Virkkaa pannunalunen tai ompele nalle – 2 kivaa käsityöohjetta kotiin

Perinteiset kädentaidot kiinnostavat jälleen suomalaisia. Nämä kaksi käsityötä kenen tahansa on helppoa tehdä itse.

Käsillä tekeminen tekee hyvää aivoille ja mielelle.

Nyt on aika hakea kaapista käyttämättömät langat ja ompelukone esille. Käsitöiden asiantuntijat neuvovat kaksi hauskaa ohjetta, jotka soveltuvat myös niille, jotka eivät ole tehneet käsitöitä hetkeen.

1. Ompele KoroNalle

Käsityön suosio on noussut viime viikkoina entisestään, kun moni kotona oleva on kaivanut keskeneräiset käsityöt kaapista ajankuluksi tai tarttunut käsityöhön vuosienkin tauon jälkeen.

Taito Varsinais-Suomen toiminnanjohtaja Tiina Aalto on ideoinut KoroNalle-tempauksen. Toiveena on, että KoroNalleja lähtisivät ompelemaan ja tuunaamaan niin aloittelijat kuin pitkän linjan taitajat. Projektin tuloksista voi raportoida myös Instagramissa tunnisteella #koronalle.

Näin teet KoroNallen:

Hahmottele nallen ääriviivat kaksinkertaiselle kankaalle ja leikkaa kappaleet irti. Ompele nallen etupuolen kappaleeseen kasvot: silmät, kuono, nenä. Voit myös ommella korviin ja tassuihin kuvioita erivärisistä kankaista. Ompele nallen etu- ja takakappale yhteen oikeat puolet vastakkain, muista jättää kääntöaukko. Käännä nalle oikein päin, täytä vanulla ja ompele täyttöaukko kiinni. Voit lopuksi vielä kuvioida nallea vaikka kirjontapistoilla tai lisäpaikoilla.

Virkkaa pannunalunen

Heidi Hovi kirjoittaa Virkkuumania-nimistä blogia. Hovi kertoo Ilta-Sanomien lukijoille vinkin pannunalusesta, joka muodostuu yhdestä pylväillä virkatuista neliöistä.

Lankana on käytetty suomalaisille tuttua Novitan 7 veljestä, koukkuna 4,5 mm:n koukkua. Pannunalusen voi tehdä yhdellä päävärillä ja yhdellä tehostevärillä tai sitten raidoittaa pylväskerrokset mielensä mukaan.

Pienen pannunalusen koko on noin 17 x 17 senttiä, ison noin 23 x 23 senttiä. Pienen pannunalusen langan menekki on noin 35 grammaa/pääväri. Ison pannunalusen langan menekki on noin 65 grammaa. Tehosteväriä tarvitaan vähän.

Ohjeet: