pois ensimmäisen kerran jälkeen? Hopsu-Neuvosen mukaan tämä uskomus ei pidä paikkaansa.

– Kyllä leivinpaperia voi ja kannattaa käyttää useamman kerran. Toki jossain vuokaruuassa se saa sen verran kosteutta osakseen, ettei uusiokäyttö ole järkevää.

Hopsu-Neuvosen oman kokemuksen mukaan valkoisella ja ruskealla, valkaisemattomalla leivinpaperilla on eronsa. Valkoinen tuntuu kestävän ainakin hänen keittiössään useamman käyttökerran kuin väritön.

– Välillä minä jopa teen niin, että jos paistan sämpylöitä tai pullia, joista tarttuu leivinpaperiin sokeria, pyyhkäisen leivinpaperin käytön jälkeen kevyesti. Paperin pinta on niin rasvatiivis, että näin voi tehdä.

Huolellisempi tulee kuitenkin olla pakkausselostuksen suhteen. Kun paperia valitsee, on paikallaan tarkistaa, millaiseen lämpötilaan asti sen luvataan kestävän.

– Eli jos pakkauksessa lukee, että paperi kestää 220 asteen lämpötilan, sitä ei sovi käyttää 250 asteessa.

Muista voipaperin ja leivinpaperin ero!

Hopsu-Neuvonen nostaa esille voipaperin, jota ei kannata sekoittaa leivinpaperiin. Vaikka rullat voivat mennä sekaisin, ne on tarkoitettu erilaiseen käyttöön.

– Voipaperi on tosi märkä luja, ja leivinpaperi on siis huomattavasti hauraampi. Voipaperi ei kuitekaan sovi esimerkiksi leivontaan, koska siihen tarttuu kaikki. Itse käyttäisin voipaperia esimerkiksi graavaukseen, kalan marinointiin sekä eväsleipien kääreenä.

Toisaalta myös leivinpaperista on moneen, vaikka näin ei aina tulisikaan ajatelleeksi.

– Jos haluaa paistaa jotain ilman rasvaa, voi pistää leivinpaperin siihen paistinpannun päälle. Kypsentää siis vaikka kalan kääreessä. Jos taasen pursottaa jotakin, leivinpaperista saa verrattoman pursotinpussin!