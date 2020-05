Kunnosta terassi kesäkuntoon: 4 vaihetta

Näin kunnostat terassin kesäkuntoon.

Puuterassi kaipaa kunnostusta 1–3 vuoden välein. Käy siis terassi läpi nyt. Kulumat kielivät kunnostuksen tarpeesta.

Byggmaxin aluepäällikkö Rainer Sundkvist ja K-Raudan tuotepäällikkö Timo Vanninen kertovat, miten terassin saa kesäkuntoon.

1. Hio tikut ja ruuvaa ruuvit

Käy läpi terassin puupinta. Missä kunnossa runko, terassilaudat ja kaiteet ovat? Ovatko ruuvit löystyneet ja kaipaavat vaihtoa? Onko terassilla tikkuja? Ne voi hioa pois hiekkapaperilla hiomatukea apuna käyttäen, puunsyiden suuntaisesti. Muista pyyhkiä pölyt pinnalta ennen öljyämistä.

2. Rapsuta roiskeet ja pese pinta

– Jos terassille on käytön aikana roiskunut esimerkiksi grillauksessa rasvaa, rapsuta tai hio roiskeet pois. Tee työ erityisen varovasti ja käytä vaikkapa sopivaa hiomalevyä, Timo Vanninen vinkkaa.

Pese sitten pinnat terassipesuaineella. Muista laimentaa puhdistusaine ohjeen mukaan. Terassipesuaine levitetään pinnalle pehmeällä harjalla ja vain pieni alue kerrallaan, jotta lika ei kuivu takaisin pintaan.

Jos käytät huuhteluun painepesuria, älä käytä liian suurta painetta.

– Pidä myös pintaan riittävää etäisyyttä, ettet hajota puun syitä. Sumutinsuutin sopii työhön parhaiten, Rainer Sundkvist kertoo.

3. Levitä öljy

Valitse öljyn levitykseen puolipilvinen tai pilvinen sää. Suorassa auringonpaahteessa pinta voi kuivua liian nopeasti ja muuttua läikikkääksi. Huolto kannattaa tehdä joko ennen tai jälkeen siitepölykauden. Odota aikaa, kun lämpötila ei laske yölläkään viiden asteen alapuolelle. Aikaisin keväällä puu on usein liian kosteaa öljyämiseen.

Valitse terassin pinnalle tuote, joka on suunniteltu nimenomaan terassin pintoja varten. Sävytetty, auringon UV-säteilyltä suojaava öljy tai väritön terassiöljy kestää pinnalla pidempään kuin vaikkapa huonekaluöljy.

Levitä öljy pinnalle sienellä, siveltimellä tai pitkävartisella terassilastalla.

– Se säästää selkää ja jättää tasaisen jäljen, Sundkvist sanoo.

Levitä öljyä ohut kerros pienissä erissä, 2–3 laudan leveyttä kerrallaan. Pyyhi rätillä pois imeytymätön öljy.

Iso, koko rakennuksen kiertävä terassi tulisi öljytä yhdellä kerralla, jotta lopputuloksesta tulee tasainen.

– Muista käsitellä myös terassilautojen päädyt, Vanninen vinkkaa.

4. Anna kuivua

Odota, että öljy kuivuu kunnolla. Kuivumisnopeus riippuu tuotteesta ja siitä, kuinka paksusti sitä on levittänyt.

– Yleisesti ottaen pinta on kosketus- ja kävelykuiva 3–6 tunnin kuluttua levittämisestä. Jos työn on viimeistellyt yötä vasten, kannattaa odottaa, että yön kosteus on kuivunut pinnalta pois, Sundkvist sanoo.

Täysin kuiva terassi on päivän tai parin päästä. Tarvittaessa öljyämisen voi toistaa uudelleen kuivumisen jälkeen.