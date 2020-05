Koko huoneen keskipiste – 8 suomalaista esittelee kotinsa upeat valaisimet

Voi miten upeita valaisimia suomalaisten kodeista löytyykään!

Valaisin ei ole pelkkä valonlähde, vaan parhaimmillaan koko kodin kaunein sisustusesine.

Kysyimme taidokkailta suomalaisilta sisustajilta, miten he ovat valinneet kauniit valaisimet koteihinsa.

Kahdeksan upeaa katseenvangitsijaa, olkaa hyvät:

Olohuoneen ilmava valaisin

Katjan kotoa löytyy Petite Frituren Vertigo-valaisin. Omaa silmää miellyttävän ja aikaa kestävän klassikkovalaisimen hankkiminen oli pitkäaikainen haave.

– Huomasin aina palaavani ihastelemaan juuri tätä valaisinta verkkokauppoihin, ja silloin tiesin, että tässä se nyt on. Puntaroin aluksi, sijoitanko valaisimen olohuoneeseen vai ruokailuryhmän päälle, mutta kokeilemalla se löysi paikkansa olohuoneen katseenvangitsijana. Tykkään siitä, että valaisin on isosta koostaan huolimatta hyvin ilmava, Katja kertoo.

Näyttävän sisustuksen näyttävä valaisin

Annen kotona on useita näyttäviä valaisimia.

Yksi niistä on tämä, Ornon Ljp, jonka Anne sai isältään.

– Valitsimme sen tähän huoneeseen, koska valaisin on näyttävä, kuten huoneen muukin sisustus. Valaisin ja sisustus täydentävät toisiaan.

”Yksi kauneimmista koskaan”

Giseldan kodin ruokapöydän yllä olevat valaisimet ovat Alvar Aallon 1937 ravintola Savoyhin suunnittelemat Artek A330S Kultakello-valaisimet.

– Valinta oli helppo, sillä ne sopivat hyvin 1950-luvun talon arkkitehtuuriin ja ovat mielestäni yhdet kauneimmista koskaan suunnitelluista valaisimista, kertoo Giselda.

Lämpöä tummaan tilaan

Sinin kotia koristaa Bloomingvillen Bamboo-valaisin.

– Valitsin sen tähän huoneeseen, koska se tuo kivasti lämpöä tummaan tilaan ja yhdistyy kauniisti rottinkisen sängynpäädyn kanssa. Pidän myös valaisimen sirosta ilmeestä, vaikka aika isokokoinen valaisin onkin kyseessä.

Kiva ja yksinkertainen kirppislöytö

Katin kodin valaisin on kirppislöytö.

– Valmistajasta ei ole tietoa, mutta esineen yksinkertaisuus viehätti.

Sympaattisenmuotoinen katseenvangitsija

Johannan kodin katseenvangitsija on Eero Aarnion Tupla Kupla. Kyseessä on tutun valaisinmallin M-koko.

– Valaisin on ollut minulla useiden vuosien ajan jo edellisessä kodissani. Se on myös tämän kodin sympaattisenmuotoinen katseenvangitsija. Arvostan suomalaista suunnittelua ja tuotantoa. Myös ekologisuus on minulle tärkeää. Tupla Kupla valaisin on valmistettu kierrätettävästä materiaalista, Johanna kertoo.

Näyttävä valaisin ei vie tilaa näkymältä

Emma valitsi Menun harmaat valurautaa olevat valaisimet, sillä niiden teollinen ja minimalistinen tyyli kiehtoi. Valaisimet sopivat avokeittiöön, sillä Emma ei halunnut tilaan mitään liian peittävää. Ikkunoista tulevalle valolle ja näkymälle on yhä tilaa.

Taaempana näkyvä iso musta valaisin on Globen Lightningin.

– Siinä puhutteli ihana ilmavuus ja veistoksellisuus. Tämäkään valaisin ei blokkaa ikkunoita tai näkymää, mutta on silti tarpeeksi näyttävä isoon ja korkeaan tilaan.

Valaisimet aistiesteettömään kotiin

Koukussa sisustukseen -blogin Eveliina sisustaa kotia, jossa on pyritty huomioimaan aistiesteettömys.

Modernissa talossa on rustiikkisia ja ajan patinaa henkiviä esineitä. Valaisimet löytyivät lomamatkalta tanskalaisesta sisustusliikkeestä.

– Pyöreät pinnat yhdistettynä lampun väriin oli juuri sellainen mitä olimme hakeneet.