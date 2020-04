Tuttava kutsui mökille ja teki sitten törkeän tempun – vieraat avautuvat kamalista mökkireissuista

Yllätysvieraat eivät ole ainoita, jotka mökillä ärsyttävät. Moni on kokenut, että mökkiläiset käyttävät surutta hyväksi tuttaviaan, jotka tulevat mökille vieraiksi.

Mökille tuppautuvat yllätysvieraat eivät aina saa isäntäväen suunpieliä ylöspäin, mutta oma vaivansa on myös mökkikutsusta, kertovat Ilta-Sanomien lukijat.

Vieraana mökillä oleminen ei nimittäin monestikaan tarkoita pelkästään valmiiseen pöytään astumista, vaan loputonta työmaata. Saunapalkka ei ole kaiken työn arvoista, lukijat kertovat.

Aina joku suursavotta menossa

– Ei millään haluttaisi lähteä sinne mökille hyttysten syötäväksi. Mutta sieltä aina soitellaan, että tulkaa nyt ja tulkaa kalaan ja seuraksi. Sitten kun menet, siellä on aina joku suursavotta menossa. Illalla saa väsyneenä mennä saunaan ja uimaan. Senhän voisin tehdä muuallakin. Että kyllä ne mökkiläisetkin osaavat käyttää hyväksi.

Tekosyy ei mennyt läpi

– Kaveri kutsui mökille. Veimme monta kassillista ruokaa ja juomaa. Kun olimme saunomassa, kaveri tuli sanomaan, että heille tuli hätätilanne: heidän äidilleen on sattunut jotain. Saunoimme ja lähdimme mökiltä pois, sovimme että näemme seuraavana viikonloppuna. Eipä kutsua enää tullut, ja syykin selvisi. Äidillä ei ollut mitään hätää, oli vain keino saada meidät pois mökiltä. Kaveri oli syöttänyt ja juottanut meidän ruoat toisille kavereille. Laitoin kaverille laskun ostamistamme ruoista ja juomista.

Puoliso tekeytyi sairaaksi

– Kerran minut ja puolisoni kutsuttiin kahdeksi päiväksi mökille. Käytiin kaupassa, jossa meni satanen. Tuliaispullo ja kukat päälle. Tein ruokaa, siivosin, passasin. Eipä saanut kiitosta. Saunassa ei saanut olla liian pitkään ja saunapuut piti ottaa niin, että pino pysyy kauniina. Oli niin friikkiä olla tämän tuttavaparin luona, että puoliso tekeytyi sairaaksi, ja otimme hatkat vuorokauden jälkeen. Jälkeenpäin pyysivät vielä vuokraa.

Yksi lukijoista kertoo, että isäntäväki ajoi heidät mökiltä pois tekosyyhyn vedoten. Ostetut ruoat tarjoiltiin seuraaville vieraille.

Ei hyväksikäytölle

– Olen ollut sukulaisen mökillä monina kesinä ”orjatyössä”. Olen vienyt mukanani ruoat, kokannut, leiponut, korjannut asioita, pessyt isännän pyykit ja matot, kasannut puita ynnä muuta sellaista.

Mutta isäntä ei ollut koskaan tyytyväinen. Juopotteli ja sätti ja syytti tavaroiden häviämisestä, vaikka itse humalapäissään kadotti tavaransa. Kiitos ei enää semmoiselle hyväksikäytölle. Tuli tunne, että sai armosta olla hänen mökillään.

Mieluummin hotellilomalle

– Itseä ei vähäisimmässäkään määrin kiinnostaisi yöpyä toisten ihmisten nurkissa kostealla patjalla, joka on raahattu sisään mökin ulkosuojasta, saati sitten saunoa jossain vuonna yks ja kaks siivotussa saunassa. Puhumattakaan kuvottavasta ja pahanhajuisesta ulkovessasta, kaikkialle tunkevista pieneläimistä, murkuista, hyttysistä, mäkäräisistä, punkeista ja hiiristä. Hyi olkoon. Maksan mieluummin hotelliyöpymisen järven rannalla olevassa hotellista tai pulahdan uimaan kesäreissun varrella eteen sattuvilla uimarannoilla. Ei Suomen runsasjärvisessä maastossa tarvitse mennä jonkun kapiselle kesämökille saadakseen uida.

Mökkivieraana oleminen voi olla epäkiitollista, kertovat lukijat.

Jopa vuokramökkiä joutuu pesemään

– Ei ole mukava vuokrata mökkiä, kun ensimmäisenä pääsee siivoamaan. Nykyään olen oppinut ottamaan mukaan omat petivaatteet tai tarkistamaan paikan petivaatteet ja pesemään ne koneessa, jos ne kerkeävät yöksi kuivumaan. Ei ole kiva yötä vasten lähteä tekemään sänkyä vain huomatakseen, kuinka karseassa kunnossa tyynyt ja peitot on. Myös vuokramökillä sateisena päivänä olen pessyt suihkun ja saunan. Kaikki vieraat ja vuokralaiset eivät siis ole riesaksi.

Näin homma toimii

– Tuon ruoat ja juomat mukana. Teen myös sen ruoan, keitän kahvit ja lämmitän saunan. Kannan puut saunaan. Etukäteen sanon päivän, jolloin lähden ja myös lähden silloin. Kaikilla on kivaa ja aina on uudestaan kutsuttu. Sellaista se hyvä ystävyys on.