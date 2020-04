Näin perustat kunnon kukkapenkin

Oletko aina halunnut perustaa kunnon kukkapenkin? Näin teet sen.

1. Sijainti

Aloita valitsemalla puutarhastasi paikka, johon haluat kukkapenkin. Huomioi, että valon määrä tulee ratkaisemaan osan tulevista kasvivalinnoista. Eräät suosikkiperennat kuten pionit vaativat melko suuren määrän aurinkoa, kun taas saniaiset viihtyvät varjossa.

2. Kosteus

Mieti paikan kosteutta ja valitse: aiotko tarpeen vaatiessa kastella vai et. Älä perusta penkkiä kiinni talon seinään. Räystään alla on kuivaa, eikä perustuksen lähellä ole sopivaa parantaa maata mullalla. Jotkut kasvit voivat jopa häiritä salaojitusta. Perennoilla on kuitenkin harvemmin kovin aggressiivisia juuria, joten huoli ei ole merkittävä.

3. Ulkonäkö

Suunnittele penkin muoto vaikka kasteluletkun avulla ja merkkaa muoto kalkilla tai spray- maalilla. Kepit ja naru sopivat myös muodon suunnitteluun. Hyvä penkin leveys on sellainen, että sitä pystyy jatkossa kitkemään joltain suunnalta.

4. Maaperä

Poista nurmikkovuota tai paikalla kasvaneet rikkaruohot. Paranna maata eli kaiva ja käännä sitä vähintään puolen metrin syvyyteen. Maaperästä riippuen sinun tarvitsee lisätä ostomultaa, turvetta, lehti- tai keittiökompostia tai esimerkiksi hyvin palanutta hevosenlantaa. Ohjeet kohdassa viisi.

5. Multa

Ostomulta ei vaadi kuin kääntämistä. Lehtikomposti-, turve- ja hevosenlantaparannuksiin tarvitaan myös kalkkia. Keittiökompostia ei voi käyttää yksinään, mutta sitä voi käyttää seoksen osana noin 10–20 prosentin verran. Mikäli kyseessä on uudispiha, tarvitaan vähintään noin 50 cm paksu multakerros. Huomioi, että multa painuu melko reilusti kasaan ajan mittaan, ensimmäisen talven jälkeen tulet tarvitsemaan täydennystä.

6. Reunus

Siisti penkin reunat. Kukkapenkin reunat voidaan pitää siisteinä ahkeralla kitkemisellä. Silloin lapion avulla myös tasataan reunat. Helppohoitoisemmat reunat saadaan, mikäli penkille tehdään kivi-, puu- tai vaikka metallireunus. Valmiita ratkaisuja löytyy puutarhakeskuksista.

7. Kasvit

Tasaa maa ja suunnittele penkin sisältö. Hyvässä kukkapenkissä on sopivasti korkeuseroja, toistoja ja samoja kasveja pieninä ryhminä. Kolmiulotteisuutta saat penkkiin vaikka köynnöstorneilla. Kukintaa penkissä ulottuu keväästä syksyyn.