Tältä näyttää tv-kokki Maija Silvennoisen rehevä piha: ”Joka vuosi ideat vaihtuvat”

Keittiömestari Maija Silvennoinen kuvasi rakkaan pihansa.

Miten kuvailisit pihaasi Saarijärvellä?

– Se on hyvin monitoimipiha. Sieltä löytyy kaikenlaista. Joka vuosi ideat vaihtuvat. Olen möyrijätyyppi. Minulla on kaksi kotia, joista toinen on kerrostalokoti. Luulen, että tänä kesänä en ehdi pihahommia tekemään ennen kuin talous saadaan kuntoon. Unelmieni piha olisi sellainen, jossa olisi erilaisia yrttejä, viherkasveja, puita, pensaita ja nuotiopaikka. Toimintapiha, se jos mikä on hyötyliikuntaa.

Mikä on lempipaikkasi pihalla?

– Kyllä se on varmaan nuotiopaikka. Olen harmaannuttanut hirret ja tehnyt niistä leveät penkit, ja siinä keskellä on nuotiopaikka. Haaveilen, että saan tehtyä laavun. Siinä on ihana olla ja katsoa tulta ihan kesälläkin, kun ilta alkaa viilentyä. ­Bichon havanese -rotuiset koirani tykkäävät olla myös nuotiolla.

Millainen suhde sinulla on puutarhaasi?

– Olen vähän oman tien kulkija. Minulle tulee visioita. En ole koskaan tyytyväinen pihaani. Minun pitää saada muuttaa ja uudistaa ja olla pää alaspäin mullassa.

Pää alaspäin stressi lähtee. Se johtuu siitä, että olen maalaistalosta kotoisin ja olen mullassa rypenyt pienestä lähtien. Koen koko pihan haasteena. Talo on tehty kallion päälle mäntymetsään. Siihen on tuotu maata. Kaikki on hyvin haasteellista. Maa on kuivaa ja sitä joutuu kastelemaan. Vesilaskut ovat yleensä kovia kesällä. Vieressä ei ole järveä.

Maanantai

”Joskus kesäkurpitsat onnistuvat, joskus eivät.”

Tiistai

”Minulla on erilaisia hortensioita.”

Keskiviikko

”Laitan auringonkukat aina aikaisin.”

Torstai

”Australiasta kotoisin oleva kasvi. Istutin viime kesänä.”

Perjantai

”Olen yrittänyt saada mummoni istutuksia menestymään omassa pihassani.”

Lauantai

”Minulla on laatikoissa milloin mitäkin, rucolaa, tilliä ja persiljaa, vaihtelee vuosittain.”

Sunnuntai