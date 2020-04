Mökkivieraiden käytös pöyristytti – isäntäväki katseli nälissään vierestä

”Ihan mukavaa oli, mutta välillä tuntui, että syötetään vanhaa”, Ilta-Sanomien lukija kertoo.

Yhteiselo mökillä ei mene aina vaivattomasti.

Kesäpaikan ongelmana voivat olla kutsumattoman vieraat, äänekkäät naapurit tai vaikkapa työt, jotka kasautuvat vieraiden harteille.

Eripuraa voi tulla myös eväistä, joita ei jaeta mökillä olijoiden kesken tasan.

Ilta-Sanomien lukijat kertovat kokemuksistaan pieleen menneistä mökkireissuista.

Ystäväni kaavailee vuorokausimaksua mökille

– Erään ystäväni mökille en enää mene. Ystäväni odottaa, että viemisinä on reilut ruoka- ja juomatuliaiset. Sitten hän vahtii, että näitä ruokia syödään niin säästeliäästi, että vieras on nälässä. Mökillä on myös odottamassa tehtävälista saavin tyhjentämisestä puiden pilkkomiseen. En erityisesti hingu ystäväni mökille, vaan mieluiten menisin omalleni. Tuntuu älyttömältä mennä kutsuttuna ja maksaa touhu rahalla ja työllä. Ystäväni on jopa kaavaillut vuorokausimaksua mökillä yöpyville, koska lämmitykseen ja esimerkiksi vessapaperiin menee rahaa.

Tuntematon söi salaatit ja lihat

– Miesystäväni kutsui mökille yhden ystäväpariskuntansa. Nämä olivat kutsuneet mukaan toisen, meille täysin vieraan, pariskunnan. Nämä kaksi paria odottivat täyttä palvelua, söivät ja joivat kaiken mitä löytyy. Mies söi salaatit ja lihat loppuun niin vauhdilla, että oksensi koko saaliin puun juurelle. Meille ei jäänyt mitään syömistä.

Vie eväät vasta, kun grilli on kuumana

– Kerran meidät kutsuttiin mökille. Ostin grillattavaa, juomat, leivät ja kaikki tykötarpeet. Odoteltiin ja kyseltiin, missä ja koska grillataan, mutta iltaa venytettiin, kun piti katsoa sitä sun tätä. Kello oli jo 12 yöllä, ja oli nälkä. Ei oltu syöty koko päivänä, mutta kukaan ei saanut grilliä päälle. Niinpä me lähdimme pois, ja viemiset jäivät mökkiläisten kaappiin. Kannattaa viedä eväät sisälle vasta, kun on varmaa, että grilli on kuumana.

Välillä tuntui, että syötettiin vanhaa

– Käytiin 12 vuotta apen ja anopin mökillä. Aina, kun ostettiin ruokia, ruokapöydästä ei niitä kaikkia löytynyt. Esimerkiksi leipä, se tuore tuomamme, meni pakkaseen ja pakkasesta vanha pöytään. Lihat ja makkarat kelpasivat, mutta tilalle tuli heidän mitä lie makkaraa. Ihan mukavaa oli, mutta välillä tuntui, että syötetään vanhaa. Olut sentään oli omaa.

Aina ei jaksaisi tehdä töitä

– Minut on myös kutsuttu erään mökille erinäiseen illanviettoon, jossa olen tehnytkin sitten kaikenlaisia puhdehommia, joita isäntä ei itse ole viitsinyt tehdä. On siinä sitten saanut evästä talon puolesta, ettei ole tyhjin vatsoin tarvinnut toimittaa. Mukavaa toki, mutta ei aina jaksa työssä olla.

Kovat keinot käyttöön

– Jos meille tulee kutsumattomia vieraita, olemme päättäneet piereskellä koko perheen voimin mahdollisimman paljon. Saunassa, ruokaa laittaessa, syödessä jne. Emme reagoi millään tavalla toistemme piereskelyyn. Joillekin on tullut kova kiire pois.

Mökkireissu meni siivotessa

Monet kertovat, että vieraat laitetaan mökillä hommiin.

– Velipojan vaimo oli yli-innokas siivousfriikki. Ensimmäinen ja toinen mökkipäivä meni suursiivouksessa. Molempina iltoina saunoimme väsyneinä. Siinä kyllä virvokkeet säilyivät lähes korkkaamattomina juhannusaatoksi. Eipä olla yhdessä lomailtu tämän jälkeen.

Isäntä olikin kännissä

– Kerran meinasin mökiltä tullessa jäädä eräälle kylään. Ostin kopan kaljaa, kun pyysi. Vein kaikki ruuat, ison kylmälaukullisen. Huomasin, että isäntä on kännissä. Lähdin takavasemmalle ja jätin ruuat sinne. Parempi lähteä, eikä enää palata.

”Ei olla sen jälkeen nähty”

– Lähisukulainen pyysi miesystävänsä mökille. Ostettiin 200 eurolla ruokaa, koska lapsia oli mukana neljä. Mökin omistajalle ostettiin lisäksi konjakkipullo ja kukkia emännälle. Siivottiin ensin nukkumapaikat ja lämmitettiin itse sauna.

Ruuaksi tarjottiin yhdet makkarat ja aamupalaksi paksua kaurapuuroa. Veimme kilon juustoa, pihvit, tuoreet patongit, erikoismakkaroita, uusia perunoita, karkkeja jne. Mitään niistä ei tarjottu. Oltiin yö ja riideltyäni sukulaisen kanssa lähdettiin pois. Ei olla sen jälkeen nähty.