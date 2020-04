Kuvat ennen ja nyt: Näin suomalaisten kodit ovat muuttuneet vain muutamassa vuodessa

Muistatko miltä kotonasi näytti kymmenen vuotta sitten? Suomalaiset esittelevät kotinsa ennen ja nyt.

Sisustustyylit muuttuvat siinä missä trenditkin. 1970-luvulla suosittiin värejä, 2000-luvulla vaaleaa ja nykyään ainakin osa sisustajista on siirtynyt taas värikkäämpään sisustukseen.

Suomalaiset avasivat sanallisen arkkunsa ja kertoivat kotiensa tyylistä.

Kuvat kertovat, miten tyyli on muuttunut vuosien saatossa.

Tummasta vaaleaan

– Sisustustyylini on muuttunut moneen kertaan. Pitkään suosin tummia sävyjä enkä kaivannut asuntoon luonnonvaloa. Tykkäsin myös pitää esillä paljon pientä krääsää, ja suosin värikkäitä yksityiskohtia. Tyhjän tilan täytin tavaralla, kertoo Ilta-Sanomille Jenna.

Jennan koti vuonna 2012.

Jennan koti vuonna 2020.

– Nykyisin suosin vaaleita sävyjä ja tummat sävyt tuovat siihen lähinnä kontrastia. Suosin myös avarampaa sisustusta ja luonnonvaloa. Viherkasvit ilmestyivät sisustukseen kolmisen vuotta sitten.

– Sisustustyylini on pitkälti skandinaavisen, boheemin, modernin ja retron tyylin yhdistelyä. Erityisen rakkaita esineitä on vanhan Saloran levysoittimen lisäksi vanha tiikkinen sohvapöytä, jonka olen saanut äitini mökiltä, Jenna kertoo.

Käytännöllisyydestä estetiikkaan

Jonna Piiraisen kodin tyyli muuttui, kun Piirainen muutti yhteen miehensä kanssa. Asunnon aiempi tyyli pohjautui käytännöllisyyteen. Suurin osa kalusteista oli miehen omia.

– Kodin sisustaminen ei ollut hänelle kovin tärkeää. Mieheni antoikin minulle vapaat kädet uusia sisustusta.

Jonna Piiraisen koti vuonna 2016.

Kodin nykyinen tyyli koostuu Piiraisen omista tuunauksista ja kirpputorilöydöistä.

– Olen löytänyt mieluisan tyyliin, jossa on sopivasti vaaleutta, värejä sekä uutta ja vanhaa sulassa sovussa. Vanhasta tyylistä kaipaan pientä tietokonepöytää, joka onkin vielä varastossa tallessa, muttei valitettavasti enää löydä paikkaansa olohuoneesta.

Jonnan koti nykyään, vuonna 2020.

Sininen piiloon

Pauliina osti nykyisen asuntonsa vuonna 2015. Kodissa oli tuolloin muun muassa sininen, huomiota herättävä keittiö.

– Olimme jättäneet menemättä asuntonäyttöön kuvien perusteella. Mutta kun sopivaa asuntoa ei löytynyt, sain mieheni houkuteltua katsomaan asuntoa.

Pauliinan keittiö vuonna 2015.

Keittiö nyt. ”Tarkoitus olisi lähitulevaisuudessa uudistaa koko keittiö”, Pauliina kertoo.

Pauliinan koti vuonna 2015.

Pauliinan koti nyt.

Kotiin tehtiin pieni pintaremontti, jossa asunnon ilme päivitettiin vaaleammaksi.

– Vanhasta tyylistä en kaipaa yhtään mitään. Kaikki sävyt sotivat keskenään ja ilme oli mökkimäisen kaoottinen.

Valkoisesta tummaan

Sannan kodin tyylinmuutoksen näkee erityisesti keittiössä, jonka remontti on vastikään valmistunut.

– Musta ja tammi on jo useamman vuoden ollut se tyyli mistä tykkään. Halusin keittiön, jota ei tarvitse olla kohta jo uusimassa.

Sannan keittiö vuonna 2013.

Sannan keittiö nyt.

Nykyisessä keittiössä on vanhan keittiön tapaan paljon kaappitilaa, mutta yläkaappeja on aiempaa vähemmän. Näin tilassa on nyt enemmän avaruuden tuntua.